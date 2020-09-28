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В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
Предстоящая зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями на всей территории России, февраль 2021-го в большинстве регионов окажется... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T10:03
2020-09-28T14:41
россия
чукотка
гидрометцентр
красноярский край
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Предстоящая зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями на всей территории России, февраль 2021-го в большинстве регионов окажется холоднее, чем в этом году. Об этом говорится в "Вероятностном прогнозе температурного режима в России в отопительный период с октября по март", который опубликован на <a href="https://meteoinfo.ru/drugie-vidy-prognozov/veroyatnostnyj-prognoz-temperaturnogo-rezhima-na-territorii-rossii" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте Гидрометцентра</a>.Так, в октябре температура будет превышать норму в западных областях СЗФО, в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/">Красноярском крае</a>, Кемеровской и <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/">Иркутской областях</a>, на большей части Дальневосточного федерального округа. А вот на юге Центрального и Приволжского федеральных округов октябрь будет холоднее, чем в прошлом году.В ноябре будет теплее выше нормы на востоке Северо-Западного, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и на северо-востоке Якутии. Но в <a href="http://ria.ru/location_Magadanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Магаданской области</a> и на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a> будет холоднее, чем год назад.Декабрь окажется более теплым на большей части СЗФО, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Якутии. Холоднее, чем в прошлом году, он будет на Дальнем Востоке.В январе температуры выше нормы синоптики прогнозируют в Южном федеральном округе, на большей части Северо-Кавказского и на юге Приволжского. На остальной части ПФО, в ЦФО и Сибири этот месяц окажется более холодным, чем январь 2020-го.Мартовские температуры, полагают синоптики, будут выше нормы в Центральном, Приволжском, <a href="http://ria.ru/location_Uralskijj/" target="_blank" data-auto="true">Уральском</a> федеральных округах, на большей части Южного и Сибирского и на Чукотке. Но в некоторых регионах ЦФО и ПФО, на большей части УФО и в Забайкалье март окажется холоднее, чем в 2020 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20200927/obschestvo-1577832043.html
Вкратце: Гидрометцентр заявил, что зимой погода будет разная, в разных регионах по разному, но возможны и разные исключения.
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Поди снег выпадет и холодно будет?
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россия
чукотка
красноярский край
РИА Новости
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россия, чукотка, гидрометцентр, красноярский край, общество

В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России

10:03 28.09.2020 (обновлено: 14:41 28.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Предстоящая зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями на всей территории России, февраль 2021-го в большинстве регионов окажется холоднее, чем в этом году. Об этом говорится в "Вероятностном прогнозе температурного режима в России в отопительный период с октября по март", который опубликован на сайте Гидрометцентра.
Так, в октябре температура будет превышать норму в западных областях СЗФО, в Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях, на большей части Дальневосточного федерального округа. А вот на юге Центрального и Приволжского федеральных округов октябрь будет холоднее, чем в прошлом году.
В ноябре будет теплее выше нормы на востоке Северо-Западного, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и на северо-востоке Якутии. Но в Магаданской области и на Чукотке будет холоднее, чем год назад.
Декабрь окажется более теплым на большей части СЗФО, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Якутии. Холоднее, чем в прошлом году, он будет на Дальнем Востоке.
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В январе температуры выше нормы синоптики прогнозируют в Южном федеральном округе, на большей части Северо-Кавказского и на юге Приволжского. На остальной части ПФО, в ЦФО и Сибири этот месяц окажется более холодным, чем январь 2020-го.

"Февраль ожидается холоднее прошлогоднего на большей части территории Российской Федерации за исключением восточных регионов Дальневосточного федерального округа", — говорится в прогнозе.

Мартовские температуры, полагают синоптики, будут выше нормы в Центральном, Приволжском, Уральском федеральных округах, на большей части Южного и Сибирского и на Чукотке. Но в некоторых регионах ЦФО и ПФО, на большей части УФО и в Забайкалье март окажется холоднее, чем в 2020 году.
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Обсудить80
РоссияЧукоткаГидрометцентрКрасноярский крайОбщество
Популярные комментарии
Вкратце: Гидрометцентр заявил, что зимой погода будет разная, в разных регионах по разному, но возможны и разные исключения.
28 сентября, 10:16
Jo Dee FostarJo Dee Fostar
7083054114
Поди снег выпадет и холодно будет?
28 сентября, 10:05
ДНДенис Носков
2982567115
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