https://ria.ru/20200928/meropriyatiya-1577894337.html

Россия и Белоруссия проведут восемь совместных культурных мероприятий

Восемь совместных культурных мероприятий проведут до конца года Россия и Белоруссия, соответствующий план действий согласован с белорусским министерством... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T15:40

2020-09-28T15:40

2020-09-28T15:40

союзное государство

министерство культуры белоруссии

алла манилова

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Восемь совместных культурных мероприятий проведут до конца года Россия и Белоруссия, соответствующий план действий согласован с белорусским министерством культуры, сообщила замминистра культуры РФ Алла Манилова на заседании VII форума Белоруссии и России.Она отметила, что ситуация с коронавирусом внесла коррективы в ранее намеченные планы, и "предстоит серьезная работа, чтобы не только вернуться к тому темпу сотрудничества, который был в 2019 году, но и увеличить объем обмена культурных акций"."Именно поэтому мы договорились с министерством культуры Белоруссии… и согласовали план действий... по активизации российско-белорусского культурного сотрудничества до конца этого 2020 года, начиная с сентября по декабрь. Он предусматривает восемь крупных мероприятий, для трех месяцев оставшихся это очень интенсивно, и завершится он 20 декабря благотворительным выступлением национального балета "Кострома" с героико-историческим спектаклем "Домой с Победой", — рассказала Манилова.Она добавила, что министерства также договорились о проведении в конце ноября крупного дискуссионно-выставочного мероприятия "К 75-летию общей Победы. Роль российской и белорусской культуры в сохранении исторической памяти и противодействии фальсификации истории". Русская делегация планирует приехать в Белоруссию для участия в мероприятии."Кроме того, наши министерства договорились, не дожидаясь установленного срока, а срок был установлен на 2021 год, также в конце ноября провести совместную коллегию двух министерств", — заявила замминистра.

https://ria.ru/20200923/rapota-1577658648.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство культуры белоруссии, алла манилова, белоруссия