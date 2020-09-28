Российский постпред оценил данные ОЗХО о проверке анализов Навального
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) могла направить анализы Алексея Навального в более, чем две лаборатории, Техсекретариат никогда не сообщает, в какие именно лаборатории и в какие страны передаются анализы, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
Ранее в СМИ появились сообщения, что ОЗХО направила анализы Навального еще в две независимые, не связанные друг с другом лаборатории.
"В соответствии с имеющимися в ОЗХО процедурами для проверки наличия химикатов в пробах они направляются как минимум в две лаборатории, но их может быть и больше", - сказал Шульгин.
По его словам, в пресс-релизе Техсекретариата ОЗХО от 17 сентября не указывается, сколько именно лабораторий задействовано в этом процессе.
"Согласно практике, со ссылкой на политику конфиденциальности ОЗХО, ТС никогда не сообщает, в какие именно лаборатории и в какие страны они передаются для анализа. Нам остается только ждать, когда ТС представит свой доклад по результатам получения проб из лабораторий немцам, а также решения Берлина на предмет готовности обнародовать подобные заключения", - отметил он.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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