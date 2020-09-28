МВФ рассказал, как пандемия повлияет на экономику европейских стран
18:29 28.09.2020 (обновлено: 18:30 28.09.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Пандемия коронавируса сведет на нет три года экономического прогресса для ряда европейских стран, заявила в понедельник глава МВФ Кристалина Георгиева.
"Для стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы пандемия сведет на нет три года экономического прогресса, и это будет тяжелый удар для региона, который добился выдающегося экономического прогресса до кризиса", - сказала она, выступая на онлайн-мероприятии Атлантического совета.
При этом Георгиева признала, что данные за второй квартал были несколько лучше, чем июньские прогнозы.
"Но мы еще не выбрались из леса. Пандемия еще с нами, и ряд стран испытывают удар второй волны. Есть немалая неясность в отношении пути к восстановлению. Прогноз для развивающихся рынков и развивающихся экономик, кроме Китая, остается непредсказуемым", - добавила Георгиева.
По ее словам, приоритетными мерами являются тщательно таргетированные инвестиции в инфраструктуру. В краткосрочной перспективе это создаст рабочие места, в долгосрочной – улучшит взаимосвязанность экономик и увеличит их производительность.
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