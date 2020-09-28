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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200928/oppozitsiya-1577909038.html
Белорусский оппозиционер Знак завершил голодовку в СИЗО
Член президиума Координационного совета оппозиции Максим Знак, находящийся в изоляторе, выходит из голодовки, чувствует себя "неплохо" благодаря занятиям... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T18:38
2020-09-28T18:38
протесты в белоруссии
максим знак
мария колесникова
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК. 28 сен - РИА Новости.</strong> Член президиума Координационного совета оппозиции <a href="https://ria.ru/person_maksim-znak" target="_blank">Максим Знак</a>, находящийся в изоляторе, выходит из голодовки, чувствует себя "неплохо" благодаря занятиям спортом, рассказала РИА Новости его жена Надежда."Предстоит длительный период выхода из голодовки: сначала это медленное дробное питание, самое первое - это вообще вода с сахаром, глюкоза или разбавленные соки. Потом - постепенное добавление маленьких порций пищи, не белковой, не жирной. И потом постепенное наращивание объемов и увеличение разнообразия пищи. Выход из голодовки, как правило, занимает столько же времени, сколько и сама голодовка", - добавила Надежда. Она отметила, что Знак голодал около десяти дней.Ранее представители оппозиции <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Следственный комитет сообщил, что два члена президиума совета оппозиции - <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Мария Колесникова</a> и Знак - являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся под стражей. Кроме того, по подозрению в совершении указанного преступления был задержан юрист Илья Салей, он также ранее был адвокатом Колесниковой.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200928/aleksievich-1577886224.html
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максим знак, мария колесникова, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белорусский оппозиционер Знак завершил голодовку в СИЗО

18:38 28.09.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЧлен президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному делу
Член президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному делу - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК. 28 сен - РИА Новости. Член президиума Координационного совета оппозиции Максим Знак, находящийся в изоляторе, выходит из голодовки, чувствует себя "неплохо" благодаря занятиям спортом, рассказала РИА Новости его жена Надежда.

"Да, он принял такое решение (завершить голодовку - ред.). Чувствует он себя неплохо, хотя, разумеется, после длительного голодания есть изменения, но они несерьезные. Повышенный пульс, пониженное давление, слабость, полуобморочное состояние, также были некоторые изменения в анализах. Но это не какие-то необратимые изменения. Учитывая, что у Максима сильный организм благодаря занятиям триатлоном, думаю, ему подготовка к соревнованиям помогла ему нормально себя чувствовать, оставаться в бодром расположении духа", - рассказала Надежда в разговоре с корреспондентом агентства. Она добавила, что в изоляторе Знак продолжает читать литературу, а также писать стихи.

"Предстоит длительный период выхода из голодовки: сначала это медленное дробное питание, самое первое - это вообще вода с сахаром, глюкоза или разбавленные соки. Потом - постепенное добавление маленьких порций пищи, не белковой, не жирной. И потом постепенное наращивание объемов и увеличение разнообразия пищи. Выход из голодовки, как правило, занимает столько же времени, сколько и сама голодовка", - добавила Надежда. Она отметила, что Знак голодал около десяти дней.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Следственный комитет сообщил, что два члена президиума совета оппозиции - Мария Колесникова и Знак - являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся под стражей. Кроме того, по подозрению в совершении указанного преступления был задержан юрист Илья Салей, он также ранее был адвокатом Колесниковой.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииМаксим ЗнакМария КолесниковаАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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