https://ria.ru/20200928/prigovor-1577864389.html

Жителя Урала оштрафовали на 400 тысяч рублей за призывы к насилию в Сети

Суд оштрафовал жителя Челябинской области на 400 тысяч рублей, он разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видеоматериалы, призывающие к насилию на... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T08:50

2020-09-28T08:50

2020-09-28T08:50

кунашакский район

челябинская область

происшествия

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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Суд оштрафовал жителя <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> на 400 тысяч рублей, он разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видеоматериалы, призывающие к насилию на почве национальной и религиозной ненависти, сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ России по региону.По данным пресс-службы, виновный, являясь пользователем социальной сети "ВКонтакте", систематически размещал на своей странице во всеобщем доступе видеоматериалы, содержащие признаки публичного призыва к насилию на почве национальной и религиозной ненависти, а также пропагандирующие и оправдывающие деятельность террористических организаций."Центральный окружной военный суд признал виновным жителя <a href="http://ria.ru/location_Kunashakskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кунашакского района</a> Челябинской области… Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), частью 2 статьи 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20200518/1571589130.html

кунашакский район

челябинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кунашакский район, челябинская область, происшествия