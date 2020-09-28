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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200928/oppozitsiya-1577900220.html
СК Белоруссии отказал оппозиции в возбуждении дела против Лукашенко
Следственный комитет Белоруссии не удовлетворил заявление Координационного совета оппозиции, в котором предлагалось возбудить уголовное дело против президента... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:58
2020-09-28T16:58
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 28 сен - РИА Новости.</strong> Следственный комитет Белоруссии не удовлетворил заявление Координационного совета оппозиции, в котором предлагалось возбудить уголовное дело против президента республики <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a>, рассказал на своей странице в Facebook один из представителей совета <a href="https://www.facebook.com/y.hubarevich" target="_blank" rel="nofollow noopener">Юрий Губаревич</a>.Ранее Губаревич подал заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела в отношении Лукашенко, мотивировав это тем, что глава республики, как высшее должностное лицо, должен понести ответственность за фальсификацию результатов президентских выборов и немотивированное применение силы к протестующим.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. На прошлой неделе прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

СК Белоруссии отказал оппозиции в возбуждении дела против Лукашенко

16:58 28.09.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкАкция протеста "Марш справедливости" в Минске
Акция протеста Марш справедливости в Минске - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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МИНСК, 28 сен - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии не удовлетворил заявление Координационного совета оппозиции, в котором предлагалось возбудить уголовное дело против президента республики Александра Лукашенко, рассказал на своей странице в Facebook один из представителей совета Юрий Губаревич.

"Следственный комитет отказался возбуждать дело со стороны. Третья часть 357 УК (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти, повлекшие гибель людей либо сопряженные с убийством) в отношении гражданина Александра Лукашенко", - написал Губаревич.

Ранее Губаревич подал заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела в отношении Лукашенко, мотивировав это тем, что глава республики, как высшее должностное лицо, должен понести ответственность за фальсификацию результатов президентских выборов и немотивированное применение силы к протестующим.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. На прошлой неделе прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
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