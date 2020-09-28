Минобороны сообщило о готовящейся провокации боевиков в Идлибе и Алеппо
22:05 28.09.2020 (обновлено: 22:41 28.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Террористы планируют организовать провокации с использованием отравляющих веществ в населенных пунктах в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о готовящейся боевиками незаконных вооруженных формирований очередной попытке организовать провокации с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации", — сообщил он.
Гринкевич отметил, что террористы планируют инсценировать обстрелы населенных пунктов Бейтарун (провинция Алеппо) и Бдама (провинция Идлиб) боеприпасами с отравляющими веществами, чтобы обвинить правительственные силы Сирии в применении химического оружия против мирного населения.
"Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", — добавил Гринкевич.
Гринкевич также сообщил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
"Вместе с тем, зафиксировано два обстрела населенных пунктов Айн-Эль-Кантара (провинция Латакия) и Джубас (провинция Идлиб) со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, — добавил он.
*Террористические и экстремистские организации, запрещенные в России.
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