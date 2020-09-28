https://ria.ru/20200928/pandemiya-1577908244.html

МВФ рассказал, как пандемия повлияет на экономику европейских стран

Пандемия коронавируса сведет на нет три года экономического прогресса для ряда европейских стран, заявила в понедельник глава МВФ Кристалина Георгиева. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T18:29

2020-09-28T18:29

2020-09-28T18:30

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

кристалина георгиева

мвф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_97431bb4c62930f98841ab78cee606df.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса сведет на нет три года экономического прогресса для ряда европейских стран, заявила в понедельник глава <a href="https://ria.ru/organization_MVF" target="_blank">МВФ</a> <a href="https://ria.ru/person_Kristalina_Georgieva" target="_blank">Кристалина Георгиева</a>.При этом Георгиева признала, что данные за второй квартал были несколько лучше, чем июньские прогнозы."Но мы еще не выбрались из леса. Пандемия еще с нами, и ряд стран испытывают удар второй волны. Есть немалая неясность в отношении пути к восстановлению. Прогноз для развивающихся рынков и развивающихся экономик, кроме Китая, остается непредсказуемым", - добавила Георгиева.По ее словам, приоритетными мерами являются тщательно таргетированные инвестиции в инфраструктуру. В краткосрочной перспективе это создаст рабочие места, в долгосрочной – улучшит взаимосвязанность экономик и увеличит их производительность.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200907/ekonomika-1576884735.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кристалина георгиева, мвф, экономика