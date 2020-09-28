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https://ria.ru/20200928/novikombank-1577905150.html
Новикомбанк вошел в список банков-партнеров Минфина Свердловской области
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и Министерство финансов Свердловской области заключили Генеральное соглашение о размещении средств областного... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:47
2020-09-28T17:47
пресс-релизы
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<strong>МОСКВА, 28 сен – Пресс-служба Новикомбанка. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Novikombank/" target="_blank">Новикомбанк</a>, опорный банк Госкорпорации Ростех, и Министерство финансов Свердловской области заключили Генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах.Документ подписали Заместитель Губернатора Свердловской области – Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко и Управляющий филиалом Новикомбанка в Екатеринбурге Дмитрий Швецов."Новикомбанк вошел в список банков, где министерство финансов может размещать средства. Всего в списке 15 финансовых организаций. Критерии отбора определены на федеральном и областном уровнях", — пояснили суть договоренности в министерстве."Новикомбанк работает в Свердловской области с июня 2019 года и уже зарекомендовал себя надежным партнером не только для предприятий, входящих в контур Госкорпорации Ростех, но и для региона в целом. Свердловская область является одним из главных для отечественного машиностроения регионов, где сконцентрированы крупнейшие предприятия отрасли", - отметил Управляющий филиалом Новикомбанка в Екатеринбурге Дмитрий Швецов.В августе 2020 года Новикомбанк и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная организация) также заключили соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительства Фонда по банковским кредитам и по банковским гарантиям, которые позволят обеспечить доступ субъектам малого и среднего бизнеса Свердловской области к финансовым ресурсам Банка.<em><strong>АО АКБ "НОВИКОМБАНК"</strong> — входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnoe_Analiticheskoe_kreditnoe_rejjtingovoe_agentstvo_AKRA/" target="_blank" data-auto="true">АКРА</a> присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России.</em>Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.
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60
пресс-релизы

Новикомбанк вошел в список банков-партнеров Минфина Свердловской области

17:47 28.09.2020
60
© ЗАО АКБ «Новикомбанк»Логотип Новикомбанка
Логотип Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© ЗАО АКБ «Новикомбанк»
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен – Пресс-служба Новикомбанка. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и Министерство финансов Свердловской области заключили Генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах.
Документ подписали Заместитель Губернатора Свердловской области – Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко и Управляющий филиалом Новикомбанка в Екатеринбурге Дмитрий Швецов.
"Новикомбанк вошел в список банков, где министерство финансов может размещать средства. Всего в списке 15 финансовых организаций. Критерии отбора определены на федеральном и областном уровнях", — пояснили суть договоренности в министерстве.
"Новикомбанк работает в Свердловской области с июня 2019 года и уже зарекомендовал себя надежным партнером не только для предприятий, входящих в контур Госкорпорации Ростех, но и для региона в целом. Свердловская область является одним из главных для отечественного машиностроения регионов, где сконцентрированы крупнейшие предприятия отрасли", - отметил Управляющий филиалом Новикомбанка в Екатеринбурге Дмитрий Швецов.
В августе 2020 года Новикомбанк и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная организация) также заключили соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительства Фонда по банковским кредитам и по банковским гарантиям, которые позволят обеспечить доступ субъектам малого и среднего бизнеса Свердловской области к финансовым ресурсам Банка.
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" — входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
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