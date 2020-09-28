В Оренбургской области вернули режим самоизоляции для людей старше 65 лет
15:46 28.09.2020 (обновлено: 16:18 28.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
УФА, 28 сен – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавируса в регионе, вернув режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, сообщает правительство области.
"В связи с изменением эпидемиологической обстановки возвращается режим самоизоляции для оренбуржцев старше 65 лет в период с 29 сентября по 12 октября. Исключение составляют руководители предприятий, сотрудники органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, и работники системы здравоохранения", - сообщает правительство Оренбургской области.
Согласно указу губернатора, не возвращаются к работе развлекательные и досуговые заведения, в том числе ночные клубы, кальянные и продажа напитков на розлив в объектах розничной торговли. Также в регионе нельзя проводить на объектах общественного питания банкеты, поминальные обеды.
"По-прежнему в указе закреплены требования по соблюдению масочного режима. Министерству культуры поручено с 1 октября организовать проведение театрального сезона на территории области при условии соблюдения социального дистанцирования и рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавируса", - говорится в сообщении правительства области.
По данным минздрава региона, в Оренбургской области официально зарегистрировано 12 642 случая коронавирусной инфекции, в том числе 103 - за прошедшие сутки. Из заболевших выздоровели 11 351 человек, 85 умерли.
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