https://ria.ru/20200928/sotrudnichestvo-1577875539.html

Россия и Белоруссия активизируют региональное сотрудничество

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным активизировать региональное сотрудничество двух стран. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T11:51

2020-09-28T11:51

2020-09-28T12:07

союзное государство

россия

михаил ведерников

александр лукашенко

владимир путин

псковская область

белоруссия

политика

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<strong>МИНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что договорился с российским коллегой <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимиром Путиным</a> активизировать региональное сотрудничество двух стран.Как передает <a href="https://sputnik.by/economy/20200928/1045774184/Lukashenko-gubernatoru-Pskovskoy-oblasti-chasche-priezzhayte-v-Belarus.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>, Лукашенко в Минске провел встречу с губернатором Псковской области РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Vedernikov" target="_blank">Михаилом Ведерниковым</a>.По словам главы государства, только губернаторы, пойдя "напрямую" на отношения с Белоруссией, "сохранили и спасли этот союз". "В знак благодарности за это я всегда нахожу время, чтобы встретиться с вашими коллегами и обсудить комплекс вопросов во взаимоотношениях", - пояснил он. Седьмой Форум регионов Белоруссии и России проходит 28-29 сентября. В нынешнем году из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 секции и пленарное заседание в рамках форума впервые проходят в онлайн-формате.

https://ria.ru/20200925/terminal-1577748345.html

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россия

псковская область

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил ведерников, александр лукашенко, владимир путин, псковская область, белоруссия, политика