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https://ria.ru/20200928/samoizolyatsiya-1577894639.html
В Оренбургской области вернули режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавируса в регионе, вернув режим самоизоляции... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:46
2020-09-28T16:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
оренбургская область
общество
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<strong>УФА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Губернатор Оренбургской области <a href="http://ria.ru/person_Denis_Pasler/" target="_blank" data-auto="true">Денис Паслер</a> внес изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавируса в регионе, вернув режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, сообщает правительство области."В связи с изменением эпидемиологической обстановки возвращается режим самоизоляции для оренбуржцев старше 65 лет в период с 29 сентября по 12 октября. Исключение составляют руководители предприятий, сотрудники органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, и работники системы здравоохранения", - сообщает правительство <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургской области</a>.Согласно указу губернатора, не возвращаются к работе развлекательные и досуговые заведения, в том числе ночные клубы, кальянные и продажа напитков на розлив в объектах розничной торговли. Также в регионе нельзя проводить на объектах общественного питания банкеты, поминальные обеды."По-прежнему в указе закреплены требования по соблюдению масочного режима. Министерству культуры поручено с 1 октября организовать проведение театрального сезона на территории области при условии соблюдения социального дистанцирования и рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавируса", - говорится в сообщении правительства области.По данным минздрава региона, в Оренбургской области официально зарегистрировано 12 642 случая коронавирусной инфекции, в том числе 103 - за прошедшие сутки. Из заболевших выздоровели 11 351 человек, 85 умерли. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200928/plato-1577878275.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, оренбургская область, общество

В Оренбургской области вернули режим самоизоляции для людей старше 65 лет

15:46 28.09.2020 (обновлено: 16:18 28.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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УФА, 28 сен – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавируса в регионе, вернув режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, сообщает правительство области.
"В связи с изменением эпидемиологической обстановки возвращается режим самоизоляции для оренбуржцев старше 65 лет в период с 29 сентября по 12 октября. Исключение составляют руководители предприятий, сотрудники органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, и работники системы здравоохранения", - сообщает правительство Оренбургской области.
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Согласно указу губернатора, не возвращаются к работе развлекательные и досуговые заведения, в том числе ночные клубы, кальянные и продажа напитков на розлив в объектах розничной торговли. Также в регионе нельзя проводить на объектах общественного питания банкеты, поминальные обеды.
"По-прежнему в указе закреплены требования по соблюдению масочного режима. Министерству культуры поручено с 1 октября организовать проведение театрального сезона на территории области при условии соблюдения социального дистанцирования и рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавируса", - говорится в сообщении правительства области.
По данным минздрава региона, в Оренбургской области официально зарегистрировано 12 642 случая коронавирусной инфекции, в том числе 103 - за прошедшие сутки. Из заболевших выздоровели 11 351 человек, 85 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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