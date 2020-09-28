https://ria.ru/20200928/sotrudnichestvo-1577902247.html

Самарский губернатор предложил Белоруссии сотрудничество в ряде отраслей

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил партнерам из Белоруссии сотрудничество в ряде отраслей, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T17:15

2020-09-28T17:15

2020-09-28T17:15

россия

дмитрий азаров

самарская область

экономика

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<strong>САМАРА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Самарской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Азаров</a> предложил партнерам из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> сотрудничество в ряде отраслей, сообщила пресс-служба правительства региона.Азаров в ходе VII Форума регионов России и Белоруссии рассказал о сотрудничестве региона с республикой, а также о перспективных направлениях двустороннего взаимодействия.По данным пресс-службы, <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарская область</a> также готова сотрудничать с Белоруссией в IT-отрасли, автомобилестроении, в сфере производства средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, а также в пищевой промышленности.По информации пресс-службы, Белоруссия является одним из стратегически важных торгово-экономических партнеров Самарской области, по объему товарооборота с республикой регион входит в десятку ведущих субъектов РФ. Отмечается, что спектр товаров, поставляемых из Белоруссии в Самарскую область, чрезвычайно широк – от пищевых до продукции нефтехимии и машиностроения.По словам Азарова, Форум регионов России и Белоруссии играет важную роль, так как является "замечательной площадкой не только для обсуждения проектов, но и для их реализации". "В рамках этого форума Самарская область укрепляет сотрудничество с братским народом. В свое время мы уже подписали соглашение с Гомельской и <a href="http://ria.ru/location_Mahilyowskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Могилевской областями</a>. Сейчас у нас есть прочные контакты по линии муниципалитетов. Столица нашего региона - <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самара</a> - также имеет соглашение с Витебском, <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомелем</a> и Могилевом", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20200918/vystavka-1577446286.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий азаров, самарская область, экономика