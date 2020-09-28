https://ria.ru/20200928/politika-1577870571.html

В МИД рассказали, зачем Запад использует антироссийскую риторику

Антироссийская и антибелорусская риторика используется западными оппонентами для преодоления внутренних противоречий в странах Запада, сказал замглавы МИД РФ... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T10:47

2020-09-28T10:47

2020-09-28T11:47

союзное государство

россия

андрей руденко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Антироссийская и антибелорусская риторика используется западными оппонентами для преодоления внутренних противоречий в странах Запада, сказал замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Rudenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Руденко</a>."Сегодня антисоветская, антироссийская и антибелорусская риторика используется западными оппонентами для преодоления усиливающихся с середины 2000-х годов противоречий, трений внутри самих западных институтах, сплочения на почве общего "врага и угрозы", - сказал он в рамках VII Форума регионов Белоруссии и России.По его словам, отдельные страны и объединения все чаще прибегают к фальсификации истории и другим политическим технологиям для обеления собственного прошлого и ослабления тех, кто не намерен подчиняться создаваемому ими миропорядку.Как отметил Руденко, мировому сообществу навязывается извращённая мысль о том, что <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и фашистская <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> в равной степени ответственны за начало Второй мировой войны, делается это для того, чтобы поставить под сомнение легитимность послевоенного мирового порядка и особой роли народов СССР в обеспечении международной безопасности."Москва и <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> традиционно взаимодействуют в деле борьбы за сохранение исторической правды", - отметил замглавы МИД РФ.Он добавил, что важнейшая роль в борьбе с фальсификацией истории отводится парламентариям двух стран.В свою очередь, как отметил замглавы <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gurjanov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гурьянов</a>, Республика <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a> продолжит вместе с РФ бороться с героизацией нацизма.

https://ria.ru/20200916/bastrykin-1577302863.html

https://ria.ru/20200827/sssr-1576390499.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, в мире