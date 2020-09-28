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Девушка попыталась заработать, притворяясь онкобольной
Пользователь портала Reddit под ником nuhuh_she_doest рассказал, что его сестра притворялась, что у нее онкологическое заболевание, чтобы просить у людей... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:03
2020-09-28T16:08
reddit
онкология
рак
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Пользователь портала <a href="https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/comments/izbryo/aita_if_i_tell_people_not_to_donate_to_my_sisters/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Reddit</a> под ником nuhuh_she_doest рассказал, что его сестра притворялась, что у нее <a href="https://ria.ru/keyword_onkologija/" target="_blank">онкологическое заболевание</a>, чтобы просить у людей деньги.Автор поста пояснил, что съехал от родителей, но его сестра до сих пор живет с мамой. На прошлое Рождество он приехал к ним в гости и увидел, что сестра побрила голову. Для nuhuh_she_doest такой поступок девушки не стал неожиданностью, так как она "любит создавать драмы" и уже совершала подобное раньше.Во время одного из ужинов в ресторане к ним подошла маленькая девочка и спросила девушку, почему у нее нет волос. Сестра юзера Reddit пояснила, что такое бывает у людей, которые проходят химиотерапию. Родители ребенка извинились и предложили оплатить ужин. Однако девочка задалась вопросом, почему у сестры автора все еще есть брови. Родители ребенка извинились еще раз. Мать автора поста сделала вид, что ничего не слышала."Поэтому я спросил сестру, есть ли у нее рак, а она начала объяснять, что она хочет поддержать людей с онкологическими заболеваниям. Но когда я прямо спросил ее, есть ли у нее рак, она ответила нет", — пишет nuhuh_she_doest, отметив, что сестра в ту же ночь сбрила и брови.При этом, как признается пользователь портала, ему все равно, что сестра делает со своей внешностью. Но недавно во время разговора с приятелем из родного города юзеру Reddit задали вопрос о самочувствии сестры. На что он ответил язвительно. Его друг удивился такому поведению, спросив, почему тот такой злой, ведь у его сестры рак. Авторe поста попытался объяснить знакомому, что его сестра не больна, однако в ответ ему прислали ссылку на платформу по сбору пожертвований. Его сестра на тот момент собрала уже около 500 долларов. Мать nuhuh_she_doest подтвердила, что у его сестры рака нет."Думаю, моя мама просто игнорирует это. Я не хочу, чтобы людей в моем родном городе обманывали", — отмечается в посте.Позднее автор добавил, что в комментариях к посту люди предупреждали о том, что сестра может попасть в тюрьму. В результате nuhuh_she_doest позвонил отцу, который находится в разводе с их матерью. Тот, узнав правду от сына, пришел в ярость и решил позвонить дочери. Автор признался, что не знает, о чем именно они говорили, однако позже сбор на платформе был закрыт.
https://ria.ru/20200523/1571869981.html
https://ria.ru/20200902/izmena-1576636586.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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reddit, онкология, рак, в мире

Девушка попыталась заработать, притворяясь онкобольной

12:03 28.09.2020 (обновлено: 16:08 28.09.2020)
9043
© Depositphotos / expsychologЛысая девушка
Лысая девушка - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Depositphotos / expsycholog
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пользователь портала Reddit под ником nuhuh_she_doest рассказал, что его сестра притворялась, что у нее онкологическое заболевание, чтобы просить у людей деньги.
Автор поста пояснил, что съехал от родителей, но его сестра до сих пор живет с мамой. На прошлое Рождество он приехал к ним в гости и увидел, что сестра побрила голову. Для nuhuh_she_doest такой поступок девушки не стал неожиданностью, так как она "любит создавать драмы" и уже совершала подобное раньше.
Во время одного из ужинов в ресторане к ним подошла маленькая девочка и спросила девушку, почему у нее нет волос. Сестра юзера Reddit пояснила, что такое бывает у людей, которые проходят химиотерапию. Родители ребенка извинились и предложили оплатить ужин. Однако девочка задалась вопросом, почему у сестры автора все еще есть брови. Родители ребенка извинились еще раз. Мать автора поста сделала вид, что ничего не слышала.
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"Поэтому я спросил сестру, есть ли у нее рак, а она начала объяснять, что она хочет поддержать людей с онкологическими заболеваниям. Но когда я прямо спросил ее, есть ли у нее рак, она ответила нет", — пишет nuhuh_she_doest, отметив, что сестра в ту же ночь сбрила и брови.
При этом, как признается пользователь портала, ему все равно, что сестра делает со своей внешностью. Но недавно во время разговора с приятелем из родного города юзеру Reddit задали вопрос о самочувствии сестры. На что он ответил язвительно. Его друг удивился такому поведению, спросив, почему тот такой злой, ведь у его сестры рак.

"Очевидно, она говорит людям, что у нее рак, и просит пожертвования на лечение", — отмечается в тексте.

Авторe поста попытался объяснить знакомому, что его сестра не больна, однако в ответ ему прислали ссылку на платформу по сбору пожертвований. Его сестра на тот момент собрала уже около 500 долларов. Мать nuhuh_she_doest подтвердила, что у его сестры рака нет.
"Думаю, моя мама просто игнорирует это. Я не хочу, чтобы людей в моем родном городе обманывали", — отмечается в посте.
Позднее автор добавил, что в комментариях к посту люди предупреждали о том, что сестра может попасть в тюрьму. В результате nuhuh_she_doest позвонил отцу, который находится в разводе с их матерью. Тот, узнав правду от сына, пришел в ярость и решил позвонить дочери. Автор признался, что не знает, о чем именно они говорили, однако позже сбор на платформе был закрыт.
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