https://ria.ru/20200928/rabota-1577897524.html

Интерактивная карта вакансий появилась в МФЦ Подмосковья

Интерактивная карта вакансий в офисах "Мои документы" появилась в Московской области. Сервис размещен на портале госуслуг, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T16:22

2020-09-28T16:22

2020-09-28T16:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Интерактивная карта вакансий в офисах "Мои документы" появилась в Московской области. Сервис размещен на портале госуслуг, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/vakansii-v-mfts-na-interaktivnoj-karte/" target="_blank">"360"</a>. Министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар рассказал, что в настоящий момент на карте доступно около 170 вакансий. Они открыты в 23 округах."Теперь жители региона, которые хотят связать свою карьеру с государственными услугами, могут узнать о таких возможностях в режиме онлайн", — отметил министр.Отмечается, что сервис будет показывать актуальные данные. Пользователи обнаружат на портале вакансии разных направлений. Так, офисы ищут в свои команды бухгалтеров, системных администраторов, а также специалистов кадровой службы. Наибольшее число вакансий в Солнечногорском, Ленинском и Раменском округах. В Подмосковье работают 126 центров "Мои документы". В них было трудоустроено порядка 6,3 тысячи человек.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)