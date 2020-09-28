https://ria.ru/20200928/rudenya-1577880618.html

В Тверской области открыли предприятие по производству продуктов питания

В Торжке открылось предприятие по производству продуктов питания, общий объем инвестиций, вложенных в проект составил порядка 100 миллионов рублей, созданы 80... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:50

2020-09-28T12:50

2020-09-28T12:50

тверская область

игорь руденя

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<strong>ТВЕРЬ, 28 сен - РИА Новости</strong>. В Торжке открылось предприятие по производству продуктов питания, общий объем инвестиций, вложенных в проект составил порядка 100 миллионов рублей, созданы 80 новых рабочих мест, а до конца года планируется открытие еще 20, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. "За последние четыре года в регионе реализованы более 50 крупных инвестиционных проектов, созданы свыше 6 тысяч рабочих мест, привлечены более 68 миллиардов рублей. Наличие инвестиций показывает, в том числе, какой климат сложился в регионе. Это касается эффективности органов местного самоуправления, слаженности работы ведомств, ответственных за энергетику, дороги, транспорт, газификацию и другие направления, связанные с развитием бизнеса", – сказал губернатор области <a href="https://ria.ru/person_Igor_Rudenja" target="_blank">Игорь Руденя</a>.

https://ria.ru/20200924/blagoustroystvo-1577706104.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя