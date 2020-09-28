https://ria.ru/20200928/medvedi-1577850061.html

В США медвежонок попытался пройти через стеклянную дверь дома

В штате Колорадо сняли на видео, как медвежонок пытался пробраться в жилой дом через стеклянную дверь, сообщает UPI. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T00:43

2020-09-28T00:43

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дикие животные

туризм

туризм

медведи

новости - туризм

колорадо

сша

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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. </strong>В штате Колорадо сняли на видео, как медвежонок пытался пробраться в жилой дом через стеклянную дверь, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/09/25/Watch-Bear-cub-tries-to-get-through-glass-door-at-Colorado-home/1391601064034/" target="_blank">сообщает</a> UPI.Шарлин Бикслер засняла, как он встает на задние лапы, а передними бьет в стеклянную дверь ее дома. Потом отходит, возвращается и повторяет попытку. Медведицы рядом не было. Но Шарлин рассказала, что видела ее с дитенышем на ближайшей к дому горе примерно через час.Зоозащитники просят местных жителей быть острожными при встрече с дикими животными, хранить мусор и продукты в недоступном для них месте.

https://ria.ru/20200925/zhivotnye-1577715275.html

колорадо

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, туризм, медведи, новости - туризм, колорадо, сша