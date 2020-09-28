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Инициатива в настройке нацпроектов должна быть за регионами, заявил Путин
Регионы России должны иметь возможность маневрировать средствами для осуществления национальных целей, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T19:47
2020-09-28T19:47
россия
нацпроекты
владимир путин
экономика
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<strong>СОЧИ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Регионы России должны иметь возможность маневрировать средствами для осуществления национальных целей, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на заседании президиума Госсовета."У регионов должна быть возможность маневрировать средствами и, конечно, четкое понимание того, как будет в целом выстраиваться финансовое, бюджетное взаимодействие субъекта федерации и центра в 2021-м и последующих годах", - сказал Путин.По его словам, основные мероприятия национальных проектов приходятся на регионы, именно там - в городах, в поселках необходимо добиваться реальных позитивных изменений."Поэтому инициатива, приоритет, веское слово в дополнительной настройке нацпроектов должны принадлежать субъектам федерации, которые видят ситуацию на местах", - отметил президент.
https://ria.ru/20200924/putin-1577707443.html
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россия, нацпроекты, владимир путин, экономика

Инициатива в настройке нацпроектов должна быть за регионами, заявил Путин

19:47 28.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СОЧИ, 28 сен - РИА Новости. Регионы России должны иметь возможность маневрировать средствами для осуществления национальных целей, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
"У регионов должна быть возможность маневрировать средствами и, конечно, четкое понимание того, как будет в целом выстраиваться финансовое, бюджетное взаимодействие субъекта федерации и центра в 2021-м и последующих годах", - сказал Путин.
По его словам, основные мероприятия национальных проектов приходятся на регионы, именно там - в городах, в поселках необходимо добиваться реальных позитивных изменений.
"Поэтому инициатива, приоритет, веское слово в дополнительной настройке нацпроектов должны принадлежать субъектам федерации, которые видят ситуацию на местах", - отметил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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РоссияНацпроектыВладимир ПутинЭкономика
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