Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20200928/politika-1577870571.html
В МИД рассказали, зачем Запад использует антироссийскую риторику
Антироссийская и антибелорусская риторика используется западными оппонентами для преодоления внутренних противоречий в странах Запада, сказал замглавы МИД РФ... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T10:47
2020-09-28T11:47
союзное государство
россия
андрей руденко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568735148_0:162:3064:1886_1400x0_80_0_0_9565444363e04424079f818540acbab8.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Антироссийская и антибелорусская риторика используется западными оппонентами для преодоления внутренних противоречий в странах Запада, сказал замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Rudenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Руденко</a>."Сегодня антисоветская, антироссийская и антибелорусская риторика используется западными оппонентами для преодоления усиливающихся с середины 2000-х годов противоречий, трений внутри самих западных институтах, сплочения на почве общего "врага и угрозы", - сказал он в рамках VII Форума регионов Белоруссии и России.По его словам, отдельные страны и объединения все чаще прибегают к фальсификации истории и другим политическим технологиям для обеления собственного прошлого и ослабления тех, кто не намерен подчиняться создаваемому ими миропорядку.Как отметил Руденко, мировому сообществу навязывается извращённая мысль о том, что <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и фашистская <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> в равной степени ответственны за начало Второй мировой войны, делается это для того, чтобы поставить под сомнение легитимность послевоенного мирового порядка и особой роли народов СССР в обеспечении международной безопасности."Москва и <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> традиционно взаимодействуют в деле борьбы за сохранение исторической правды", - отметил замглавы МИД РФ.Он добавил, что важнейшая роль в борьбе с фальсификацией истории отводится парламентариям двух стран.В свою очередь, как отметил замглавы <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gurjanov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гурьянов</a>, Республика <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a> продолжит вместе с РФ бороться с героизацией нацизма.
https://ria.ru/20200916/bastrykin-1577302863.html
https://ria.ru/20200827/sssr-1576390499.html
2
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568735148_167:0:2898:2048_1400x0_80_0_0_7e891f8df93484646a7b0599b30a5dc7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, в мире

В МИД рассказали, зачем Запад использует антироссийскую риторику

10:47 28.09.2020 (обновлено: 11:47 28.09.2020)
1934
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Антироссийская и антибелорусская риторика используется западными оппонентами для преодоления внутренних противоречий в странах Запада, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Сегодня антисоветская, антироссийская и антибелорусская риторика используется западными оппонентами для преодоления усиливающихся с середины 2000-х годов противоречий, трений внутри самих западных институтах, сплочения на почве общего "врага и угрозы", - сказал он в рамках VII Форума регионов Белоруссии и России.
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 11:00
Александр Бастрыкин: неонацизм и реваншизм пока, видимо, не пугают Европу
По его словам, отдельные страны и объединения все чаще прибегают к фальсификации истории и другим политическим технологиям для обеления собственного прошлого и ослабления тех, кто не намерен подчиняться создаваемому ими миропорядку.
Как отметил Руденко, мировому сообществу навязывается извращённая мысль о том, что СССР и фашистская Германия в равной степени ответственны за начало Второй мировой войны, делается это для того, чтобы поставить под сомнение легитимность послевоенного мирового порядка и особой роли народов СССР в обеспечении международной безопасности.
"Москва и Минск традиционно взаимодействуют в деле борьбы за сохранение исторической правды", - отметил замглавы МИД РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 16:31
Захарова ответила на заявление ЕК, сравнившей СССР с нацистской Германией
Он добавил, что важнейшая роль в борьбе с фальсификацией истории отводится парламентариям двух стран.
В свою очередь, как отметил замглавы МИД Белоруссии Александр Гурьянов, Республика Беларусь продолжит вместе с РФ бороться с героизацией нацизма.
46300012
Обсудить2
Союзное государствоРоссияАндрей РуденкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БелоруссияВ мире
Рекомендуем
Черноперая рифовая акула
Эксперты посчитали, сколько акул могут быть убиты ради вакцины от COVID
Курьер службы доставки на одной из улиц Милана
Красноярцу, отнявшему еду у курьера грозит до семи лет лишения свободы
Российский общественный деятель, правозащитник, основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов
Умер основатель МХГ Юрий Орлов
Алексей Навальный
Алексей Навальный подтвердил встречу с Меркель в клинике Charite
Здание клиники Шарите в Берлине
В Общественной палате прокомментировали посещение Меркель Навального
Алексей Навальный в Берлине
Российский постпред оценил данные ОЗХО о проверке анализов Навального
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Twitter ввел санкции против РИА Новости
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кудрин оценил вероятность новых санкций Запада против России
Алексей Навальный
МИД Германии ответил на запрос Россией консульского доступа к Навальному
Здание клиники Шарите в Берлине
Правительство ФРГ прокомментировало визит Меркель в клинику к Навальному
Мюнхенская конференция по безопасности
Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию
Здание клиники Шарите в Берлине
В Кремле прокомментировали визит Меркель в клинику к Навальному
Алексей Навальный
Источник рассказал о проверке заявлений соратника Навального о Рошале
Алексей Навальный
Французский сенатор предположил, кто причастен к инциденту с Навальным
Крушение малайзийского Boeing на Украине
Обвиняемый по делу МН17 хочет выступить в суде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50СМИ озвучило результаты вскрытия тела дочери актера Конкина
02:40Эксперт оценил пользу карантина в период COVID-19
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
Лента новостейМолния