https://ria.ru/20200928/litva-1577898574.html

Историк объяснил, почему Литва не может говорить об оккупации в 1940 году

Литва до распада СССР не прекращала действие советско-литовского договора о взаимопомощи, поэтому юридически неправомерно говорить ни о ее оккупации тогда, ни о РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T16:38

2020-09-28T16:38

2020-09-28T16:38

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a> до распада <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> не прекращала действие советско-литовского договора о взаимопомощи, поэтому юридически неправомерно говорить ни о ее оккупации тогда, ни о реоккупации в январе 1991 года, заявил директор фонда "Историческая память" <a href="http://ria.ru/person_AleksandrDjukov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дюков</a>.Он выступил в понедельник в МИА "Россия сегодня" на онлайн-презентации документального издания "Резиденты сообщают… Сборник документов о политической обстановке в Латвии, Литве и Эстонии, август 1939 года – август 1940 года", выпущенного фондом "Историческая память". Издание, приуроченное к 80-летию вхождения стран Прибалтики в состав СССР, вводит в научный оборот ранее неизвестные документы советской внешней разведки. Они значительно дополняют существующие представления о советской политике в Прибалтике. В сборник вошли рассекреченные документы из архивов России, Латвии, Литвы и Эстонии, подавляющее большинство которых публикуется впервые.В ходе презентации литовский адвокат экс-офицера КГБ СССР Михаила Головатова, заочно осужденного в Литве по делу "13 января", Ришардас Бурда задал вопрос, как на фоне публикации новых исторических документов относиться к нынешним утверждениям <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюса</a> о реоккупации Литвы Советским Союзом в январе 1991 года, на которых в Литве построен процесс по тому делу.По словам Дюкова, о якобы оккупации в 1940 году Литвы Советским Союзом неправомерно говорить по одной простой причине.Говоря о событиях начала 90-х годов, Дюков напомнил, что в середине 1990 года Верховные советы Литовской, Латвийской и Эстонской ССР заявили о недействительности договоров, которые были заключены этими странами с Советским Союзом до осени 1939 года, а именно до договоров с Москвой о взаимопомощи. "То есть в 1990 году Верховные советы этих стран признали, что данные договоры продолжают действовать. И, по мнению ряда западных юристов… эти договоры продолжали действовать вплоть до 1994 года, то есть до окончательного вывода с территории стран Прибалтики советских войск", - добавил Дюков.По его словам, если эти договоры были признаны в 1990 году и продолжали действовать до 1994 года, "ни о какой реоккупации речи быть не может".Процесс о событиях января 1991 года Дюков назвал не судом, "а просто судилищем". Литовским судом игнорируется огромный комплекс документов советского следствия, которые наглядно показывают, что минимум часть людей 13 января 1991 года "погибла рук далеко не от советских солдат", добавил он.В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан Российской Федерации. Большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения, двоим – полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, назначен семилетний срок, его сослуживцу, жителю Литвы, Геннадию Иванову – четыре года.<a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума РФ</a> приняла заявление о судебном процессе по так называемому "делу 13 января" о событиях 1991 года в Литве, назвав его "политическим процессом в худших традициях "карательной юстиции", который никак не связан с защитой прав и свобод человека". В июле 2018 года Следственный комитет РФ возбудил дело против генпрокуроров и судей Литвы о привлечении невиновных к ответственности по итогам расследования событий в Вильнюсе в 1991 году.

https://ria.ru/20200506/1571037824.html

https://ria.ru/20200723/1574814401.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200408/1569770064.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр дюков, юрий мель, госдума рф, михаил головатов, эстония, латвия, вильнюс, ссср, литва, в мире