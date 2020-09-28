https://ria.ru/20200928/samoizolyatsiya-1577894639.html

В Оренбургской области вернули режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавируса в регионе, вернув режим самоизоляции... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T15:46

2020-09-28T15:46

2020-09-28T16:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

оренбургская область

общество

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<strong>УФА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Губернатор Оренбургской области <a href="http://ria.ru/person_Denis_Pasler/" target="_blank" data-auto="true">Денис Паслер</a> внес изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавируса в регионе, вернув режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, сообщает правительство области."В связи с изменением эпидемиологической обстановки возвращается режим самоизоляции для оренбуржцев старше 65 лет в период с 29 сентября по 12 октября. Исключение составляют руководители предприятий, сотрудники органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, и работники системы здравоохранения", - сообщает правительство <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургской области</a>.Согласно указу губернатора, не возвращаются к работе развлекательные и досуговые заведения, в том числе ночные клубы, кальянные и продажа напитков на розлив в объектах розничной торговли. Также в регионе нельзя проводить на объектах общественного питания банкеты, поминальные обеды."По-прежнему в указе закреплены требования по соблюдению масочного режима. Министерству культуры поручено с 1 октября организовать проведение театрального сезона на территории области при условии соблюдения социального дистанцирования и рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавируса", - говорится в сообщении правительства области.По данным минздрава региона, в Оренбургской области официально зарегистрировано 12 642 случая коронавирусной инфекции, в том числе 103 - за прошедшие сутки. Из заболевших выздоровели 11 351 человек, 85 умерли. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200928/plato-1577878275.html

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оренбургская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, оренбургская область, общество