https://ria.ru/20200928/rekomendatsii-1577904015.html

Попова напомнила о важности соблюдать рекомендации по COVID-19

Штрафы не самое действенное средство в борьбе с коронавирусом, нужно убедить людей в необходимости соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, заявила глава... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T17:36

2020-09-28T17:36

2020-09-28T17:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569013329_0:233:3072:1961_1400x0_80_0_0_d3378de7dbec2c3f04fd15aaa9befeac.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Штрафы не самое действенное средство в борьбе с коронавирусом, нужно убедить людей в необходимости соблюдения рекомендаций <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, заявила глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.Она подчеркнула, что люди должны быть убеждены в необходимости мер защиты. "Это сохраняет здоровье, заболеть сегодня опасно, и заболеть должно быть страшно, потому что последствий этого заболевания сегодня не знает никто", - добавила глава Роспотребнадзора.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество