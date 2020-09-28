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Росздравнадзор заблокировал 42 сайта, незаконно продающих лекарства
Росздравнадзор за шесть дней заблокировал 42 сайта, незаконно торгующих лекарствами, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:29
2020-09-28T15:29
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзор</a> за шесть дней заблокировал 42 сайта, незаконно торгующих лекарствами, сообщила пресс-служба ведомства.Восемнадцатого сентября в силу вступил приказ Росздравнадзора, утверждающий критерии оценки информации в интернете, необходимой для принятия решений о блокировке сайтов и страниц.Основными причинами блокировки стали наличие предложений о торговле незарегистрированными лекарствами для прерывания беременности и препаратами, отпускаемыми по рецепту, а также отсутствие лицензии на фармацевтическую деятельность и разрешения на дистанционную торговлю, уточнили в пресс-службе.
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество

Росздравнадзор заблокировал 42 сайта, незаконно продающих лекарства

15:29 28.09.2020
719
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Росздравнадзор за шесть дней заблокировал 42 сайта, незаконно торгующих лекарствами, сообщила пресс-служба ведомства.
Восемнадцатого сентября в силу вступил приказ Росздравнадзора, утверждающий критерии оценки информации в интернете, необходимой для принятия решений о блокировке сайтов и страниц.
"По состоянию на 24 сентября 2020 года Росздравнадзором заблокировано 42 сайта", - говорится в сообщении.
Основными причинами блокировки стали наличие предложений о торговле незарегистрированными лекарствами для прерывания беременности и препаратами, отпускаемыми по рецепту, а также отсутствие лицензии на фармацевтическую деятельность и разрешения на дистанционную торговлю, уточнили в пресс-службе.
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 18:03Распространение нового коронавируса
Разработчик "Арепливира" планирует выпустить новую версию лекарства
1810004
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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
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