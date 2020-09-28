https://ria.ru/20200928/pogoda-1577863511.html

Москвичей предупредили о порывистом ветре в понедельник

Кратковременный дождь и порывистый ветер ожидаются в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T08:08

2020-09-28T08:08

2020-09-28T08:08

погода

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574644387_0:0:3083:1735_1400x0_80_0_0_daf39fecf3f686a75fa43093613da324.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Кратковременный дождь и порывистый ветер ожидаются в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос" </a>Александр Синенков.По словам синоптика, ожидается юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 755 миллиметров ртутного столба.

2

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество