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Туризм
https://ria.ru/20200928/niderlandy-1577878263.html
Эксперт рассказал, как из-за пандемии пострадал туризм в Нидерландах
В этом году Нидерланды посетят около семи миллионов иностранных туристов, что на 70 процентов меньше, чем год назад, сообщает портал NL Times со ссылкой на... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T21:29
2020-09-28T21:29
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
нидерланды
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> В этом году Нидерланды посетят около семи миллионов иностранных туристов, что на 70 процентов меньше, чем год назад, сообщает портал NL Times со ссылкой на Нидерландский совет по туризму и конгрессам (NBTC).В начале года, до пандемии, страна планировала принять рекордное число зарубежных гостей — примерно 22 миллиона.В 2020 году на туризм возлагались большие надежды, было запланировано проведение ряда крупных мероприятий. Из-за сложной эпидемиологической ситуации отменили конкурс "Евровидение", который должен был состояться с 12 по 16 мая в Роттердаме. А также — этап чемпионата "Формулы-1" Гран-при Нидерландов, намеченный на 3 мая.По словам директора NBTC Йоса Вранкена, цифра в семь миллионов иностранных путешественников в год сопоставима с показателями в 1990-х годах.Пострадал и внутренний туризм — нидерландцы в этом году отдыхали на родине примерно на треть реже, чем в прошлом.
https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, нидерланды

Эксперт рассказал, как из-за пандемии пострадал туризм в Нидерландах

21:29 28.09.2020
475
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Амстердам
Города мира. Амстердам - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В этом году Нидерланды посетят около семи миллионов иностранных туристов, что на 70 процентов меньше, чем год назад, сообщает портал NL Times со ссылкой на Нидерландский совет по туризму и конгрессам (NBTC).
В начале года, до пандемии, страна планировала принять рекордное число зарубежных гостей — примерно 22 миллиона.
В 2020 году на туризм возлагались большие надежды, было запланировано проведение ряда крупных мероприятий. Из-за сложной эпидемиологической ситуации отменили конкурс "Евровидение", который должен был состояться с 12 по 16 мая в Роттердаме. А также — этап чемпионата "Формулы-1" Гран-при Нидерландов, намеченный на 3 мая.
По словам директора NBTC Йоса Вранкена, цифра в семь миллионов иностранных путешественников в год сопоставима с показателями в 1990-х годах.
"Почти весь туристический сектор все еще в глубокой яме. Мы не ожидаем восстановления до 2024 года", — заявил он.
Пострадал и внутренний туризм — нидерландцы в этом году отдыхали на родине примерно на треть реже, чем в прошлом.
Волгоград - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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