https://ria.ru/20200928/natsproekty-1577911921.html

Путин призвал ввести мониторинг реализации нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета заявил о необходимости с начала 2021 года вести мониторинг реализации национальных проектов в РФ и отметил,... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T19:29

2020-09-28T19:29

2020-09-28T19:44

россия

нацпроекты

владимир путин

экономика

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<strong>СОЧИ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета заявил о необходимости с начала 2021 года вести мониторинг реализации национальных проектов в РФ и отметил, что пока не все параметры доведены до региональных команд.Президент сообщил, что правительству при участии Госсовета было поручено до конца октября скорректировать национальные проекты, уточнить их показатели. Глава государства отметил, что активную работу по этому направлению, чтобы не терять время, нужно начать с начала 2021 года.

https://ria.ru/20200924/putin-1577707443.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нацпроекты, владимир путин, экономика