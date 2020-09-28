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Минобороны сообщило о готовящейся провокации боевиков в Идлибе и Алеппо
Террористы планируют организовать провокации с использованием отравляющих веществ в населенных пунктах в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T22:05
2020-09-28T22:41
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Террористы планируют организовать провокации с использованием отравляющих веществ в населенных пунктах в сирийских провинциях <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлиб</a> и Алеппо, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> контр-адмирал Александр Гринкевич.Гринкевич отметил, что террористы планируют инсценировать обстрелы населенных пунктов Бейтарун (провинция <a href="http://ria.ru/location_Aleppo/" target="_blank" data-auto="true">Алеппо</a>) и Бдама (провинция Идлиб) боеприпасами с отравляющими веществами, чтобы обвинить правительственные силы Сирии в применении химического оружия против мирного населения.Гринкевич также сообщил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, не зарегистрировано."Вместе с тем, зафиксировано два обстрела населенных пунктов Айн-Эль-Кантара (провинция <a href="http://ria.ru/location_Latakia/" target="_blank" data-auto="true">Латакия</a>) и Джубас (провинция Идлиб) со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, — добавил он.<em>*Террористические и экстремистские организации, запрещенные в России. </em>
https://ria.ru/20200927/okkupatsiya-1577826959.html
Ну и что с другой стороны... )) Кто помнит наши СМИ в первую чеченскую, того западными провокациями не удивить. Победим так или иначе
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идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
РИА Новости
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идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире

Минобороны сообщило о готовящейся провокации боевиков в Идлибе и Алеппо

22:05 28.09.2020 (обновлено: 22:41 28.09.2020)
1783
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Ситуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Террористы планируют организовать провокации с использованием отравляющих веществ в населенных пунктах в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о готовящейся боевиками незаконных вооруженных формирований очередной попытке организовать провокации с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации", — сообщил он.

Гринкевич отметил, что террористы планируют инсценировать обстрелы населенных пунктов Бейтарун (провинция Алеппо) и Бдама (провинция Идлиб) боеприпасами с отравляющими веществами, чтобы обвинить правительственные силы Сирии в применении химического оружия против мирного населения.

"Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", — добавил Гринкевич.

Гринкевич также сообщил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
"Вместе с тем, зафиксировано два обстрела населенных пунктов Айн-Эль-Кантара (провинция Латакия) и Джубас (провинция Идлиб) со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, — добавил он.
*Террористические и экстремистские организации, запрещенные в России.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 01:47
Глава МИД Сирии обвинил Турцию и США в оккупации
9333383
Обсудить6
Идлиб (мухафаза)СирияАлеппоВ мире
Популярные комментарии
Ну и что с другой стороны... )) Кто помнит наши СМИ в первую чеченскую, того западными провокациями не удивить. Победим так или иначе
29 сентября, 00:17
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
1100001
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