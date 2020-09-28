https://ria.ru/20200928/sochi-1577868779.html

В Сочи спасли десять человек, заблудившихся в лесу

Спасатели вывели из леса незарегистрированную группу из десяти сочинцев, восемь из которых – дети, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T10:29

2020-09-28T10:29

2020-09-28T11:23

туризм

новости - туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

происшествия

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<strong>КРАСНОДАР, 28 сен - РИА Новости.</strong> Спасатели вывели из леса незарегистрированную группу из десяти сочинцев, восемь из которых – дети, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.Группа была на связи по телефону, но потерявшиеся могли назвать только свое примерное местонахождение. Им на помощь выдвинулись спасатели.Как уточнили агентству в пресс-службе спасотряда, группа заблудилась, и один из взрослых, проводник, ушел разведывать дорогу. Его долго не было, тогда руководитель группы, тренер, решил, что тот их бросил, после чего через службу 112 были вызваны спасатели.

https://radiosputnik.ria.ru/20200924/pensioner-1577730139.html

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сочи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия