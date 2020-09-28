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В Омске задержали женщину, семь лет разыскиваемую Интерполом
Полицейские в аэропорту Омска задержали 54-летнюю женщину, находящуюся в международном розыске с 2013 года, сообщает в понедельник УМВД по Омской области. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:20
2020-09-28T13:20
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
интерпол
омская область
омск
израиль
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Полицейские в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a> задержали 54-летнюю женщину, находящуюся в международном розыске с 2013 года, сообщает в понедельник УМВД по <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>.В УМВД пояснили, что в 2013 году Первомайский районный суд Омска признал женщину виновной в совершении 107 эпизодов мошенничества в составе преступной группы и двух эпизодах мошенничества в сфере кредитования, а именно в хищении денег путем оформления кредитов на подставных лиц на общую сумму более 161 миллиона рублей.В УМВД отметили, что у задержанной при себе был обнаружен паспорт, выданный на чужое имя, с вклеенной в него фотографией разыскиваемой. С этим паспортом женщина успела получить разрешение на проживание в <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиле</a> и израильское водительское удостоверение.Осужденная передана инициатору розыска – управлению ФСИН России по Омской области, добавили в полиции.
https://ria.ru/20200916/deti-1577306573.html
https://ria.ru/20200823/prestuplenie-1576189428.html
омская область
омск
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол, омская область, омск, израиль, происшествия

В Омске задержали женщину, семь лет разыскиваемую Интерполом

13:20 28.09.2020
4823
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 28 сен – РИА Новости. Полицейские в аэропорту Омска задержали 54-летнюю женщину, находящуюся в международном розыске с 2013 года, сообщает в понедельник УМВД по Омской области.
"В аэропорту "Омск-центральный" задержана 54-летняя гражданка России, находившаяся в международном розыске", - говорится в сообщении.
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В УМВД пояснили, что в 2013 году Первомайский районный суд Омска признал женщину виновной в совершении 107 эпизодов мошенничества в составе преступной группы и двух эпизодах мошенничества в сфере кредитования, а именно в хищении денег путем оформления кредитов на подставных лиц на общую сумму более 161 миллиона рублей.
"Женщине было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, однако на оглашение приговора она не явилась. После чего фигурантка была объявлена в федеральный, а позже - в международный розыск", - пояснили в полиции.
В УМВД отметили, что у задержанной при себе был обнаружен паспорт, выданный на чужое имя, с вклеенной в него фотографией разыскиваемой. С этим паспортом женщина успела получить разрешение на проживание в Израиле и израильское водительское удостоверение.
Осужденная передана инициатору розыска – управлению ФСИН России по Омской области, добавили в полиции.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ИнтерполОмская областьОмскИзраильПроисшествия
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