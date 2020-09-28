Белорусский оппозиционер Знак завершил голодовку в СИЗО
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЧлен президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному делу
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК. 28 сен - РИА Новости. Член президиума Координационного совета оппозиции Максим Знак, находящийся в изоляторе, выходит из голодовки, чувствует себя "неплохо" благодаря занятиям спортом, рассказала РИА Новости его жена Надежда.
"Да, он принял такое решение (завершить голодовку - ред.). Чувствует он себя неплохо, хотя, разумеется, после длительного голодания есть изменения, но они несерьезные. Повышенный пульс, пониженное давление, слабость, полуобморочное состояние, также были некоторые изменения в анализах. Но это не какие-то необратимые изменения. Учитывая, что у Максима сильный организм благодаря занятиям триатлоном, думаю, ему подготовка к соревнованиям помогла ему нормально себя чувствовать, оставаться в бодром расположении духа", - рассказала Надежда в разговоре с корреспондентом агентства. Она добавила, что в изоляторе Знак продолжает читать литературу, а также писать стихи.
"Предстоит длительный период выхода из голодовки: сначала это медленное дробное питание, самое первое - это вообще вода с сахаром, глюкоза или разбавленные соки. Потом - постепенное добавление маленьких порций пищи, не белковой, не жирной. И потом постепенное наращивание объемов и увеличение разнообразия пищи. Выход из голодовки, как правило, занимает столько же времени, сколько и сама голодовка", - добавила Надежда. Она отметила, что Знак голодал около десяти дней.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Следственный комитет сообщил, что два члена президиума совета оппозиции - Мария Колесникова и Знак - являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся под стражей. Кроме того, по подозрению в совершении указанного преступления был задержан юрист Илья Салей, он также ранее был адвокатом Колесниковой.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>