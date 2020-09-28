https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577893108.html

Российский постпред оценил данные ОЗХО о проверке анализов Навального

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) могла направить анализы Алексея Навального в более, чем две лаборатории, Техсекретариат никогда не сообщает, РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T15:17

2020-09-28T15:17

2020-09-28T15:17

госпитализация алексея навального

алексей навальный

швеция

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) могла направить анализы <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в более, чем две лаборатории, Техсекретариат никогда не сообщает, в какие именно лаборатории и в какие страны передаются анализы, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.Ранее в СМИ появились сообщения, что ОЗХО направила анализы Навального еще в две независимые, не связанные друг с другом лаборатории.По его словам, в пресс-релизе Техсекретариата ОЗХО от 17 сентября не указывается, сколько именно лабораторий задействовано в этом процессе.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/navalnyy-1577873301.html

https://ria.ru/20200926/novichok-1577800343.html

Damir Aliev после позорных фальсификаций в сирийской Думе - доверие к этой организации находится на отметке ниже нуля 37

Bek Shov а как доказывается что анализы именно овального 21

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швеция

берлин (город)

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