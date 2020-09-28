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Жителя Урала оштрафовали на 400 тысяч рублей за призывы к насилию в Сети
Суд оштрафовал жителя Челябинской области на 400 тысяч рублей, он разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видеоматериалы, призывающие к насилию на... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T08:50
2020-09-28T08:50
кунашакский район
челябинская область
происшествия
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Суд оштрафовал жителя <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> на 400 тысяч рублей, он разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видеоматериалы, призывающие к насилию на почве национальной и религиозной ненависти, сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ России по региону.По данным пресс-службы, виновный, являясь пользователем социальной сети "ВКонтакте", систематически размещал на своей странице во всеобщем доступе видеоматериалы, содержащие признаки публичного призыва к насилию на почве национальной и религиозной ненависти, а также пропагандирующие и оправдывающие деятельность террористических организаций."Центральный окружной военный суд признал виновным жителя <a href="http://ria.ru/location_Kunashakskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кунашакского района</a> Челябинской области… Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), частью 2 статьи 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), уточняется в сообщении.
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кунашакский район
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кунашакский район, челябинская область, происшествия

Жителя Урала оштрафовали на 400 тысяч рублей за призывы к насилию в Сети

08:50 28.09.2020
1732
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Вконтакте"
Страница социальной сети Вконтакте - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 сен – РИА Новости. Суд оштрафовал жителя Челябинской области на 400 тысяч рублей, он разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видеоматериалы, призывающие к насилию на почве национальной и религиозной ненависти, сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным пресс-службы, виновный, являясь пользователем социальной сети "ВКонтакте", систематически размещал на своей странице во всеобщем доступе видеоматериалы, содержащие признаки публичного призыва к насилию на почве национальной и религиозной ненависти, а также пропагандирующие и оправдывающие деятельность террористических организаций.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.05.2020
18 мая, 01:33
Жителя Камчатки осудили за призывы к насилию над росгвардейцами
"Центральный окружной военный суд признал виновным жителя Кунашакского района Челябинской области… Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), частью 2 статьи 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), уточняется в сообщении.
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Кунашакский районЧелябинская областьПроисшествия
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