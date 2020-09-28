https://ria.ru/20200928/provokatsiya-1577916741.html

Минобороны сообщило о готовящейся провокации боевиков в Идлибе и Алеппо

Террористы планируют организовать провокации с использованием отравляющих веществ в населенных пунктах в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T22:05

2020-09-28T22:05

2020-09-28T22:41

идлиб (мухафаза)

сирия

алеппо

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565318949_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_9b3150023da0470535493af86603b68b.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Террористы планируют организовать провокации с использованием отравляющих веществ в населенных пунктах в сирийских провинциях <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлиб</a> и Алеппо, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> контр-адмирал Александр Гринкевич.Гринкевич отметил, что террористы планируют инсценировать обстрелы населенных пунктов Бейтарун (провинция <a href="http://ria.ru/location_Aleppo/" target="_blank" data-auto="true">Алеппо</a>) и Бдама (провинция Идлиб) боеприпасами с отравляющими веществами, чтобы обвинить правительственные силы Сирии в применении химического оружия против мирного населения.Гринкевич также сообщил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, не зарегистрировано."Вместе с тем, зафиксировано два обстрела населенных пунктов Айн-Эль-Кантара (провинция <a href="http://ria.ru/location_Latakia/" target="_blank" data-auto="true">Латакия</a>) и Джубас (провинция Идлиб) со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, — добавил он.<em>*Террористические и экстремистские организации, запрещенные в России. </em>

https://ria.ru/20200927/okkupatsiya-1577826959.html

Ярослав Погодин Ну и что с другой стороны... )) Кто помнит наши СМИ в первую чеченскую, того западными провокациями не удивить. Победим так или иначе 12

6

идлиб (мухафаза)

сирия

алеппо

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире