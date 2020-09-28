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https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577875647.html
Суд признал законным решение по жалобе ФБК из-за ситуации с Навальным
Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции, отклонившей жалобу Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*) на бездействие СК РФ по ситуации с Алексеем... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T11:52
2020-09-28T11:53
госпитализация алексея навального
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции, отклонившей жалобу Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*) на бездействие <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Басманного районного суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> оставить без изменений", - огласила решение судья.Ранее юрист <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Вячеслав Гимади подал в СК РФ заявление о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля. Следователь, однако, не стал уведомлять его о результатах проверки, и защитник обратился в Басманный суд с жалобой на бездействие СК. Суд оставил её без удовлетворения, Гимади обжаловал это решение в Мосгорсуде.Ещё в ходе заседания в Басманном суде стало известно, что центральный аппарат СК РФ передал заявление ФБК для проверки в Западно-Сибирское управление на транспорте. Гимади на это заявил, что центральный аппарат СК должен был сам возбудить уголовное дело, а передача заявления была осуществлена вне порядка Уголовно-процессуального кодекса.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете на пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.<em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
https://ria.ru/20200926/novichok-1577806156.html
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госпитализация алексея навального, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, происшествия

Суд признал законным решение по жалобе ФБК из-за ситуации с Навальным

11:52 28.09.2020 (обновлено: 11:53 28.09.2020)
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© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File PhotoАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File Photo
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции, отклонившей жалобу Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*) на бездействие СК РФ по ситуации с Алексеем Навальным, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений", - огласила решение судья.
Ранее юрист ФБК Вячеслав Гимади подал в СК РФ заявление о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля. Следователь, однако, не стал уведомлять его о результатах проверки, и защитник обратился в Басманный суд с жалобой на бездействие СК. Суд оставил её без удовлетворения, Гимади обжаловал это решение в Мосгорсуде.
Ещё в ходе заседания в Басманном суде стало известно, что центральный аппарат СК РФ передал заявление ФБК для проверки в Западно-Сибирское управление на транспорте. Гимади на это заявил, что центральный аппарат СК должен был сам возбудить уголовное дело, а передача заявления была осуществлена вне порядка Уголовно-процессуального кодекса.
Акции в поддержку Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 17:49
Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете на пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 10:57
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Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
1211954952
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Госпитализация Алексея НавальногоФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйМоскваПроисшествия
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