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https://ria.ru/20200928/moshennichestvo-1577909760.html
Задержанному в Иркутске депутату Левченко предъявили обвинение
Депутату Заксобрания Иркутской области Андрею Левченко предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщила официальный представитель Следственного комитета России... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T18:52
2020-09-28T22:47
андрей левченко
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Депутату Заксобрания <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрею Левченко</a> предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщила официальный представитель Следственного комитета России <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>."В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета России предъявлено обвинение депутату Законодательного Собрания Иркутской области Андрею Левченко. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.Отмечается, что по месту жительства и работы Левченко, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Левченко</a> проведены обыски.В феврале 2019 года СК завел уголовное дело о хищении средств у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области по статье 159 УК России ("Покушение на мошенничество в крупном размере"). В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку. Следствием установлено, что в октябре 2017 года Хамуляк предоставил Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подложные документы. Это были заявки на участие в предварительном отборе подрядных организаций для ремонта и замены лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт. Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на сумму более 167 миллионов рублей. Этот договор Хамуляк предоставил в фонд для получения аванса согласно заключенным договорам.После этого Хамуляк и Левченко создали еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319,6 миллиона рублей, утверждает следствие. В дальнейшем в фонд регулярно предоставлялись отчеты, содержащие заведомо завышенную сумму. Нанесенный государству ущерб оценивается более чем в 185 миллионов рублей.Хамуляк был задержан в ноябре 2019 года, этапирован в Москву, по решению Басманного суда арестован на два месяца, а после рассмотрения апелляции, поданной адвокатом, переведен под домашний арест.Андрею Левченко 38 лет, он избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2016-2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах — Гордумы Ангарска. С 2011 года работает генеральным директором ЗАО "Стальконструкция".Его отец Сергей Левченко — член президиума ЦК КПРФ. Был депутатом Госдумы трех созывов. В октябре 2015 года занял пост губернатора Иркутской области. В декабре 2019 года ушел в отставку по собственному желанию, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Игорь Кобзев, который ранее занимал должность замглавы МЧС России. В сентябре Кобзев победил на выборах губернатора Иркутской области и официально вступил в должность.
https://ria.ru/20200925/vzyatka-1577757453.html
https://ria.ru/20200926/vzyatka-1577805016.html
https://ria.ru/20200928/levchenko-1577876742.html
Охота на красный цвет открыта по всей стране.
22
хамуляк, левченко, м ы что все стали продолжением киёва?
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11
иркутская область
РИА Новости
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60
андрей левченко, следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, происшествия

Задержанному в Иркутске депутату Левченко предъявили обвинение

18:52 28.09.2020 (обновлено: 22:47 28.09.2020)
19623
© Фото : КПРФ ИркутскАндрей Левченко
Андрей Левченко - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : КПРФ Иркутск
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Депутату Заксобрания Иркутской области Андрею Левченко предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
"В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета России предъявлено обвинение депутату Законодательного Собрания Иркутской области Андрею Левченко. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.
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Отмечается, что по месту жительства и работы Левченко, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко проведены обыски.
В феврале 2019 года СК завел уголовное дело о хищении средств у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области по статье 159 УК России ("Покушение на мошенничество в крупном размере"). В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку. Следствием установлено, что в октябре 2017 года Хамуляк предоставил Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подложные документы. Это были заявки на участие в предварительном отборе подрядных организаций для ремонта и замены лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт. Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на сумму более 167 миллионов рублей. Этот договор Хамуляк предоставил в фонд для получения аванса согласно заключенным договорам.
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После этого Хамуляк и Левченко создали еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319,6 миллиона рублей, утверждает следствие. В дальнейшем в фонд регулярно предоставлялись отчеты, содержащие заведомо завышенную сумму. Нанесенный государству ущерб оценивается более чем в 185 миллионов рублей.
Хамуляк был задержан в ноябре 2019 года, этапирован в Москву, по решению Басманного суда арестован на два месяца, а после рассмотрения апелляции, поданной адвокатом, переведен под домашний арест.
Андрею Левченко 38 лет, он избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2016-2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах — Гордумы Ангарска. С 2011 года работает генеральным директором ЗАО "Стальконструкция".
Его отец Сергей Левченко — член президиума ЦК КПРФ. Был депутатом Госдумы трех созывов. В октябре 2015 года занял пост губернатора Иркутской области. В декабре 2019 года ушел в отставку по собственному желанию, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Игорь Кобзев, который ранее занимал должность замглавы МЧС России. В сентябре Кобзев победил на выборах губернатора Иркутской области и официально вступил в должность.
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88810222
Обсудить11
Андрей ЛевченкоСледственный комитет России (СК РФ)Иркутская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Охота на красный цвет открыта по всей стране.
28 сентября, 19:59
Vladimir KosianchukVladimir Kosianchuk
1410007
хамуляк, левченко, м ы что все стали продолжением киёва?
28 сентября, 19:43
51gruzchik Иванов51gruzchik Иванов
1040002
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