https://ria.ru/20200928/natsproekty-1577912430.html

Инициатива в настройке нацпроектов должна быть за регионами, заявил Путин

Регионы России должны иметь возможность маневрировать средствами для осуществления национальных целей, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T19:47

2020-09-28T19:47

2020-09-28T19:47

россия

нацпроекты

владимир путин

экономика

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<strong>СОЧИ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Регионы России должны иметь возможность маневрировать средствами для осуществления национальных целей, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на заседании президиума Госсовета."У регионов должна быть возможность маневрировать средствами и, конечно, четкое понимание того, как будет в целом выстраиваться финансовое, бюджетное взаимодействие субъекта федерации и центра в 2021-м и последующих годах", - сказал Путин.По его словам, основные мероприятия национальных проектов приходятся на регионы, именно там - в городах, в поселках необходимо добиваться реальных позитивных изменений."Поэтому инициатива, приоритет, веское слово в дополнительной настройке нацпроектов должны принадлежать субъектам федерации, которые видят ситуацию на местах", - отметил президент.

https://ria.ru/20200924/putin-1577707443.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нацпроекты, владимир путин, экономика