Россия и Белоруссия активизируют региональное сотрудничество
11:51 28.09.2020 (обновлено: 12:07 28.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным активизировать региональное сотрудничество двух стран.
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко в Минске провел встречу с губернатором Псковской области РФ Михаилом Ведерниковым.
"Мы договорились с президентом России, что активизируем региональное сотрудничество. Это очень важно, потому что - часто об этом говорю, практически каждому губернатору - в свое время губернаторы спасли союз Беларуси и России. Еще во время позднего Бориса Ельцина, когда этот союз никому не нужен был", - заявил Лукашенко.
По словам главы государства, только губернаторы, пойдя "напрямую" на отношения с Белоруссией, "сохранили и спасли этот союз". "В знак благодарности за это я всегда нахожу время, чтобы встретиться с вашими коллегами и обсудить комплекс вопросов во взаимоотношениях", - пояснил он.
Седьмой Форум регионов Белоруссии и России проходит 28-29 сентября. В нынешнем году из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 секции и пленарное заседание в рамках форума впервые проходят в онлайн-формате.
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