https://ria.ru/20200928/moshennichestvo-1577909760.html

Задержанному в Иркутске депутату Левченко предъявили обвинение

Депутату Заксобрания Иркутской области Андрею Левченко предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщила официальный представитель Следственного комитета России... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T18:52

2020-09-28T18:52

2020-09-28T22:47

андрей левченко

следственный комитет россии (ск рф)

иркутская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Депутату Заксобрания <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрею Левченко</a> предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщила официальный представитель Следственного комитета России <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>."В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета России предъявлено обвинение депутату Законодательного Собрания Иркутской области Андрею Левченко. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.Отмечается, что по месту жительства и работы Левченко, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Левченко</a> проведены обыски.В феврале 2019 года СК завел уголовное дело о хищении средств у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области по статье 159 УК России ("Покушение на мошенничество в крупном размере"). В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку. Следствием установлено, что в октябре 2017 года Хамуляк предоставил Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подложные документы. Это были заявки на участие в предварительном отборе подрядных организаций для ремонта и замены лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт. Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на сумму более 167 миллионов рублей. Этот договор Хамуляк предоставил в фонд для получения аванса согласно заключенным договорам.После этого Хамуляк и Левченко создали еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319,6 миллиона рублей, утверждает следствие. В дальнейшем в фонд регулярно предоставлялись отчеты, содержащие заведомо завышенную сумму. Нанесенный государству ущерб оценивается более чем в 185 миллионов рублей.Хамуляк был задержан в ноябре 2019 года, этапирован в Москву, по решению Басманного суда арестован на два месяца, а после рассмотрения апелляции, поданной адвокатом, переведен под домашний арест.Андрею Левченко 38 лет, он избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2016-2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах — Гордумы Ангарска. С 2011 года работает генеральным директором ЗАО "Стальконструкция".Его отец Сергей Левченко — член президиума ЦК КПРФ. Был депутатом Госдумы трех созывов. В октябре 2015 года занял пост губернатора Иркутской области. В декабре 2019 года ушел в отставку по собственному желанию, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Игорь Кобзев, который ранее занимал должность замглавы МЧС России. В сентябре Кобзев победил на выборах губернатора Иркутской области и официально вступил в должность.

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https://ria.ru/20200928/levchenko-1577876742.html

Vladimir Kosianchuk Охота на красный цвет открыта по всей стране. 22

51gruzchik Иванов хамуляк, левченко, м ы что все стали продолжением киёва? 16

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иркутская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей левченко, следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, происшествия