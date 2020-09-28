https://ria.ru/20200928/opukhol-1577897566.html

Хирурги удалили россиянину четыре килограмма опухолей

Хирурги больницы имени Кончаловского в Зеленограде удалили опухоли весом 4 килограмма пациенту, который думал, что это грыжа, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T16:22

2020-09-28T16:22

2020-09-28T16:22

россия

зеленоград

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Хирурги больницы имени Кончаловского в <a href="https://ria.ru/tag_location_Zelenograd" target="_blank">Зеленограде</a> удалили опухоли весом 4 килограмма пациенту, который думал, что это грыжа, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.Отмечается, что в городскую клиническую больницу имени Кончаловского пришел мужчина, который сам не планировал обращаться к врачам, но его бдительная супруга обнаружила у него в паховой области опухолевидное образование и настояла на визите к хирургу. В ходе исследования в брюшной полости и забрюшинном пространстве было выявлено объемное образование.Отмечается, что хирурги выполнили срединную лапаротомию, провели ревизию органов брюшной полости. Первой успешно удалили плотную капсулированную опухоль размером с ананас, которая локализовалась в малом тазу.Уточняется, что затем врачи осторожно удалили третью опухоль и приступили к самой сложной работе. Четвертое новообразование было более рыхлым с неровными краями. Осложнялось все близостью мочеточников, многочисленных нервных окончаний.Сообщается, что как только состояние пациента было стабилизировано, его перевели из реанимации в хирургическое отделение. Спустя пять дней после операции он уже мог вставать и ходить. Сейчас мужчина уже выписан. При соблюдении врачебных рекомендаций мужчина вскоре сможет вернуться к привычному образу жизни.

https://ria.ru/20200918/khirurgi-1577443605.html

россия

зеленоград

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, зеленоград, здоровье - общество