Дегтярев выразил подозрения насчет паводков в Хабаровском крае
04:25 28.09.2020 (обновлено: 08:28 28.09.2020)
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© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав РеутовВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
ХАБАРОВСК, 28 сен — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев упомянул "Русгидро" в контексте паводков в регионе.
Накануне на телеканале "Губерния" прошел прямой эфир с участием Дегтярева, в ходе которого обсуждались причины паводков в Хабаровском крае.
"У меня много вопросов к паводку. Это третий случай за семь лет. У меня есть подозрения, я в этом сейчас разбираюсь, что не во всем виновата погода и не во всем виноваты наши соседи. У меня есть большое желание разобраться, как происходит сброс воды на Бурейской ГЭС, Зейской ГЭС, и почему до того, как "Русгидро" получило контроль за этим процессом, этого не было стихийного бедствия, — вопрос", — заявил Дегтярев.
"Русгидро" отреагировало на высказывание Дегтярева, подчеркнув, что специалисты компании готовы "помочь прекратить искать виновных среди тех, кто реально работает для снижения негативных воздействий паводка".
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В заявлении, опубликованном на сайте компании, говорится, что Хабаровский край находится в зоне муссонного климата, и основной объем осадков ежегодно приносят мощные циклоны.
"Вызванные циклонами продолжительные ливневые дожди являются единственной причиной возникновения паводков на реках бассейна Амура, в том числе и на самом Амуре в Хабаровском крае", — заявили в "Русгидро".
В "Русгидро" отметили, что нынешний паводок в районе Хабаровска сформировался в основном из-за стока реки Сунгари, к чему привело прохождение циклонов "Майсак" и "Хайшен" над Китаем. Приводятся данные, согласно которым вклад Сунгари в общий объем стока в Хабаровском крае составляет пятьдесят процентов, Зеи и Буреи — двадцать пять процентов, Уссури и других рек — десять процентов, верхнего Амура — пятнадцать процентов.
В компании пришли к выводу, что работа гидроэлектростанций не оказывает ключевого влияния на ситуацию с паводками в регионе.