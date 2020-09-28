https://ria.ru/20200928/putin-1577912167.html
Путин поручил выполнить задачи по национальным целям до 2024 года
Задачи по национальным целям нельзя уводить за границы 2024 года, не стоит откладывать решение сложных, системных проблемных вопросов, ощутимый результат по... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T19:34
2020-09-28T19:34
2020-09-28T19:59
россия
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Задачи по национальным целям нельзя уводить за границы 2024 года, не стоит откладывать решение сложных, системных проблемных вопросов, ощутимый результат по каждой цели должен быть уже в 2021 году, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на заседании президиума Госсовета.Путин рассчитывает, что "наша сегодняшняя дискуссия будет носить максимально предметный характер, когда все проблемные моменты, риски достижения национальных целей обозначаются открыто, без прикрас и сглаживания каких бы то ни было углов"."Только в этом случае, уважаемые коллеги, мы сможем выйти на конкретные эффективные решения, четко расставить акценты, чтобы уже сейчас, в достаточно сложной обстановке, задать, тем не менее, высокий темп нашей совместной работы", - сказал президент РФ.
https://ria.ru/20200924/putin-1577707443.html
10
россия
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Задачи по национальным целям нельзя уводить за границы 2024 года, не стоит откладывать решение сложных, системных проблемных вопросов, ощутимый результат по каждой цели должен быть уже в 2021 году, заявил президент РФ Владимир Путин
на заседании президиума Госсовета.
"Уже в 2021 году по каждой из национальных целей должен быть обеспечен качественный ощутимый результат. При этом сразу хочу подчеркнуть: не следует откладывать решение сложных, системных проблемных вопросов на потом – "сейчас чего-нибудь такое попроще сделаем, а потом…". Чтобы не было так, как в народе говорят: потом - суп с котом. Чтобы работа шла", - сказал Путин.
"Повторю еще раз: на потом не откладывать то, что мы должны сделать именно сегодня. И нельзя уводить эти задачи за границу 2024 года. Не надо пытаться облегчать себе жизни, снижать требования к работе, запланировав на ближайшие годы, что называется, простые, необременительные задачи. Мы тогда и сложных не решим потом", - добавил глава государства.
Путин рассчитывает, что "наша сегодняшняя дискуссия будет носить максимально предметный характер, когда все проблемные моменты, риски достижения национальных целей обозначаются открыто, без прикрас и сглаживания каких бы то ни было углов".
"Только в этом случае, уважаемые коллеги, мы сможем выйти на конкретные эффективные решения, четко расставить акценты, чтобы уже сейчас, в достаточно сложной обстановке, задать, тем не менее, высокий темп нашей совместной работы", - сказал президент РФ.