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https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577891347.html
Постпред России обвинил ОЗХО в превышении полномочий в деле Навального
Техсекретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), приняв запрос от ФРГ об оказании так называемого технического содействия по ситуации с... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:54
2020-09-28T14:54
госпитализация алексея навального
россия
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Техсекретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), приняв запрос от ФРГ об оказании так называемого технического содействия по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, превысил свои полномочия, Берлину не требуется помощи для проведения анализа проб, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a>."Мы считаем, что в принятии ТС <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija" target="_blank">ОЗХО </a>запроса ФРГ об оказании так называемого технического содействия присутствуют признаки превышения им своих полномочий, выхода за имеющийся мандат. Берлину не требуется никакой помощи со стороны ОЗХО для проведения анализа проб, что он продемонстрировал, заявив, что лаборатория <a href="http://ria.ru/organization_Bundesver_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">Бундесвера</a> проделала необходимую работу", - сказал Шульгин.Он отметил, что помимо этого немецкая сторона обратилась в двустороннем порядке к <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> за подтверждением своих выводов, минуя ОЗХО.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577863841.html
https://ria.ru/20200926/novichok-1577800343.html
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госпитализация алексея навального, россия, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, германия, в мире

Постпред России обвинил ОЗХО в превышении полномочий в деле Навального

14:54 28.09.2020
1508
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File PhotoАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File Photo
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Техсекретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), приняв запрос от ФРГ об оказании так называемого технического содействия по ситуации с Алексеем Навальным, превысил свои полномочия, Берлину не требуется помощи для проведения анализа проб, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
"Мы считаем, что в принятии ТС ОЗХО запроса ФРГ об оказании так называемого технического содействия присутствуют признаки превышения им своих полномочий, выхода за имеющийся мандат. Берлину не требуется никакой помощи со стороны ОЗХО для проведения анализа проб, что он продемонстрировал, заявив, что лаборатория Бундесвера проделала необходимую работу", - сказал Шульгин.
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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Spiegel: Меркель тайно навещала Навального в клинике Шарите
Он отметил, что помимо этого немецкая сторона обратилась в двустороннем порядке к Франции и Швеции за подтверждением своих выводов, минуя ОЗХО.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 01:18
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлександр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйГерманияВ мире
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