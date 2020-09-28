Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577893108.html
Российский постпред оценил данные ОЗХО о проверке анализов Навального
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) могла направить анализы Алексея Навального в более, чем две лаборатории, Техсекретариат никогда не сообщает, РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:17
2020-09-28T15:17
госпитализация алексея навального
алексей навальный
швеция
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577714464_0:156:1200:831_1400x0_80_0_0_1bb122c36ac9b6a3731b95aad444dd00.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) могла направить анализы <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в более, чем две лаборатории, Техсекретариат никогда не сообщает, в какие именно лаборатории и в какие страны передаются анализы, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.Ранее в СМИ появились сообщения, что ОЗХО направила анализы Навального еще в две независимые, не связанные друг с другом лаборатории.По его словам, в пресс-релизе Техсекретариата ОЗХО от 17 сентября не указывается, сколько именно лабораторий задействовано в этом процессе.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/navalnyy-1577873301.html
https://ria.ru/20200926/novichok-1577800343.html
после позорных фальсификаций в сирийской Думе - доверие к этой организации находится на отметке ниже нуля
37
а как доказывается что анализы именно овального
21
7
швеция
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577714464_0:43:1200:943_1400x0_80_0_0_e359edca3aad6facd2bb211587d1ac00.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, алексей навальный, швеция, берлин (город), в мире

Российский постпред оценил данные ОЗХО о проверке анализов Навального

15:17 28.09.2020
6008
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в Берлине
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) могла направить анализы Алексея Навального в более, чем две лаборатории, Техсекретариат никогда не сообщает, в какие именно лаборатории и в какие страны передаются анализы, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
Ранее в СМИ появились сообщения, что ОЗХО направила анализы Навального еще в две независимые, не связанные друг с другом лаборатории.
"В соответствии с имеющимися в ОЗХО процедурами для проверки наличия химикатов в пробах они направляются как минимум в две лаборатории, но их может быть и больше", - сказал Шульгин.
По его словам, в пресс-релизе Техсекретариата ОЗХО от 17 сентября не указывается, сколько именно лабораторий задействовано в этом процессе.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 11:27
Частный визит. Навальный объяснил, почему Меркель навещала его в Берлине
"Согласно практике, со ссылкой на политику конфиденциальности ОЗХО, ТС никогда не сообщает, в какие именно лаборатории и в какие страны они передаются для анализа. Нам остается только ждать, когда ТС представит свой доклад по результатам получения проб из лабораторий немцам, а также решения Берлина на предмет готовности обнародовать подобные заключения", - отметил он.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
26 сентября, 01:18
Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
11811467
Обсудить7
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйШвецияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
после позорных фальсификаций в сирийской Думе - доверие к этой организации находится на отметке ниже нуля
28 сентября, 15:21
Damir AlievDamir Aliev
3600001
а как доказывается что анализы именно овального
28 сентября, 15:34
Bek ShovBek Shov
1830000
Рекомендуем
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
В бундестаге объяснили отказ создавать с Госдумой группу по Навальному
Алексей Навальный
В бундестаге заявили о возможности прояснить ситуацию с Навальным
Алексей Навальный
Постпред России обвинил ОЗХО в превышении полномочий в деле Навального
Роман Протасевич
Главред белорусского Telegram-канала Nexta ушел из проекта
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области
Юрист не исключил возможный арест обвиняемого по делу MH17 в Нидерландах
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Польша пригрозила ввести санкции против Белоруссии в обход ЕС
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
В Госдуме прокомментировали заявление Эрдогана по Карабаху
Автомобиль на подъемнике
В России могут изменить требования к эксплуатации автомобилей
Здание клиники Шарите в Берлине
Правительство ФРГ прокомментировало визит Меркель в клинику к Навальному
Алексей Навальный
Французский сенатор предположил, кто причастен к инциденту с Навальным
Алексей Навальный
Источник рассказал о проверке заявлений соратника Навального о Рошале
Алексей Навальный
МИД Германии ответил на запрос Россией консульского доступа к Навальному
Здание клиники Шарите в Берлине
В Кремле прокомментировали визит Меркель в клинику к Навальному
Военнослужащие армии Азербайджана на бронетранспортере в Баку
Азербайджан обратился к диаспоре в России из-за ситуации в Карабахе
Памятник Ленину, демонтированный в Белгороде
Депутат назвал снос памятника Ленину в Белгороде оскорблением государства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50СМИ озвучило результаты вскрытия тела дочери актера Конкина
02:40Эксперт оценил пользу карантина в период COVID-19
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
Лента новостейМолния