https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577891347.html

Постпред России обвинил ОЗХО в превышении полномочий в деле Навального

Техсекретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), приняв запрос от ФРГ об оказании так называемого технического содействия по ситуации с... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T14:54

2020-09-28T14:54

2020-09-28T14:54

госпитализация алексея навального

россия

александр шульгин

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577056574_0:30:3169:1813_1400x0_80_0_0_06e45067707c698b07ba9d157e7a0560.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Техсекретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), приняв запрос от ФРГ об оказании так называемого технического содействия по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, превысил свои полномочия, Берлину не требуется помощи для проведения анализа проб, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a>."Мы считаем, что в принятии ТС <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija" target="_blank">ОЗХО </a>запроса ФРГ об оказании так называемого технического содействия присутствуют признаки превышения им своих полномочий, выхода за имеющийся мандат. Берлину не требуется никакой помощи со стороны ОЗХО для проведения анализа проб, что он продемонстрировал, заявив, что лаборатория <a href="http://ria.ru/organization_Bundesver_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">Бундесвера</a> проделала необходимую работу", - сказал Шульгин.Он отметил, что помимо этого немецкая сторона обратилась в двустороннем порядке к <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> за подтверждением своих выводов, минуя ОЗХО.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577863841.html

https://ria.ru/20200926/novichok-1577800343.html

2

россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, германия, в мире