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https://ria.ru/20200928/otnosheniya-1577862491.html
В Японии рассказали о планах по развитию отношений с Россией
Токио намерен развивать отношения с Россией в различных областях, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T07:11
2020-09-28T11:29
кацунобу като
есихидэ суга
россия
таро коно
владимир путин
москва
япония
токио
в мире
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<strong>ТОКИО, 28 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a> намерен развивать отношения с Россией в различных областях, заявил генеральный секретарь кабинета министров <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> Кацунобу Като."Мы придаем важность отношениям с Россией, и изменений в этом нет. Исходя из государственных интересов, мы хотели бы в целом развивать японско-российские отношения в самых широких сферах, включая политику, экономику и культуру", — подчеркнул он на брифинге.По его словам, Токио твердо придерживается основного курса на решение "территориального вопроса" и заключение мирного договора с Москвой. Он также напомнил, что сейчас японские власти согласовывают проведение телефонных переговоров с главами разных стран, среди которых и Россия.Ранее стало известно о желании нового премьер-министра Японии <a href="http://ria.ru/person_esikhide-suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суга</a> провести разговор с <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> 29 сентября.Территориальный спор с ЯпониейРоссия и Япония так и не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Решение вопроса осложняется тем, что Токио претендует на острова Южно-Курильской гряды — <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank">Итуруп</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank">Шикотан</a> и гряду <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank">Хабомаи</a>, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank">СССР</a> по итогам войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на позицию Токио повлияли <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей <a href="http://ria.ru/location_Okinawa_Prefecture/" target="_blank" data-auto="true">Окинавы</a>.В 2018 году <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> и <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank">Синдзо Абэ</a> на встрече в <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапуре</a> договорились ускорить переговорный процесс на основе декларации 1956 года. Это расценивается как серьезная уступка со стороны Токио, так как до сих пор его официальной позицией было требование вернуть все четыре острова.Российские же власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
https://ria.ru/20200926/dogovor-1577801185.html
https://ria.ru/20200926/peregovory-1577801631.html
Развивайте. Про Курилы забудьте навсегда.
16
Отдать им острова, всё равно использовать цивилизованно не можем.
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россия
москва
япония
токио
РИА Новости
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кацунобу като, есихидэ суга, россия, таро коно, владимир путин, москва, япония, токио, в мире

В Японии рассказали о планах по развитию отношений с Россией

07:11 28.09.2020 (обновлено: 11:29 28.09.2020)
8966
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГорода мира. Токио
Города мира. Токио - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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Читать ria.ru в
ТОКИО, 28 сен — РИА Новости. Токио намерен развивать отношения с Россией в различных областях, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.
"Мы придаем важность отношениям с Россией, и изменений в этом нет. Исходя из государственных интересов, мы хотели бы в целом развивать японско-российские отношения в самых широких сферах, включая политику, экономику и культуру", — подчеркнул он на брифинге.
По его словам, Токио твердо придерживается основного курса на решение "территориального вопроса" и заключение мирного договора с Москвой. Он также напомнил, что сейчас японские власти согласовывают проведение телефонных переговоров с главами разных стран, среди которых и Россия.
Ранее стало известно о желании нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга провести разговор с Владимиром Путиным 29 сентября.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 04:15
Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с Россией

Территориальный спор с Японией

Россия и Япония так и не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Решение вопроса осложняется тем, что Токио претендует на острова Южно-Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на позицию Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.
В 2018 году Владимир Путин и Синдзо Абэ на встрече в Сингапуре договорились ускорить переговорный процесс на основе декларации 1956 года. Это расценивается как серьезная уступка со стороны Токио, так как до сих пор его официальной позицией было требование вернуть все четыре острова.
Российские же власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 06:35
Новый премьер Японии хочет провести телефонные переговоры с Путиным
553830218
Обсудить10
Кацунобу КатоЕсихидэ СугаРоссияТаро КоноВладимир ПутинМоскваЯпонияТокиоВ мире
Популярные комментарии
Развивайте. Про Курилы забудьте навсегда.
28 сентября, 07:20
ftfeshnikftfeshnik
1600000
Отдать им острова, всё равно использовать цивилизованно не можем.
28 сентября, 07:45
never evernever ever
0010212
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