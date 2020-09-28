https://ria.ru/20200928/pavodki-1577861787.html

Дегтярев выразил подозрения насчет паводков в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев упомянул "Русгидро" в контексте паводков в регионе. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T04:25

2020-09-28T04:25

2020-09-28T08:28

михаил дегтярев

русгидро

хабаровск

хабаровский край

зея (город)

происшествия

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<strong>ХАБАРОВСК, 28 сен — РИА Новости.</strong> Врио губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a> упомянул "<a href="http://ria.ru/organization_RusGidro/" target="_blank" data-auto="true">Русгидро</a>" в контексте паводков в регионе.Накануне на телеканале "Губерния" прошел прямой эфир с участием Дегтярева, в ходе которого обсуждались причины паводков в Хабаровском крае."Русгидро" отреагировало на высказывание Дегтярева, подчеркнув, что специалисты компании готовы "помочь прекратить искать виновных среди тех, кто реально работает для снижения негативных воздействий паводка".В заявлении, опубликованном на сайте компании, говорится, что <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank">Хабаровский край</a> находится в зоне муссонного климата, и основной объем осадков ежегодно приносят мощные циклоны.В "Русгидро" отметили, что нынешний паводок в районе <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a> сформировался в основном из-за стока реки Сунгари, к чему привело прохождение циклонов "Майсак" и "Хайшен" над <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a>. Приводятся данные, согласно которым вклад Сунгари в общий объем стока в Хабаровском крае составляет пятьдесят процентов, <a href="http://ria.ru/location_Zeja/" target="_blank" data-auto="true">Зеи</a> и Буреи — двадцать пять процентов, Уссури и других рек — десять процентов, верхнего Амура — пятнадцать процентов.В компании пришли к выводу, что работа гидроэлектростанций не оказывает ключевого влияния на ситуацию с паводками в регионе.

https://ria.ru/20200921/porucheniya-1577527053.html

https://ria.ru/20200914/vybory-1577190002.html

Лысый Кучерявый Хорошо, что Фургала не обвинили. Хотя с гидрами неплохо бы разобраться, как и сколько они воды сбрасывают. В прошлый раз они были виноваты. 128

Василий Кнутт "У меня много вопросов к паводку...." Что можно еще добавить? Везет же хабаровчанам на личности. 115

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хабаровск

хабаровский край

зея (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил дегтярев, русгидро, хабаровск, хабаровский край, зея (город), происшествия