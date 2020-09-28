Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200928/pogoda-1577863511.html
Москвичей предупредили о порывистом ветре в понедельник
Кратковременный дождь и порывистый ветер ожидаются в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T08:08
2020-09-28T08:08
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574644387_0:0:3083:1735_1400x0_80_0_0_daf39fecf3f686a75fa43093613da324.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Кратковременный дождь и порывистый ветер ожидаются в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос" </a>Александр Синенков.По словам синоптика, ожидается юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 755 миллиметров ртутного столба.
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574644387_45:0:2774:2047_1400x0_80_0_0_baae252bb49752ae5c47d6d0ce657497.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, москва, общество

Москвичей предупредили о порывистом ветре в понедельник

08:08 28.09.2020
2768
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Кратковременный дождь и порывистый ветер ожидаются в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, кратковременный дождь. Плюс 12 - плюс 14 - максимальная температура в Москве, по области - от 10 до 15 градусов", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, ожидается юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 755 миллиметров ртутного столба.
230002
Обсудить2
ПогодаМоскваОбщество
Рекомендуем
Прохожие
Синоптик рассказал об аномальной погоде в октябре
Теплая погода в Москве
"Бабье лето возьмет антракт". Москвичей предупредили о похолодании
Погода в Москве
В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
Прохожие в сквере на площади Ленина в Новосибирске
Москвичам пообещали солнечное и теплое воскресенье
Магазин торговой сети Ашан, против которой управление Роспотребнадзора по Москве подало иск в арбитражный суд
Магазины сети "Ашан" в Москве оштрафовали на полтора миллиона рублей
Пожилой человек в одном из парков
Роспотребнадзор дал новые рекомендации пожилым людям в связи с COVID-19
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу
Спасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве
Москвичам спрогнозировали возможное повторение бабьего лета
Знаки доллара на табло курса валют
Американский экономист назвал три фактора скорого резкого падения доллара
Измерение артериального давления
Невролог назвал необычные признаки приближающегося инсульта
Кадр из фильма Милашки
Педофилия, мигранты, тверк: идеальный коктейль для киноскандала
Пятна на поверхности реки Чулым в Красноярском крае
Найдено объяснение странным пятнам на реке Чулым в Красноярском крае
Сцена конкурса Детское Евровидение-2017
Раскрыты детали скандала вокруг отбора на Детское Евровидение
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Twitter ввел санкции против РИА Новости
Итоги благоустройства парковых зон Москвы
Москвичам пообещали солнечную и сухую погоду в субботу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50СМИ озвучило результаты вскрытия тела дочери актера Конкина
02:40Эксперт оценил пользу карантина в период COVID-19
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
Лента новостейМолния