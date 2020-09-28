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СК выяснит обстоятельства падения легкомоторного самолета в Волгу
Обстоятельства авиационного инцидента с легкомоторным самолетом, в результате которого погибли два человека, выясняются в Нижегородской области, сообщает... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T10:41
2020-09-28T10:41
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кстовский район
нижегородская область
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости.</strong> Обстоятельства авиационного инцидента с легкомоторным самолетом, в результате которого погибли два человека, выясняются в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.Сообщение о падении легкомоторного самолета в акваторию Волги в районе села Михальчиково <a href="http://ria.ru/location_Kstovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кстовского района</a> Нижегородской области поступило в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> в воскресенье в 14.40. К месту происшествия выехали экстренные службы. Самолет был отбуксирован на берег силами сотрудников ГИМС с помощью катера. В результате падения погибли мужчина и женщина. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства.По данным регионального управления СК на транспорте, авиационный инцидент произошел с легкомоторным самолетом-амфибией Super Petrel LS. "В настоящее время следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ выясняют все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.
кстовский район
нижегородская область
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кстовский район, нижегородская область, происшествия

СК выяснит обстоятельства падения легкомоторного самолета в Волгу

10:41 28.09.2020
639
© Фото : МЧС РоссииНа месте падения легкомоторного самолета в Нижегородской области
На месте падения легкомоторного самолета в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : МЧС России
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Обстоятельства авиационного инцидента с легкомоторным самолетом, в результате которого погибли два человека, выясняются в Нижегородской области, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.
Сообщение о падении легкомоторного самолета в акваторию Волги в районе села Михальчиково Кстовского района Нижегородской области поступило в МЧС в воскресенье в 14.40. К месту происшествия выехали экстренные службы. Самолет был отбуксирован на берег силами сотрудников ГИМС с помощью катера. В результате падения погибли мужчина и женщина. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства.
По данным регионального управления СК на транспорте, авиационный инцидент произошел с легкомоторным самолетом-амфибией Super Petrel LS. "В настоящее время следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ выясняют все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кстовский районНижегородская областьПроисшествия
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