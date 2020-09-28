https://ria.ru/20200928/pogoda-1577863511.html
Москвичей предупредили о порывистом ветре в понедельник
Кратковременный дождь и порывистый ветер ожидаются в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T08:08
2020-09-28T08:08
2020-09-28T08:08
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Кратковременный дождь и порывистый ветер ожидаются в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос" </a>Александр Синенков.По словам синоптика, ожидается юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 755 миллиметров ртутного столба.
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, общество