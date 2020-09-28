https://ria.ru/20200928/nastroenie-1577868468.html
Подкаст "Страхи/Ошибки": из-за чего скачет настроение и что с этим делать
Был "в настроении", а уже через час — рвёт и мечет. Перепады непредсказуемы, часто не зависят от ситуации, их невозможно контролировать. Что это — "плохой" характер или следствие проблем со здоровьем? Как ужиться с такими людьми? Что влияет на наше настроение? Как его стабилизировать и справиться с осенней хандрой?
2020-09-28T12:00
2020-09-28T12:00
2020-09-28T12:00
страхи/ошибки
подкаст
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Подкаст "Страхи/Ошибки": из-за чего скачет настроение и что с этим делать
Был "в настроении", а уже через час — рвёт и мечет. Перепады непредсказуемы, часто не зависят от ситуации, их невозможно контролировать. Что это — "плохой" характер или следствие проблем со здоровьем? Как ужиться с такими людьми? Что влияет на наше настроение? Как его стабилизировать и справиться с осенней хандрой?
Что учёные понимают под словом "настроение"? Когда перепады — признак болезни, а когда — черта личности, и по каким признакам понять, что проблема всё-таки физиологическая? Нужно ли искусственно поддерживать хорошее настроение?Вместе с психологом, тренером, <a href="https://www.instagram.com/iamaslova_coach/" target="_blank">блогером</a> Ириной Масловой-Семёновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, что делать, если от резкой смены настроения страдаешь сам и заставляешь страдать других.<strong>1:20</strong> Что такое настроение<strong>4:00 </strong>Физиологические причины перепадов настроения<strong>5:50</strong> Когда переменчивое настроение — признак скверного характера<strong>8:00 </strong>Самые распространённые причины, почему настроение может внезапно меняться<strong>10:45</strong> Нужно ли специально поддерживать хорошее настроение в течение дня<strong>12:25 </strong>Что такое эмоциональная регуляция<strong>15:20 </strong>"Осенняя хандра": как суточные ритмы и освещение влияют на настроение <strong>18:45</strong> Как найти подход к человеку, у которого постоянно и внезапно меняется настроение<strong>22:40</strong> Как стабилизировать настроениеЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://itunes.apple.com/ru/podcast/%25252525D1%2525252581%25252525D1%2525252582%25252525D1%2525252580%25252525D0%25252525B0%25252525D1%2525252585%25252525D0%25252525B8/id1438773021?mt=2">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3N0cmFoaS54bWw">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/6411676">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/id1475619?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/strakhi">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong>Как и где бесплатно <a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a>________Монтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
Подкаст "Страхи/Ошибки": из-за чего скачет настроение и что с этим делать
Был "в настроении", а уже через час — рвёт и мечет. Перепады непредсказуемы, часто не зависят от ситуации, их невозможно контролировать. Что это — "плохой" характер или следствие проблем со здоровьем? Как ужиться с такими людьми? Что влияет на наше настроение? Как его стабилизировать и справиться с осенней хандрой?
Что учёные понимают под словом "настроение"? Когда перепады — признак болезни, а когда — черта личности, и по каким признакам понять, что проблема всё-таки физиологическая? Нужно ли искусственно поддерживать хорошее настроение?
Вместе с психологом, тренером, блогером
Ириной Масловой-Семёновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, что делать, если от резкой смены настроения страдаешь сам и заставляешь страдать других.
1:20 Что такое настроение
4:00 Физиологические причины перепадов настроения
5:50 Когда переменчивое настроение — признак скверного характера
8:00 Самые распространённые причины, почему настроение может внезапно меняться
10:45 Нужно ли специально поддерживать хорошее настроение в течение дня
12:25 Что такое эмоциональная регуляция
15:20 "Осенняя хандра": как суточные ритмы и освещение влияют на настроение
18:45 Как найти подход к человеку, у которого постоянно и внезапно меняется настроение
22:40 Как стабилизировать настроение
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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