https://ria.ru/20200928/pozhar-1577879346.html

В Казани склад горел на площади 400 "квадратов"

Складское помещение загорелось в Казани в понедельник днём, сообщил представитель главного управления МЧС России по Татарстану. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:37

2020-09-28T12:37

2020-09-28T13:05

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

казань

происшествия

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<strong>КАЗАНЬ/МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Складское помещение загорелось в <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a> в понедельник днём, сообщил представитель главного управления МЧС России по Татарстану.По его словам, в настоящее время на тушении работают три ствола РСК-50, лафетный ствол и установка "Кобра".Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, горение складского помещения происходит размером в плане 30 на 40 метров. Предварительная площадь - 400 квадратных метров.По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 49 человек и 18 единиц техники.Поздее в ГУМЧС сообищили, что открытое горение на складе в Казани было ликвидировано.По предварительной информации, склад принадлежит частному предпринимателю, там хранились полимерные твёрдые материалы – поролон и полиэтилен.С помощью тепловизора проверили соседние строения, угрозы распространения огня нет. По предварительным данным, пострадавших также нет. К тушению пожара привлечены 95 человек и 25 единиц техники.

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/pozhar-1577864642.html

https://ria.ru/20200926/pozhar-1577808615.html

казань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казань, происшествия