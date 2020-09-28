https://ria.ru/20200928/sotrudnichestvo-1577894524.html

Бурков: необходимо разработать программу сотрудничества с Минском

Губернатор Омской области РФ Александр Бурков заявил, что необходимо разработать программу взаимодействия региона с Белоруссией и подписать ее в этом году. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T15:44

2020-09-28T15:44

2020-09-28T15:44

омская область

роман головченко

александр бурков

омская область

белоруссия

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<strong>МИНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Губернатор Омской области РФ Александр Бурков заявил, что необходимо разработать программу взаимодействия региона с Белоруссией и подписать ее в этом году."Я просил… все-таки подготовить новую программу, хотя бы трехлетнюю, и составить план взаимодействия по разным отраслям... Во время визита вашей делегации в Омскую область можно было бы такой документ подписать уже в этом году", — сказал губернатор во время встречи с премьером Белоруссии Романом Головченко. По его словам, такую работу можно было бы провести в течение месяца-полутора.Он пообещал представить во время встречи свое видение "отдельных точек роста" сотрудничества в рамках будущей программы. "Вы правильно отметили, что традиционное сотрудничество у нас в сфере промышленности и в сельском хозяйстве", — подчеркнул Бурков.Губернатор рассказал, что в Омской области создано сборочное производство, где собирают белорусские жатки "Полесье". "И здесь хотелось бы обсудить вопрос локализации… В этих условиях мы гарантируем увеличение объемов производства и продаж на территории Омской области, более того, для "Полесья" мы будем еще окном выхода в Казахстан, где тоже большой спрос на сельхозтехнику", — добавил губернатор.

https://ria.ru/20200928/burkov-1577893569.html

омская область

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, александр бурков, омская область, белоруссия