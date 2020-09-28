https://ria.ru/20200928/pozhar-1577879346.html
В Казани склад горел на площади 400 "квадратов"
Складское помещение загорелось в Казани в понедельник днём, сообщил представитель главного управления МЧС России по Татарстану. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:37
2020-09-28T12:37
2020-09-28T13:05
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
казань
происшествия
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<strong>КАЗАНЬ/МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Складское помещение загорелось в <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a> в понедельник днём, сообщил представитель главного управления МЧС России по Татарстану.По его словам, в настоящее время на тушении работают три ствола РСК-50, лафетный ствол и установка "Кобра".Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, горение складского помещения происходит размером в плане 30 на 40 метров. Предварительная площадь - 400 квадратных метров.По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 49 человек и 18 единиц техники.Поздее в ГУМЧС сообищили, что открытое горение на складе в Казани было ликвидировано.По предварительной информации, склад принадлежит частному предпринимателю, там хранились полимерные твёрдые материалы – поролон и полиэтилен.С помощью тепловизора проверили соседние строения, угрозы распространения огня нет. По предварительным данным, пострадавших также нет. К тушению пожара привлечены 95 человек и 25 единиц техники.
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/pozhar-1577864642.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казань, происшествия
КАЗАНЬ/МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Складское помещение загорелось в Казани
в понедельник днём, сообщил представитель главного управления МЧС России по Татарстану.
"В 11.40 поступило сообщение о задымлении по улице Короленко, 58 (адрес примерный), в Казани. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений происходит горение в складском одноэтажном помещении", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время на тушении работают три ствола РСК-50, лафетный ствол и установка "Кобра".
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, горение складского помещения происходит размером в плане 30 на 40 метров. Предварительная площадь - 400 квадратных метров.
По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 49 человек и 18 единиц техники.
Поздее в ГУМЧС сообищили, что открытое горение на складе в Казани было ликвидировано.
"Ликвидация открытого горения в 12.28", - сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, склад принадлежит частному предпринимателю, там хранились полимерные твёрдые материалы – поролон и полиэтилен.
С помощью тепловизора проверили соседние строения, угрозы распространения огня нет. По предварительным данным, пострадавших также нет. К тушению пожара привлечены 95 человек и 25 единиц техники.