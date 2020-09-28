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https://ria.ru/20200928/pandemiya-1577908244.html
МВФ рассказал, как пандемия повлияет на экономику европейских стран
Пандемия коронавируса сведет на нет три года экономического прогресса для ряда европейских стран, заявила в понедельник глава МВФ Кристалина Георгиева. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T18:29
2020-09-28T18:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кристалина георгиева
мвф
экономика
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<strong>ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса сведет на нет три года экономического прогресса для ряда европейских стран, заявила в понедельник глава <a href="https://ria.ru/organization_MVF" target="_blank">МВФ</a> <a href="https://ria.ru/person_Kristalina_Georgieva" target="_blank">Кристалина Георгиева</a>.При этом Георгиева признала, что данные за второй квартал были несколько лучше, чем июньские прогнозы."Но мы еще не выбрались из леса. Пандемия еще с нами, и ряд стран испытывают удар второй волны. Есть немалая неясность в отношении пути к восстановлению. Прогноз для развивающихся рынков и развивающихся экономик, кроме Китая, остается непредсказуемым", - добавила Георгиева.По ее словам, приоритетными мерами являются тщательно таргетированные инвестиции в инфраструктуру. В краткосрочной перспективе это создаст рабочие места, в долгосрочной – улучшит взаимосвязанность экономик и увеличит их производительность.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус covid-19, кристалина георгиева, мвф, экономика

МВФ рассказал, как пандемия повлияет на экономику европейских стран

18:29 28.09.2020 (обновлено: 18:30 28.09.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Пандемия коронавируса сведет на нет три года экономического прогресса для ряда европейских стран, заявила в понедельник глава МВФ Кристалина Георгиева.

"Для стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы пандемия сведет на нет три года экономического прогресса, и это будет тяжелый удар для региона, который добился выдающегося экономического прогресса до кризиса", - сказала она, выступая на онлайн-мероприятии Атлантического совета.

При этом Георгиева признала, что данные за второй квартал были несколько лучше, чем июньские прогнозы.
"Но мы еще не выбрались из леса. Пандемия еще с нами, и ряд стран испытывают удар второй волны. Есть немалая неясность в отношении пути к восстановлению. Прогноз для развивающихся рынков и развивающихся экономик, кроме Китая, остается непредсказуемым", - добавила Георгиева.
По ее словам, приоритетными мерами являются тщательно таргетированные инвестиции в инфраструктуру. В краткосрочной перспективе это создаст рабочие места, в долгосрочной – улучшит взаимосвязанность экономик и увеличит их производительность.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Кристалина ГеоргиеваМВФЭкономика
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