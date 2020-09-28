https://ria.ru/20200928/lekarstva-1577893751.html

Росздравнадзор заблокировал 42 сайта, незаконно продающих лекарства

Росздравнадзор за шесть дней заблокировал 42 сайта, незаконно торгующих лекарствами, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T15:29

2020-09-28T15:29

2020-09-28T15:29

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзор</a> за шесть дней заблокировал 42 сайта, незаконно торгующих лекарствами, сообщила пресс-служба ведомства.Восемнадцатого сентября в силу вступил приказ Росздравнадзора, утверждающий критерии оценки информации в интернете, необходимой для принятия решений о блокировке сайтов и страниц.Основными причинами блокировки стали наличие предложений о торговле незарегистрированными лекарствами для прерывания беременности и препаратами, отпускаемыми по рецепту, а также отсутствие лицензии на фармацевтическую деятельность и разрешения на дистанционную торговлю, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200922/areplivir-1577617338.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество