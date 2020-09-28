https://ria.ru/20200928/novikombank-1577905150.html

Новикомбанк вошел в список банков-партнеров Минфина Свердловской области

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и Министерство финансов Свердловской области заключили Генеральное соглашение о размещении средств областного... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T17:47

2020-09-28T17:47

2020-09-28T17:47

пресс-релизы

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<strong>МОСКВА, 28 сен – Пресс-служба Новикомбанка. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Novikombank/" target="_blank">Новикомбанк</a>, опорный банк Госкорпорации Ростех, и Министерство финансов Свердловской области заключили Генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах.Документ подписали Заместитель Губернатора Свердловской области – Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко и Управляющий филиалом Новикомбанка в Екатеринбурге Дмитрий Швецов."Новикомбанк вошел в список банков, где министерство финансов может размещать средства. Всего в списке 15 финансовых организаций. Критерии отбора определены на федеральном и областном уровнях", — пояснили суть договоренности в министерстве."Новикомбанк работает в Свердловской области с июня 2019 года и уже зарекомендовал себя надежным партнером не только для предприятий, входящих в контур Госкорпорации Ростех, но и для региона в целом. Свердловская область является одним из главных для отечественного машиностроения регионов, где сконцентрированы крупнейшие предприятия отрасли", - отметил Управляющий филиалом Новикомбанка в Екатеринбурге Дмитрий Швецов.В августе 2020 года Новикомбанк и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная организация) также заключили соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительства Фонда по банковским кредитам и по банковским гарантиям, которые позволят обеспечить доступ субъектам малого и среднего бизнеса Свердловской области к финансовым ресурсам Банка.<em><strong>АО АКБ "НОВИКОМБАНК"</strong> — входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnoe_Analiticheskoe_kreditnoe_rejjtingovoe_agentstvo_AKRA/" target="_blank" data-auto="true">АКРА</a> присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России.</em>Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы