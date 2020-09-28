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https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577912945.html
СМИ сообщили, что Германия получила третий запрос от России по Навальному
Правительство ФРГ проверяет третий запрос России о правовой помощи по делу Алексея Навального, он получен в пятницу, сообщило в понедельник агентство dpa со... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T20:03
2020-09-28T21:03
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости.</strong> Правительство ФРГ проверяет третий запрос России о правовой помощи по делу <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, он получен в пятницу, сообщило в понедельник агентство <a href="https://www.dpa.com/en/" target="_blank" rel="nofollow noopener">dpa </a>со ссылкой на официального представителя в германском минюсте."По делу об отравленном "кремлевском критике" Алексее Навальном правительство ФРГ проверяет третий запрос о правовой помощи из России. Запрос поступил в пятницу вечером, заявил в понедельник dpa официальный представитель минюста. Он не сообщил о содержании (документа)", - сообщило агентство."Берлинское земельное управление по вопросам юстиции уже проверяет два предыдущих запроса о правовой помощи из России", - добавляется в сообщении.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан 22 сентября из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577884166.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
Эта однозначно подтверждает, что Навальный ставленник Европы и США. И они будут решать спонсировать его дальше или найти ему замену. Странные дела творятся в нашей стране: человек выехал из номера гостиницы, но в номрре никто не начал проводить уборку и ключ от номера, где проживал Навальный почему-то оказался у его однопартийцев (хотя все знают, что ключ сдается при выезде из номера). Получается, что его однопартийцы ждали сигнала и как только получили его зашли в номер, взяли там, что им надо (практически провели обыск и уничтожение улик) и переправили третьим лицам. Какой - парадокс творился и в гостинице и с Навальным. Если он не считает нужным дать показания представителям России и в тоже время не гнушается сотрудничать с западными службами, то это прямо свидетельствует о том, что он нанят. Пусть он останется на Западе, но он там уже не нужен - отработанный материал.
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россия
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, в мире

СМИ сообщили, что Германия получила третий запрос от России по Навальному

20:03 28.09.2020 (обновлено: 21:03 28.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. Правительство ФРГ проверяет третий запрос России о правовой помощи по делу Алексея Навального, он получен в пятницу, сообщило в понедельник агентство dpa со ссылкой на официального представителя в германском минюсте.
"По делу об отравленном "кремлевском критике" Алексее Навальном правительство ФРГ проверяет третий запрос о правовой помощи из России. Запрос поступил в пятницу вечером, заявил в понедельник dpa официальный представитель минюста. Он не сообщил о содержании (документа)", - сообщило агентство.
"Берлинское земельное управление по вопросам юстиции уже проверяет два предыдущих запроса о правовой помощи из России", - добавляется в сообщении.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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В Кремле прокомментировали визит Меркель в клинику к Навальному
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан 22 сентября из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Алексей Навальный во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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Германия заставит замолчать Алексея Навального
31202142
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГерманияВ мире
Популярные комментарии
Эта однозначно подтверждает, что Навальный ставленник Европы и США. И они будут решать спонсировать его дальше или найти ему замену. Странные дела творятся в нашей стране: человек выехал из номера гостиницы, но в номрре никто не начал проводить уборку и ключ от номера, где проживал Навальный почему-то оказался у его однопартийцев (хотя все знают, что ключ сдается при выезде из номера). Получается, что его однопартийцы ждали сигнала и как только получили его зашли в номер, взяли там, что им надо (практически провели обыск и уничтожение улик) и переправили третьим лицам. Какой - парадокс творился и в гостинице и с Навальным. Если он не считает нужным дать показания представителям России и в тоже время не гнушается сотрудничать с западными службами, то это прямо свидетельствует о том, что он нанят. Пусть он останется на Западе, но он там уже не нужен - отработанный материал.
28 сентября, 20:16
Sergej VoxSergej Vox
1600001
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