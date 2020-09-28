https://ria.ru/20200928/putin-1577912167.html

Путин поручил выполнить задачи по национальным целям до 2024 года

Задачи по национальным целям нельзя уводить за границы 2024 года, не стоит откладывать решение сложных, системных проблемных вопросов, ощутимый результат по... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T19:34

2020-09-28T19:34

2020-09-28T19:59

россия

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Задачи по национальным целям нельзя уводить за границы 2024 года, не стоит откладывать решение сложных, системных проблемных вопросов, ощутимый результат по каждой цели должен быть уже в 2021 году, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на заседании президиума Госсовета.Путин рассчитывает, что "наша сегодняшняя дискуссия будет носить максимально предметный характер, когда все проблемные моменты, риски достижения национальных целей обозначаются открыто, без прикрас и сглаживания каких бы то ни было углов"."Только в этом случае, уважаемые коллеги, мы сможем выйти на конкретные эффективные решения, четко расставить акценты, чтобы уже сейчас, в достаточно сложной обстановке, задать, тем не менее, высокий темп нашей совместной работы", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20200924/putin-1577707443.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин