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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/rekomendatsii-1577904015.html
Попова напомнила о важности соблюдать рекомендации по COVID-19
Штрафы не самое действенное средство в борьбе с коронавирусом, нужно убедить людей в необходимости соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, заявила глава... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:36
2020-09-28T17:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Штрафы не самое действенное средство в борьбе с коронавирусом, нужно убедить людей в необходимости соблюдения рекомендаций <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, заявила глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.Она подчеркнула, что люди должны быть убеждены в необходимости мер защиты. "Это сохраняет здоровье, заболеть сегодня опасно, и заболеть должно быть страшно, потому что последствий этого заболевания сегодня не знает никто", - добавила глава Роспотребнадзора.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова напомнила о важности соблюдать рекомендации по COVID-19

17:36 28.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках на станции "Достоевская" Московского метрополитена
Люди в медицинских масках на станции Достоевская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Штрафы не самое действенное средство в борьбе с коронавирусом, нужно убедить людей в необходимости соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, заявила глава ведомства Анна Попова.
"Если мы посмотрим картинку из разных стран, мы видим, что эта тенденция есть практически везде, и штрафы здесь не самое сильное, действенное средство. Мне кажется, что на сегодняшний день нужно убедить людей. Штраф тоже должен быть, но тогда он должен иметь профилактическое значение, больше чем назначение карательное", - сказала Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Она подчеркнула, что люди должны быть убеждены в необходимости мер защиты. "Это сохраняет здоровье, заболеть сегодня опасно, и заболеть должно быть страшно, потому что последствий этого заболевания сегодня не знает никто", - добавила глава Роспотребнадзора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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