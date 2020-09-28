https://ria.ru/20200928/sochi-1577868779.html
В Сочи спасли десять человек, заблудившихся в лесу
Спасатели вывели из леса незарегистрированную группу из десяти сочинцев, восемь из которых – дети, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T10:29
2020-09-28T10:29
2020-09-28T11:23
туризм
новости - туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
происшествия
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<strong>КРАСНОДАР, 28 сен - РИА Новости.</strong> Спасатели вывели из леса незарегистрированную группу из десяти сочинцев, восемь из которых – дети, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.Группа была на связи по телефону, но потерявшиеся могли назвать только свое примерное местонахождение. Им на помощь выдвинулись спасатели.Как уточнили агентству в пресс-службе спасотряда, группа заблудилась, и один из взрослых, проводник, ушел разведывать дорогу. Его долго не было, тогда руководитель группы, тренер, решил, что тот их бросил, после чего через службу 112 были вызваны спасатели.
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/pensioner-1577730139.html
1
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия
КРАСНОДАР, 28 сен - РИА Новости. Спасатели вывели из леса незарегистрированную группу из десяти сочинцев, восемь из которых – дети, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.
"В 19.50 27 сентября 2020 года оперативному дежурному ЮРПСО МЧС России поступила информация, что в Сочи, при переходе из села Ореховка в Солох-Аул, в лесной местности заблудилась незарегистрированная группа из 10 человек, в том числе 8 детей", - говорится в сообщении.
Группа была на связи по телефону, но потерявшиеся могли назвать только свое примерное местонахождение. Им на помощь выдвинулись спасатели.
"В 23.35 туристы были обнаружены в районе Солох-Аула, недалеко от кордона Оштен. Спасатели вывели туристов из лесной местности, после чего доставили их в городскую черту. Медицинская помощь никому не потребовалась", - добавляется в релизе.
Как уточнили агентству в пресс-службе спасотряда, группа заблудилась, и один из взрослых, проводник, ушел разведывать дорогу. Его долго не было, тогда руководитель группы, тренер, решил, что тот их бросил, после чего через службу 112 были вызваны спасатели.