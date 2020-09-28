https://ria.ru/20200928/meropriyatiya-1577894337.html
Россия и Белоруссия проведут восемь совместных культурных мероприятий
Восемь совместных культурных мероприятий проведут до конца года Россия и Белоруссия, соответствующий план действий согласован с белорусским министерством... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:40
2020-09-28T15:40
2020-09-28T15:40
союзное государство
министерство культуры белоруссии
алла манилова
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573504136_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_afdbebb44d3c8e3be876b0720c139c54.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Восемь совместных культурных мероприятий проведут до конца года Россия и Белоруссия, соответствующий план действий согласован с белорусским министерством культуры, сообщила замминистра культуры РФ Алла Манилова на заседании VII форума Белоруссии и России.Она отметила, что ситуация с коронавирусом внесла коррективы в ранее намеченные планы, и "предстоит серьезная работа, чтобы не только вернуться к тому темпу сотрудничества, который был в 2019 году, но и увеличить объем обмена культурных акций"."Именно поэтому мы договорились с министерством культуры Белоруссии… и согласовали план действий... по активизации российско-белорусского культурного сотрудничества до конца этого 2020 года, начиная с сентября по декабрь. Он предусматривает восемь крупных мероприятий, для трех месяцев оставшихся это очень интенсивно, и завершится он 20 декабря благотворительным выступлением национального балета "Кострома" с героико-историческим спектаклем "Домой с Победой", — рассказала Манилова.Она добавила, что министерства также договорились о проведении в конце ноября крупного дискуссионно-выставочного мероприятия "К 75-летию общей Победы. Роль российской и белорусской культуры в сохранении исторической памяти и противодействии фальсификации истории". Русская делегация планирует приехать в Белоруссию для участия в мероприятии."Кроме того, наши министерства договорились, не дожидаясь установленного срока, а срок был установлен на 2021 год, также в конце ноября провести совместную коллегию двух министерств", — заявила замминистра.
https://ria.ru/20200923/rapota-1577658648.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573504136_197:0:2928:2048_1400x0_80_0_0_e963206bbed4cf661a23533aad09b34b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство культуры белоруссии, алла манилова, белоруссия
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Восемь совместных культурных мероприятий проведут до конца года Россия и Белоруссия, соответствующий план действий согласован с белорусским министерством культуры, сообщила замминистра культуры РФ Алла Манилова на заседании VII форума Белоруссии и России.
Она отметила, что ситуация с коронавирусом внесла коррективы в ранее намеченные планы, и "предстоит серьезная работа, чтобы не только вернуться к тому темпу сотрудничества, который был в 2019 году, но и увеличить объем обмена культурных акций".
"Именно поэтому мы договорились с министерством культуры Белоруссии… и согласовали план действий... по активизации российско-белорусского культурного сотрудничества до конца этого 2020 года, начиная с сентября по декабрь. Он предусматривает восемь крупных мероприятий, для трех месяцев оставшихся это очень интенсивно, и завершится он 20 декабря благотворительным выступлением национального балета "Кострома" с героико-историческим спектаклем "Домой с Победой", — рассказала Манилова.
Она добавила, что министерства также договорились о проведении в конце ноября крупного дискуссионно-выставочного мероприятия "К 75-летию общей Победы. Роль российской и белорусской культуры в сохранении исторической памяти и противодействии фальсификации истории". Русская делегация планирует приехать в Белоруссию для участия в мероприятии.
"Кроме того, наши министерства договорились, не дожидаясь установленного срока, а срок был установлен на 2021 год, также в конце ноября провести совместную коллегию двух министерств", — заявила замминистра.