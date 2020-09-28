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https://ria.ru/20200928/maski-1577900662.html
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько масок производится в сутки
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня в России есть возможность обеспечить масками всех, в сутки производятся 19 миллионов экземпляров, в... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:05
2020-09-28T17:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анна попова
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что сегодня в России есть возможность обеспечить масками всех, в сутки производятся 19 миллионов экземпляров, в марте было 1,5 миллиона.Также, по ее словам, в марте в стране производилось 44 тысячи литров антисептика в сутки, а спустя шесть месяцев - 380 тысяч литров в сутки, то есть почти в 10 раз больше.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, анна попова, общество

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько масок производится в сутки

17:05 28.09.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня в России есть возможность обеспечить масками всех, в сутки производятся 19 миллионов экземпляров, в марте было 1,5 миллиона.
"Когда мы регистрировали 100 пациентов в Российской Федерации, это был март этого года, у нас производилось 1,5 миллиона масок в сутки. Сегодня производится почти 19 миллионов масок в сутки, то есть мы сегодня готовы всех обеспечить, и сегодня уже есть такая возможность, и есть маски везде", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Также, по ее словам, в марте в стране производилось 44 тысячи литров антисептика в сутки, а спустя шесть месяцев - 380 тысяч литров в сутки, то есть почти в 10 раз больше.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАнна ПоповаОбщество
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