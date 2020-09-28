https://ria.ru/20200928/operatsiya-1577871039.html
В Оренбурге девочка умерла в больнице после операции на челюсти
Прокуратура Оренбурга выясняет причину смерти 9-летней девочки в больнице во время оказания плановой медпомощи, сообщает надзорное ведомство по Оренбургской... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T10:52
2020-09-28T10:52
2020-09-28T11:18
здоровье - общество
оренбургская область
оренбург
происшествия
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<strong>УФА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Orenburg/" target="_blank" data-auto="true">Оренбурга</a> выясняет причину смерти 9-летней девочки в больнице во время оказания плановой медпомощи, сообщает надзорное ведомство по <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургской области</a>."Прокуратура Центрального района города Оренбурга приступила к исполнению поручения прокуратуры области о проведении проверки, организованной в связи с гибелью 9-летней девочки в ГАУЗ "Областная детская клиническая больница". По предварительной информации, девочка скончалась во время оказания ей плановой медицинской помощи", - говорится в сообщении областной прокуратуры.Ведомство отмечает, что для объективного установления обстоятельств происшествия прокуратуре предстоит сделать выводы о соблюдении медицинским учреждением всех необходимых стандартов и требований, включая информационное взаимодействие с определенными ведомствами и службами.Следователи СК по региону возбудили уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".Ведомство сообщает, что инцидент произошел в отделении челюстно-лицевой хирургии ГАУЗ "Областная детская клиническая больница" 24 сентября. "Ребенку планово произведена операция по удалению новообразования костей черепа и лица. В послеоперационном периоде в связи с гипертермией в экстренном порядке малолетняя переведена в отделение реанимации медицинского учреждения, где, несмотря на проводимые мероприятия, в 13.10 часов тех же суток констатирована ее смерть", - говорится в сообщении областного следкома.В рамках уголовного дела изъяты медицинские документы, назначены необходимые экспертизы, с учетом выводов которых следователям предстоит дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за полное и качественное оказание медицинской помощи ребенку.Ресурс <a href="http://www.orenday.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Orenday.ru</a> сообщает, что девочку не смогли вывести из наркоза после плановой операции на челюсти.
https://ria.ru/20200826/yakutiya-1576344494.html
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оренбургская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, оренбургская область, оренбург, происшествия
УФА, 28 сен - РИА Новости.
Прокуратура Оренбурга
выясняет причину смерти 9-летней девочки в больнице во время оказания плановой медпомощи, сообщает надзорное ведомство по Оренбургской области
.
"Прокуратура Центрального района города Оренбурга приступила к исполнению поручения прокуратуры области о проведении проверки, организованной в связи с гибелью 9-летней девочки в ГАУЗ "Областная детская клиническая больница". По предварительной информации, девочка скончалась во время оказания ей плановой медицинской помощи", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
Ведомство отмечает, что для объективного установления обстоятельств происшествия прокуратуре предстоит сделать выводы о соблюдении медицинским учреждением всех необходимых стандартов и требований, включая информационное взаимодействие с определенными ведомствами и службами.
Следователи СК по региону возбудили уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
Ведомство сообщает, что инцидент произошел в отделении челюстно-лицевой хирургии ГАУЗ "Областная детская клиническая больница" 24 сентября. "Ребенку планово произведена операция по удалению новообразования костей черепа и лица. В послеоперационном периоде в связи с гипертермией в экстренном порядке малолетняя переведена в отделение реанимации медицинского учреждения, где, несмотря на проводимые мероприятия, в 13.10 часов тех же суток констатирована ее смерть", - говорится в сообщении областного следкома.
В рамках уголовного дела изъяты медицинские документы, назначены необходимые экспертизы, с учетом выводов которых следователям предстоит дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за полное и качественное оказание медицинской помощи ребенку.
Ресурс Orenday.ru
сообщает, что девочку не смогли вывести из наркоза после плановой операции на челюсти.