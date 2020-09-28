https://ria.ru/20200928/niderlandy-1577878263.html

Эксперт рассказал, как из-за пандемии пострадал туризм в Нидерландах

В этом году Нидерланды посетят около семи миллионов иностранных туристов, что на 70 процентов меньше, чем год назад, сообщает портал NL Times со ссылкой на... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T21:29

2020-09-28T21:29

2020-09-28T21:29

туризм

коронавирус covid-19

туризм

новости - туризм

нидерланды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/97388/05/973880574_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_4eb29177d0c27b47b657455004220847.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> В этом году Нидерланды посетят около семи миллионов иностранных туристов, что на 70 процентов меньше, чем год назад, сообщает портал NL Times со ссылкой на Нидерландский совет по туризму и конгрессам (NBTC).В начале года, до пандемии, страна планировала принять рекордное число зарубежных гостей — примерно 22 миллиона.В 2020 году на туризм возлагались большие надежды, было запланировано проведение ряда крупных мероприятий. Из-за сложной эпидемиологической ситуации отменили конкурс "Евровидение", который должен был состояться с 12 по 16 мая в Роттердаме. А также — этап чемпионата "Формулы-1" Гран-при Нидерландов, намеченный на 3 мая.По словам директора NBTC Йоса Вранкена, цифра в семь миллионов иностранных путешественников в год сопоставима с показателями в 1990-х годах.Пострадал и внутренний туризм — нидерландцы в этом году отдыхали на родине примерно на треть реже, чем в прошлом.

https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html

нидерланды

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, нидерланды