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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200928/oppozitsiya-1577900847.html
Латушко назвал условие для возвращения оппозиционеров в Белоруссию
Возвращаться в Белоруссию активным участникам координационного совета оппозиции небезопасно из-за возбужденного уголовного дела, нужны гарантии ОБСЕ, считает... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:03
2020-09-28T17:03
протесты в белоруссии
павел латушко
обсе
светлана алексиевич
германия
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Возвращаться в Белоруссию активным участникам координационного совета оппозиции небезопасно из-за возбужденного уголовного дела, нужны гарантии ОБСЕ, считает один из членов президиума совета <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a>."Конечно, говорить о безопасном возвращении сегодня в Беларусь не приходится с учетом возбужденного уголовного дела по факту создания координационного совета и задержания членов президиума, которые находились на территории Беларуси, как одних из самых активных участников в его работе", - сказал Латушко РИА Новости.Он отметил, что основанием для возвращения в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> покинувших республику оппозиционеров могли бы стать гарантии <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>."ОБСЕ должна быть тем инструментом, который способствует установлению диалога между властью и обществом. Тогда возможны гарантии со стороны ОБСЕ, возвращение в Беларусь членов президиума координационного совета, лидеров, которые по инициативе властей оказались за рубежом, для того, чтобы они приняли участие в этом диалоге общества и власти. При участии ОБСЕ, используя мандат организации", - сказал Латушко.Он подчеркнул, что совет рассматривает ОБСЕ как одного из организаторов и возможную площадку переговоров по урегулированию политического кризиса в стране. "ОБСЕ может обеспечить широкий диалог с участием властей и представителей гражданского общества", - сказал Латушко.Говоря о гарантиях безопасности для членов КС, подчеркнул Латушко, "необходимо основываться, прежде всего, на мандате ОБСЕ как международном инструменте, способствующем нормализации и выходу из кризисных ситуаций, возникающих в разных регионах".По словам политика, он намерен вернуться в республику. "Безусловно, у меня есть абсолютное понимание важности возвращения в Беларусь и желание, которое соответствует этому пониманию", - подчеркнул Латушко."Важно понимать, что КС на прошлой неделе в интернет-голосовании получил более полумиллиона голосов поддержки как общественный инструмент в отстаивании главных требований протестующих", - сказал политик.В понедельник СМИ сообщили, что Нобелевский лауреат по литературе, член президиума КС оппозиции Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Алексиевич</a> уехала в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. По словам помощницы члена КС, Алексиевич уехала из Белоруссии не "насовсем", а по своим личным делам, ее возвращение "зависит от того, как здесь (в Белоруссии - ред.) будут развиваться события и от ее самочувствия".Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. По состоянию на воскресенье все члены президиума совета, кроме Алексиевич и лидера стачечного комитета Минского тракторного завода <a href="http://ria.ru/person_sergey-dylevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Дылевского</a>, были арестованы или находились за границей. В президиуме изначально было семь человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200928/sanktsii-1577892902.html
https://ria.ru/20200927/sudba-1577827450.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/tikhanovskaya-1577794927.html
https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html
не надо было уезжать. Что это за революционер, который тюрьмы испугался? Лидер должен быть с народом, а если сбежал - это никчемный человек
18
Что, назад бы оглобли повернуть, да поздно? Гарантии ОБСЕ вам нужны? Плевал Батька на ваше ОБСЕ, радуйтесь теперь на свободном и демократическом Западе, вы больше не белорусы.
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германия
белоруссия
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павел латушко, обсе, светлана алексиевич, германия, белоруссия, в мире

Латушко назвал условие для возвращения оппозиционеров в Белоруссию

17:03 28.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске.
Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске. - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Возвращаться в Белоруссию активным участникам координационного совета оппозиции небезопасно из-за возбужденного уголовного дела, нужны гарантии ОБСЕ, считает один из членов президиума совета Павел Латушко.
"Конечно, говорить о безопасном возвращении сегодня в Беларусь не приходится с учетом возбужденного уголовного дела по факту создания координационного совета и задержания членов президиума, которые находились на территории Беларуси, как одних из самых активных участников в его работе", - сказал Латушко РИА Новости.
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Он отметил, что основанием для возвращения в Белоруссию покинувших республику оппозиционеров могли бы стать гарантии ОБСЕ.
"ОБСЕ должна быть тем инструментом, который способствует установлению диалога между властью и обществом. Тогда возможны гарантии со стороны ОБСЕ, возвращение в Беларусь членов президиума координационного совета, лидеров, которые по инициативе властей оказались за рубежом, для того, чтобы они приняли участие в этом диалоге общества и власти. При участии ОБСЕ, используя мандат организации", - сказал Латушко.
Он подчеркнул, что совет рассматривает ОБСЕ как одного из организаторов и возможную площадку переговоров по урегулированию политического кризиса в стране. "ОБСЕ может обеспечить широкий диалог с участием властей и представителей гражданского общества", - сказал Латушко.
Говоря о гарантиях безопасности для членов КС, подчеркнул Латушко, "необходимо основываться, прежде всего, на мандате ОБСЕ как международном инструменте, способствующем нормализации и выходу из кризисных ситуаций, возникающих в разных регионах".
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По словам политика, он намерен вернуться в республику. "Безусловно, у меня есть абсолютное понимание важности возвращения в Беларусь и желание, которое соответствует этому пониманию", - подчеркнул Латушко.
"Важно понимать, что КС на прошлой неделе в интернет-голосовании получил более полумиллиона голосов поддержки как общественный инструмент в отстаивании главных требований протестующих", - сказал политик.
В понедельник СМИ сообщили, что Нобелевский лауреат по литературе, член президиума КС оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич уехала в Германию. По словам помощницы члена КС, Алексиевич уехала из Белоруссии не "насовсем", а по своим личным делам, ее возвращение "зависит от того, как здесь (в Белоруссии - ред.) будут развиваться события и от ее самочувствия".
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Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. По состоянию на воскресенье все члены президиума совета, кроме Алексиевич и лидера стачечного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского, были арестованы или находились за границей. В президиуме изначально было семь человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоОБСЕСветлана АлексиевичГерманияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
не надо было уезжать. Что это за революционер, который тюрьмы испугался? Лидер должен быть с народом, а если сбежал - это никчемный человек
28 сентября, 17:04
О Ольга Занкова
1700001
Что, назад бы оглобли повернуть, да поздно? Гарантии ОБСЕ вам нужны? Плевал Батька на ваше ОБСЕ, радуйтесь теперь на свободном и демократическом Западе, вы больше не белорусы.
28 сентября, 17:19
Александр НевскийАлександр Невский
1300001
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