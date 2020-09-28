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В Сочи спасли десять человек, заблудившихся в лесу
Спасатели вывели из леса незарегистрированную группу из десяти сочинцев, восемь из которых – дети, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T10:29
2020-09-28T11:23
туризм
новости - туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
происшествия
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<strong>КРАСНОДАР, 28 сен - РИА Новости.</strong> Спасатели вывели из леса незарегистрированную группу из десяти сочинцев, восемь из которых – дети, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.Группа была на связи по телефону, но потерявшиеся могли назвать только свое примерное местонахождение. Им на помощь выдвинулись спасатели.Как уточнили агентству в пресс-службе спасотряда, группа заблудилась, и один из взрослых, проводник, ушел разведывать дорогу. Его долго не было, тогда руководитель группы, тренер, решил, что тот их бросил, после чего через службу 112 были вызваны спасатели.
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/pensioner-1577730139.html
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туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия

В Сочи спасли десять человек, заблудившихся в лесу

10:29 28.09.2020 (обновлено: 11:23 28.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкРека Буйба в Красноярском крае
Река Буйба в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОДАР, 28 сен - РИА Новости. Спасатели вывели из леса незарегистрированную группу из десяти сочинцев, восемь из которых – дети, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

"В 19.50 27 сентября 2020 года оперативному дежурному ЮРПСО МЧС России поступила информация, что в Сочи, при переходе из села Ореховка в Солох-Аул, в лесной местности заблудилась незарегистрированная группа из 10 человек, в том числе 8 детей", - говорится в сообщении.

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Пенсионер заблудился в тайге, но через два дня сам нашел дорогу
Группа была на связи по телефону, но потерявшиеся могли назвать только свое примерное местонахождение. Им на помощь выдвинулись спасатели.
"В 23.35 туристы были обнаружены в районе Солох-Аула, недалеко от кордона Оштен. Спасатели вывели туристов из лесной местности, после чего доставили их в городскую черту. Медицинская помощь никому не потребовалась", - добавляется в релизе.
Как уточнили агентству в пресс-службе спасотряда, группа заблудилась, и один из взрослых, проводник, ушел разведывать дорогу. Его долго не было, тогда руководитель группы, тренер, решил, что тот их бросил, после чего через службу 112 были вызваны спасатели.
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ТуризмНовости - ТуризмМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиПроисшествия
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