https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577885870.html

Источник рассказал о проверке заявлений соратника Навального о Рошале

Правоохранители начали проверку в отношении Владимира Милова, соратника Алексея Навального, из-за его высказываний о президенте союза медицинского сообщества... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:53

2020-09-28T13:53

2020-09-28T13:53

госпитализация алексея навального

владимир милов

алексей навальный

национальная медицинская палата

леонид рошаль

берлин (город)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Правоохранители начали проверку в отношении Владимира Милова, соратника <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, из-за его высказываний о президенте союза медицинского сообщества "<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnaja_medicinskaja_palata/" target="_blank" data-auto="true">Национальная медицинская палата</a>" (НМП) докторе <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Леониде Рошале</a>, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Рошаль в начале сентября сообщал, что НМП обратилась к немецкой врачебной палате, чтобы вместе с ними создать экспертную группу по ситуации с Навальным. При этом он подчеркивал, что врачи должны быть вне политики. Впоследствии в интернете появился видеоролик с высказываниями Милова в адрес Рошаля.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете на пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/navalnyy-1577873301.html

https://ria.ru/20200926/provokatsiya-1577793947.html

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берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, владимир милов, алексей навальный, национальная медицинская палата, леонид рошаль, берлин (город), происшествия