https://ria.ru/20200928/otnosheniya-1577862491.html

В Японии рассказали о планах по развитию отношений с Россией

Токио намерен развивать отношения с Россией в различных областях, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T07:11

2020-09-28T07:11

2020-09-28T11:29

кацунобу като

есихидэ суга

россия

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москва

япония

токио

в мире

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<strong>ТОКИО, 28 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a> намерен развивать отношения с Россией в различных областях, заявил генеральный секретарь кабинета министров <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> Кацунобу Като."Мы придаем важность отношениям с Россией, и изменений в этом нет. Исходя из государственных интересов, мы хотели бы в целом развивать японско-российские отношения в самых широких сферах, включая политику, экономику и культуру", — подчеркнул он на брифинге.По его словам, Токио твердо придерживается основного курса на решение "территориального вопроса" и заключение мирного договора с Москвой. Он также напомнил, что сейчас японские власти согласовывают проведение телефонных переговоров с главами разных стран, среди которых и Россия.Ранее стало известно о желании нового премьер-министра Японии <a href="http://ria.ru/person_esikhide-suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суга</a> провести разговор с <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> 29 сентября.Территориальный спор с ЯпониейРоссия и Япония так и не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Решение вопроса осложняется тем, что Токио претендует на острова Южно-Курильской гряды — <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank">Итуруп</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank">Шикотан</a> и гряду <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank">Хабомаи</a>, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank">СССР</a> по итогам войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на позицию Токио повлияли <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей <a href="http://ria.ru/location_Okinawa_Prefecture/" target="_blank" data-auto="true">Окинавы</a>.В 2018 году <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> и <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank">Синдзо Абэ</a> на встрече в <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапуре</a> договорились ускорить переговорный процесс на основе декларации 1956 года. Это расценивается как серьезная уступка со стороны Токио, так как до сих пор его официальной позицией было требование вернуть все четыре острова.Российские же власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.

https://ria.ru/20200926/dogovor-1577801185.html

https://ria.ru/20200926/peregovory-1577801631.html

ftfeshnik Развивайте. Про Курилы забудьте навсегда. 16

never ever Отдать им острова, всё равно использовать цивилизованно не можем. 15

10

россия

москва

япония

токио

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кацунобу като, есихидэ суга, россия, таро коно, владимир путин, москва, япония, токио, в мире