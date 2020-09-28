Самарский губернатор предложил Белоруссии сотрудничество в ряде отраслей
1076
САМАРА, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил партнерам из Белоруссии сотрудничество в ряде отраслей, сообщила пресс-служба правительства региона.
Азаров в ходе VII Форума регионов России и Белоруссии рассказал о сотрудничестве региона с республикой, а также о перспективных направлениях двустороннего взаимодействия.
"Учитывая приоритетные виды экономической деятельности Республики Беларусь, Дмитрий Азаров предложил потенциальным партнерам начать сотрудничество в сфере производства техники специального назначения, электротехнического, коммуникационного оборудования, а также в химической отрасли, в части производства минеральных удобрений", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Самарская область также готова сотрудничать с Белоруссией в IT-отрасли, автомобилестроении, в сфере производства средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, а также в пищевой промышленности.
"В белорусских компаниях мы видим надежных и ответственных партнеров, что подтверждено временем. Единое экономическое пространство открывает для нас широкие возможности для сотрудничества", – цитирует Азарова пресс-служба.
По информации пресс-службы, Белоруссия является одним из стратегически важных торгово-экономических партнеров Самарской области, по объему товарооборота с республикой регион входит в десятку ведущих субъектов РФ. Отмечается, что спектр товаров, поставляемых из Белоруссии в Самарскую область, чрезвычайно широк – от пищевых до продукции нефтехимии и машиностроения.
По словам Азарова, Форум регионов России и Белоруссии играет важную роль, так как является "замечательной площадкой не только для обсуждения проектов, но и для их реализации". "В рамках этого форума Самарская область укрепляет сотрудничество с братским народом. В свое время мы уже подписали соглашение с Гомельской и Могилевской областями. Сейчас у нас есть прочные контакты по линии муниципалитетов. Столица нашего региона - Самара - также имеет соглашение с Витебском, Гомелем и Могилевом", - сказал губернатор.
18 сентября, 14:57В Самарской области открылась Поволжская агропромышленная выставка