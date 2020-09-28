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Путин призвал ввести мониторинг реализации нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета заявил о необходимости с начала 2021 года вести мониторинг реализации национальных проектов в РФ и отметил,... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T19:29
2020-09-28T19:44
россия
нацпроекты
владимир путин
экономика
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<strong>СОЧИ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета заявил о необходимости с начала 2021 года вести мониторинг реализации национальных проектов в РФ и отметил, что пока не все параметры доведены до региональных команд.Президент сообщил, что правительству при участии Госсовета было поручено до конца октября скорректировать национальные проекты, уточнить их показатели. Глава государства отметил, что активную работу по этому направлению, чтобы не терять время, нужно начать с начала 2021 года.
https://ria.ru/20200924/putin-1577707443.html
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россия, нацпроекты, владимир путин, экономика

Путин призвал ввести мониторинг реализации нацпроектов

19:29 28.09.2020 (обновлено: 19:44 28.09.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником - Днем работника атомной промышленности
Президент РФ Владимир Путин поздравляет работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником - Днем работника атомной промышленности - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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СОЧИ, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета заявил о необходимости с начала 2021 года вести мониторинг реализации национальных проектов в РФ и отметил, что пока не все параметры доведены до региональных команд.
Президент сообщил, что правительству при участии Госсовета было поручено до конца октября скорректировать национальные проекты, уточнить их показатели.

"Понятно, в связи с чем возникли такие необходимости, такая необходимость в корректировке с учетом именно тех сложностей текущего момента, о которых я только что упомянул. Но также необходимо выстроить обновленную систему контроля и совместную скоординированную работу по национальным проектам", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что активную работу по этому направлению, чтобы не терять время, нужно начать с начала 2021 года.

"Регионы должны знать, какие конкретно задачи стоят перед ними, как будет вестись мониторинг достижения этих задач, какие мероприятия и в каком объеме будут профинансированы. К сожалению, пока еще не все цифры и параметры доведены до региональных управленческих команд. Я прошу правительство сделать это в самые сжатые сроки", - сообщил президент.

Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 14:06
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