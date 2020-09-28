В Омске задержали женщину, семь лет разыскиваемую Интерполом
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НОВОСИБИРСК, 28 сен – РИА Новости. Полицейские в аэропорту Омска задержали 54-летнюю женщину, находящуюся в международном розыске с 2013 года, сообщает в понедельник УМВД по Омской области.
"В аэропорту "Омск-центральный" задержана 54-летняя гражданка России, находившаяся в международном розыске", - говорится в сообщении.
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В УМВД пояснили, что в 2013 году Первомайский районный суд Омска признал женщину виновной в совершении 107 эпизодов мошенничества в составе преступной группы и двух эпизодах мошенничества в сфере кредитования, а именно в хищении денег путем оформления кредитов на подставных лиц на общую сумму более 161 миллиона рублей.
"Женщине было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, однако на оглашение приговора она не явилась. После чего фигурантка была объявлена в федеральный, а позже - в международный розыск", - пояснили в полиции.
В УМВД отметили, что у задержанной при себе был обнаружен паспорт, выданный на чужое имя, с вклеенной в него фотографией разыскиваемой. С этим паспортом женщина успела получить разрешение на проживание в Израиле и израильское водительское удостоверение.
Осужденная передана инициатору розыска – управлению ФСИН России по Омской области, добавили в полиции.
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