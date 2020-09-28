https://ria.ru/20200928/rozysk-1577883393.html

В Омске задержали женщину, семь лет разыскиваемую Интерполом

Полицейские в аэропорту Омска задержали 54-летнюю женщину, находящуюся в международном розыске с 2013 года, сообщает в понедельник УМВД по Омской области. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:20

2020-09-28T13:20

2020-09-28T13:20

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

интерпол

омская область

омск

израиль

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Полицейские в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a> задержали 54-летнюю женщину, находящуюся в международном розыске с 2013 года, сообщает в понедельник УМВД по <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>.В УМВД пояснили, что в 2013 году Первомайский районный суд Омска признал женщину виновной в совершении 107 эпизодов мошенничества в составе преступной группы и двух эпизодах мошенничества в сфере кредитования, а именно в хищении денег путем оформления кредитов на подставных лиц на общую сумму более 161 миллиона рублей.В УМВД отметили, что у задержанной при себе был обнаружен паспорт, выданный на чужое имя, с вклеенной в него фотографией разыскиваемой. С этим паспортом женщина успела получить разрешение на проживание в <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиле</a> и израильское водительское удостоверение.Осужденная передана инициатору розыска – управлению ФСИН России по Омской области, добавили в полиции.

https://ria.ru/20200916/deti-1577306573.html

https://ria.ru/20200823/prestuplenie-1576189428.html

омская область

омск

израиль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол, омская область, омск, израиль, происшествия