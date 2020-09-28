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Россия и Белоруссия активизируют региональное сотрудничество
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным активизировать региональное сотрудничество двух стран. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T11:51
2020-09-28T12:07
союзное государство
россия
михаил ведерников
александр лукашенко
владимир путин
псковская область
белоруссия
политика
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<strong>МИНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что договорился с российским коллегой <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимиром Путиным</a> активизировать региональное сотрудничество двух стран.Как передает <a href="https://sputnik.by/economy/20200928/1045774184/Lukashenko-gubernatoru-Pskovskoy-oblasti-chasche-priezzhayte-v-Belarus.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>, Лукашенко в Минске провел встречу с губернатором Псковской области РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Vedernikov" target="_blank">Михаилом Ведерниковым</a>.По словам главы государства, только губернаторы, пойдя "напрямую" на отношения с Белоруссией, "сохранили и спасли этот союз". "В знак благодарности за это я всегда нахожу время, чтобы встретиться с вашими коллегами и обсудить комплекс вопросов во взаимоотношениях", - пояснил он. Седьмой Форум регионов Белоруссии и России проходит 28-29 сентября. В нынешнем году из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 секции и пленарное заседание в рамках форума впервые проходят в онлайн-формате.
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россия
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россия, михаил ведерников, александр лукашенко, владимир путин, псковская область, белоруссия, политика

Россия и Белоруссия активизируют региональное сотрудничество

11:51 28.09.2020 (обновлено: 12:07 28.09.2020)
2939
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным активизировать региональное сотрудничество двух стран.
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко в Минске провел встречу с губернатором Псковской области РФ Михаилом Ведерниковым.

"Мы договорились с президентом России, что активизируем региональное сотрудничество. Это очень важно, потому что - часто об этом говорю, практически каждому губернатору - в свое время губернаторы спасли союз Беларуси и России. Еще во время позднего Бориса Ельцина, когда этот союз никому не нужен был", - заявил Лукашенко.

По словам главы государства, только губернаторы, пойдя "напрямую" на отношения с Белоруссией, "сохранили и спасли этот союз". "В знак благодарности за это я всегда нахожу время, чтобы встретиться с вашими коллегами и обсудить комплекс вопросов во взаимоотношениях", - пояснил он.
Седьмой Форум регионов Белоруссии и России проходит 28-29 сентября. В нынешнем году из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 секции и пленарное заседание в рамках форума впервые проходят в онлайн-формате.
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Союзное государствоРоссияМихаил ВедерниковАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинПсковская областьБелоруссияПолитика
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