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https://ria.ru/20200928/pavodki-1577861787.html
Дегтярев выразил подозрения насчет паводков в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев упомянул "Русгидро" в контексте паводков в регионе. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T04:25
2020-09-28T08:28
михаил дегтярев
русгидро
хабаровск
хабаровский край
зея (город)
происшествия
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<strong>ХАБАРОВСК, 28 сен — РИА Новости.</strong> Врио губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a> упомянул "<a href="http://ria.ru/organization_RusGidro/" target="_blank" data-auto="true">Русгидро</a>" в контексте паводков в регионе.Накануне на телеканале "Губерния" прошел прямой эфир с участием Дегтярева, в ходе которого обсуждались причины паводков в Хабаровском крае."Русгидро" отреагировало на высказывание Дегтярева, подчеркнув, что специалисты компании готовы "помочь прекратить искать виновных среди тех, кто реально работает для снижения негативных воздействий паводка".В заявлении, опубликованном на сайте компании, говорится, что <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank">Хабаровский край</a> находится в зоне муссонного климата, и основной объем осадков ежегодно приносят мощные циклоны.В "Русгидро" отметили, что нынешний паводок в районе <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a> сформировался в основном из-за стока реки Сунгари, к чему привело прохождение циклонов "Майсак" и "Хайшен" над <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a>. Приводятся данные, согласно которым вклад Сунгари в общий объем стока в Хабаровском крае составляет пятьдесят процентов, <a href="http://ria.ru/location_Zeja/" target="_blank" data-auto="true">Зеи</a> и Буреи — двадцать пять процентов, Уссури и других рек — десять процентов, верхнего Амура — пятнадцать процентов.В компании пришли к выводу, что работа гидроэлектростанций не оказывает ключевого влияния на ситуацию с паводками в регионе.
https://ria.ru/20200921/porucheniya-1577527053.html
https://ria.ru/20200914/vybory-1577190002.html
Хорошо, что Фургала не обвинили. Хотя с гидрами неплохо бы разобраться, как и сколько они воды сбрасывают. В прошлый раз они были виноваты.
128
"У меня много вопросов к паводку...." Что можно еще добавить? Везет же хабаровчанам на личности.
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хабаровск
хабаровский край
зея (город)
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михаил дегтярев, русгидро, хабаровск, хабаровский край, зея (город), происшествия

Дегтярев выразил подозрения насчет паводков в Хабаровском крае

04:25 28.09.2020 (обновлено: 08:28 28.09.2020)
186806
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав РеутовВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав Реутов
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 28 сен — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев упомянул "Русгидро" в контексте паводков в регионе.
Накануне на телеканале "Губерния" прошел прямой эфир с участием Дегтярева, в ходе которого обсуждались причины паводков в Хабаровском крае.

"У меня много вопросов к паводку. Это третий случай за семь лет. У меня есть подозрения, я в этом сейчас разбираюсь, что не во всем виновата погода и не во всем виноваты наши соседи. У меня есть большое желание разобраться, как происходит сброс воды на Бурейской ГЭС, Зейской ГЭС, и почему до того, как "Русгидро" получило контроль за этим процессом, этого не было стихийного бедствия, — вопрос", — заявил Дегтярев.

"Русгидро" отреагировало на высказывание Дегтярева, подчеркнув, что специалисты компании готовы "помочь прекратить искать виновных среди тех, кто реально работает для снижения негативных воздействий паводка".
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 04:39
Дегтярев рассказал о выполненных поручениях в Хабаровском крае
В заявлении, опубликованном на сайте компании, говорится, что Хабаровский край находится в зоне муссонного климата, и основной объем осадков ежегодно приносят мощные циклоны.

"Вызванные циклонами продолжительные ливневые дожди являются единственной причиной возникновения паводков на реках бассейна Амура, в том числе и на самом Амуре в Хабаровском крае", — заявили в "Русгидро".

В "Русгидро" отметили, что нынешний паводок в районе Хабаровска сформировался в основном из-за стока реки Сунгари, к чему привело прохождение циклонов "Майсак" и "Хайшен" над Китаем. Приводятся данные, согласно которым вклад Сунгари в общий объем стока в Хабаровском крае составляет пятьдесят процентов, Зеи и Буреи — двадцать пять процентов, Уссури и других рек — десять процентов, верхнего Амура — пятнадцать процентов.
В компании пришли к выводу, что работа гидроэлектростанций не оказывает ключевого влияния на ситуацию с паводками в регионе.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 05:52Единый день голосования — 2020
Дегтярев прокомментировал выборы в Хабаровском крае
3494321131764
Обсудить13
Михаил ДегтяревРусГидроХабаровскХабаровский крайЗея (город)Происшествия
Популярные комментарии
Хорошо, что Фургала не обвинили. Хотя с гидрами неплохо бы разобраться, как и сколько они воды сбрасывают. В прошлый раз они были виноваты.
28 сентября, 04:39
ЛКЛысый Кучерявый
97823014
"У меня много вопросов к паводку...." Что можно еще добавить? Везет же хабаровчанам на личности.
28 сентября, 04:31
Василий КнуттВасилий Кнутт
43901260
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