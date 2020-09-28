https://ria.ru/20200928/rabota-1577897524.html
Интерактивная карта вакансий появилась в МФЦ Подмосковья
Интерактивная карта вакансий в офисах "Мои документы" появилась в Московской области. Сервис размещен на портале госуслуг, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:22
2020-09-28T16:22
2020-09-28T16:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Интерактивная карта вакансий в офисах "Мои документы" появилась в Московской области. Сервис размещен на портале госуслуг, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/vakansii-v-mfts-na-interaktivnoj-karte/" target="_blank">"360"</a>. Министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар рассказал, что в настоящий момент на карте доступно около 170 вакансий. Они открыты в 23 округах."Теперь жители региона, которые хотят связать свою карьеру с государственными услугами, могут узнать о таких возможностях в режиме онлайн", — отметил министр.Отмечается, что сервис будет показывать актуальные данные. Пользователи обнаружат на портале вакансии разных направлений. Так, офисы ищут в свои команды бухгалтеров, системных администраторов, а также специалистов кадровой службы. Наибольшее число вакансий в Солнечногорском, Ленинском и Раменском округах. В Подмосковье работают 126 центров "Мои документы". В них было трудоустроено порядка 6,3 тысячи человек.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Интерактивная карта вакансий в офисах "Мои документы" появилась в Московской области. Сервис размещен на портале госуслуг, сообщил телеканал "360"
.
Министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар рассказал, что в настоящий момент на карте доступно около 170 вакансий. Они открыты в 23 округах.
"Теперь жители региона, которые хотят связать свою карьеру с государственными услугами, могут узнать о таких возможностях в режиме онлайн", — отметил министр.
Отмечается, что сервис будет показывать актуальные данные. Пользователи обнаружат на портале вакансии разных направлений. Так, офисы ищут в свои команды бухгалтеров, системных администраторов, а также специалистов кадровой службы.
Наибольшее число вакансий в Солнечногорском, Ленинском и Раменском округах. В Подмосковье работают 126 центров "Мои документы". В них было трудоустроено порядка 6,3 тысячи человек.