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Новости Подмосковья
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Интерактивная карта вакансий появилась в МФЦ Подмосковья
Интерактивная карта вакансий в офисах "Мои документы" появилась в Московской области. Сервис размещен на портале госуслуг, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:22
2020-09-28T16:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Интерактивная карта вакансий в офисах "Мои документы" появилась в Московской области. Сервис размещен на портале госуслуг, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/vakansii-v-mfts-na-interaktivnoj-karte/" target="_blank">"360"</a>. Министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар рассказал, что в настоящий момент на карте доступно около 170 вакансий. Они открыты в 23 округах."Теперь жители региона, которые хотят связать свою карьеру с государственными услугами, могут узнать о таких возможностях в режиме онлайн", — отметил министр.Отмечается, что сервис будет показывать актуальные данные. Пользователи обнаружат на портале вакансии разных направлений. Так, офисы ищут в свои команды бухгалтеров, системных администраторов, а также специалистов кадровой службы. Наибольшее число вакансий в Солнечногорском, Ленинском и Раменском округах. В Подмосковье работают 126 центров "Мои документы". В них было трудоустроено порядка 6,3 тысячи человек.
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)

Интерактивная карта вакансий появилась в МФЦ Подмосковья

16:22 28.09.2020
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© РИА Новости / Варвара ГертьеСотрудники за работой в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Сотрудники за работой в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Интерактивная карта вакансий в офисах "Мои документы" появилась в Московской области. Сервис размещен на портале госуслуг, сообщил телеканал "360".
Министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар рассказал, что в настоящий момент на карте доступно около 170 вакансий. Они открыты в 23 округах.
"Теперь жители региона, которые хотят связать свою карьеру с государственными услугами, могут узнать о таких возможностях в режиме онлайн", — отметил министр.
Отмечается, что сервис будет показывать актуальные данные. Пользователи обнаружат на портале вакансии разных направлений. Так, офисы ищут в свои команды бухгалтеров, системных администраторов, а также специалистов кадровой службы.
Наибольшее число вакансий в Солнечногорском, Ленинском и Раменском округах. В Подмосковье работают 126 центров "Мои документы". В них было трудоустроено порядка 6,3 тысячи человек.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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