https://ria.ru/20200928/reka-1577862260.html

Найдено объяснение странным пятнам на реке Чулым в Красноярском крае

Цветение водорослей в стоячей воде и теплая погода спровоцировали появление разноцветных пятен на реке Чулым в районе села Новобирилюссы Красноярского края,... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T06:34

2020-09-28T06:34

2020-09-28T12:00

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

красноярский край

красноярск

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 28 сен — РИА Новости.</strong> Цветение водорослей в стоячей воде и теплая погода спровоцировали появление разноцветных пятен на реке Чулым в районе села Новобирилюссы <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>, сообщает прокуратура региона.По ее данным, такие результаты показала прокурорская проверка, проводимая после размещенных в интернете публикаций о пятнах бирюзового и темно-зеленого цвета в акватории Чулыма."Согласно пояснениям специалистов контрольно-надзорных органов в сфере охраны водных объектов аналогичные пятна были замечены в подобных протоках реки Чулым, не имеющих течения, а также встречались и ранее в речных объектах края в теплое время года, обычно в июле. По их наблюдениям, такие пятна синего, бирюзового цвета характерны для цветения водорослей в пресной воде, в местах без течения, каковой является протока реки Чулым. Появлению пятен в августе текущего года способствовала нехарактерно теплая погода", — говорится в сообщении.По данным надзорного ведомства, в протоке реки возле Новобирилюссов были обнаружены незначительные слизистые отложения серо-зеленого цвета. По результатам лабораторных исследований проб воды наличие токсичных веществ, фенолов, формальдегидов не установлено, при этом выявлено незначительное превышение нефтепродуктов."Выявленное превышение в воде нефтепродуктов незначительно и не оказывает острого токсического действия. Наличие нефтепродуктов в воде может быть обусловлено действиями граждан, передвигающихся на оборудованных моторами плавсредствах, активность которых наблюдалась в первых числах августа", — сообщает прокуратура.Для усиления контроля и охраны водных объектов и биоресурсов прокурором направлена информация в Назаровский межрайонный отдел <a href="http://ria.ru/organization_Rosrybolovstvo/" target="_blank" data-auto="true">Росрыболовства</a>.

https://ria.ru/20200924/reki-1577702387.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), красноярский край, красноярск, происшествия