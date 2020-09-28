Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области
Омская область
https://ria.ru/20200928/sotrudnichestvo-1577894524.html
Бурков: необходимо разработать программу сотрудничества с Минском
Губернатор Омской области РФ Александр Бурков заявил, что необходимо разработать программу взаимодействия региона с Белоруссией и подписать ее в этом году. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:44
2020-09-28T15:44
омская область
роман головченко
александр бурков
омская область
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669981_0:30:2560:1470_1400x0_80_0_0_ea3db4ab4b02b2382d206772d17c3580.jpg
<strong>МИНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Губернатор Омской области РФ Александр Бурков заявил, что необходимо разработать программу взаимодействия региона с Белоруссией и подписать ее в этом году."Я просил… все-таки подготовить новую программу, хотя бы трехлетнюю, и составить план взаимодействия по разным отраслям... Во время визита вашей делегации в Омскую область можно было бы такой документ подписать уже в этом году", — сказал губернатор во время встречи с премьером Белоруссии Романом Головченко. По его словам, такую работу можно было бы провести в течение месяца-полутора.Он пообещал представить во время встречи свое видение "отдельных точек роста" сотрудничества в рамках будущей программы. "Вы правильно отметили, что традиционное сотрудничество у нас в сфере промышленности и в сельском хозяйстве", — подчеркнул Бурков.Губернатор рассказал, что в Омской области создано сборочное производство, где собирают белорусские жатки "Полесье". "И здесь хотелось бы обсудить вопрос локализации… В этих условиях мы гарантируем увеличение объемов производства и продаж на территории Омской области, более того, для "Полесья" мы будем еще окном выхода в Казахстан, где тоже большой спрос на сельхозтехнику", — добавил губернатор.
https://ria.ru/20200928/burkov-1577893569.html
омская область
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669981_186:0:2462:1707_1400x0_80_0_0_e1f22f6f274c2f1bc2b1b5f895189bea.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман головченко, александр бурков, омская область, белоруссия

Бурков: необходимо разработать программу сотрудничества с Минском

15:44 28.09.2020
51
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Губернатор Омской области РФ Александр Бурков заявил, что необходимо разработать программу взаимодействия региона с Белоруссией и подписать ее в этом году.
"Я просил… все-таки подготовить новую программу, хотя бы трехлетнюю, и составить план взаимодействия по разным отраслям... Во время визита вашей делегации в Омскую область можно было бы такой документ подписать уже в этом году", — сказал губернатор во время встречи с премьером Белоруссии Романом Головченко. По его словам, такую работу можно было бы провести в течение месяца-полутора.
Он пообещал представить во время встречи свое видение "отдельных точек роста" сотрудничества в рамках будущей программы. "Вы правильно отметили, что традиционное сотрудничество у нас в сфере промышленности и в сельском хозяйстве", — подчеркнул Бурков.
Губернатор рассказал, что в Омской области создано сборочное производство, где собирают белорусские жатки "Полесье". "И здесь хотелось бы обсудить вопрос локализации… В этих условиях мы гарантируем увеличение объемов производства и продаж на территории Омской области, более того, для "Полесья" мы будем еще окном выхода в Казахстан, где тоже большой спрос на сельхозтехнику", — добавил губернатор.
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 15:26Омская область
Губернатор Омской области рассказал о переговорах с главой Белоруссии
100001
Обсудить0
Омская областьРоман ГоловченкоАлександр БурковОмская областьБелоруссия
Рекомендуем
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля
Россия и Белоруссия проведут восемь совместных культурных мероприятий
Председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального Собрания Белоруссии Татьяна Рунец
Сенатор: форум регионов в онлайн-режиме войдет в историю
На месте падения легкомоторного самолета в Нижегородской области
СК завел дело после падения легкомоторного самолета в Волгу
Здание Министерства иностранных дел России
МИД России: РФ реальными делами доказывает важность Минска как союзника
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассчитывает посетить "основные точки России"
Автомобиль на подъемнике
В России могут изменить требования к эксплуатации автомобилей
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Более 320 белорусам разрешили въехать в Литву по гуманитарным причинам
Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков перед заседанием секции Беларусь и Россия: расширение совместных усилий по противодействию героизации нацизма на международных площадках на полях VII Форума регионов Беларуси и России
Форум регионов РБ и РФ: образование – основа интеграционного развития
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Польша пригрозила ввести санкции против Белоруссии в обход ЕС
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андрей Кутепов
Сенатор: регионы заинтересованы в совместных проектах с Белоруссией
Сельскохозяйственные работы в Молдавии
Россия выделит молдавским фермерам до 500 миллионов рублей
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ
Косачев: Россия и Белоруссия не допустят искажения фактов о войне
Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске.
Латушко назвал условие для возвращения оппозиционеров в Белоруссию
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
В Белоруссии отбирают добровольцев для испытания российской вакцины
Губернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области рассказал о переговорах с главой Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50СМИ озвучило результаты вскрытия тела дочери актера Конкина
02:40Эксперт оценил пользу карантина в период COVID-19
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
Лента новостейМолния