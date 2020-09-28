https://ria.ru/20200928/obrazovanie-1577908826.html

Форум регионов РБ и РФ: образование – основа интеграционного развития

Формирование общего образовательного пространства России и Белоруссии является основой сохранения исторической памяти и дальнейшего интеграционного развития... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T18:57

2020-09-28T18:57

2020-09-28T18:57

союзное государство

григорий трубников

алексей громыко

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<strong>МИНСК, 28 сен – РИА Новости</strong>. Формирование общего образовательного пространства России и Белоруссии является основой сохранения исторической памяти и дальнейшего интеграционного развития Союзного государства; данная тема вошла в число приоритетных на VII Форуме регионов двух стран, открывшегося в понедельник в Минске. Образованию в рамках форума было посвящено заседание экспертной сессии высокого уровня, которое прошло в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. Соорганизаторами встречи выступили Постоянный Комитет Союзного государства, министерство образования и ряд других организаций Республики Беларусь. Участие в ней приняли руководители белорусских и российских вузов, аналитики и эксперты. "Основная наша задача – содействовать совершенствованию системы управления в Беларуси и России, и на наднациональном уровне, развивать реальное взаимодействие политиков с экспертным сообществом. Именно на это направлена наша сессия - на взаимодействие в сфере аналитики, которое пойдет на благо нашей интеграции в условиях осложнения международной обстановки, непосредственно затрагивающих наши страны и наш союз. И очевидна возрастающая востребованность в адекватной аналитической проработке, стратегировании и прогнозировании целеполагания и практической работы на опережение", - сказал в приветственном слове участникам модератор встречи, директор Института Европы РАН Алексей Громыко.По его мнению, наиболее актуальными сегодня для сотрудничества двух стран в сфере науки и образования являются "подготовка и переподготовка управленческих и инженерных кадров необходимого качества, адекватное управление и финансирование образовательной сферы, цифровизация в образовании и экономике". Основу всему закладывает образование, а потому очень важно, чтобы образовательный контент был общим, убеждены участники форума. "Фундамент образования должен быть общим. А общеобразовательное пространство, безусловно, предусматривает единство дидактических подходов. Мы все вышли из Советского Союза, где дидактическая школа признавалась одной из лучших в мире. Сейчас назрела необходимость совершенствования этих подходов. На мой взгляд, это и предмет, и повод для совместной работы ученых и педагогов в рамках Союзного государства. Далее важно единство планируемых результатов образования – для создания общего образовательного пространства России и Белоруссии. Здесь широкое поле для деятельности", - считает зампред Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов.Обе стороны убеждены, что и у России, и у Белоруссии накоплен огромный потенциал в сфере образования, и при целенаправленном взаимодействии он мог бы помочь в создании единого образовательного контента, который должен стать базой для всех общеобразовательных школ, чтобы взаимодействие в будущем – уже студентов, а затем и специалистов – было максимально плодотворным. "Я хочу выделить программы Союзного государства: на мой взгляд, это очень эффективный инструмент научной и образовательной координации и потенциалов наших стран. Другой задел - это развитие программы обмена между Россией и Белоруссией: программы стажировок между экономическими вузами, краткосрочных и долгосрочных визитов. Это уже есть: наши ребята из России приезжают в Белоруссию, работают по совместным проектам в рамках союзных программ. И точно так же белорусские ребята приезжают к нам. У нас очень много готовых полезных разработок для инновационных отраслей экономики, успешный опыт обмена международными конференциями, симпозиумами, школами для молодых. Очень хорошо себя зарекомендовала школа, которую мы проводим в Гомеле для российских и белорусских студентов", - отметил в своем выступлении первый вице-директор Объединенного института ядерных исследований <a href="https://ria.ru/person_Grigorijj_Trubnikov" target="_blank">Григорий Трубников</a>.По его мнению, наиболее эффективным инструментом для привлечения талантливой молодежи является современные амбициозные научные проекты.

https://ria.ru/20200928/meropriyatiya-1577894337.html

https://ria.ru/20200928/obuchenie-1577888532.html

https://ria.ru/20200928/sotrudnichestvo-1577875539.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

григорий трубников, алексей громыко