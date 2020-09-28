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Служба финансовой разведки Латвии запустила проверку белорусских компаний
Служба финансовой разведки (СФР) Латвии запустила проверку белорусских компаний в связи с планируемым переводом деятельности ряда этих компаний на территорию... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:46
2020-09-28T13:46
латвия
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в мире
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<strong>РИГА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Служба финансовой разведки (СФР) <a href="https://ria.ru/location_Latvia" target="_blank">Латвии</a> запустила проверку белорусских компаний в связи с планируемым переводом деятельности ряда этих компаний на территорию балтийской республики, передает <a href="https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20200928/14426896/Sluzhba-finansovoy-razvedki-Latvii-zapustila-tschatelnuyu-proverku-belorusskikh-kompaniy.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Латвия</a>.Как отметили в СФР, тот факт, что белорусские компании переезжают в Латвию, может принести положительный фискальный эффект для экономики страны, а также показать возможности кредитных учреждений управлять рисками, связанными с обслуживанием белорусских предприятий, добавляет Sputnik.Как отмечает агентство, ранее стало известно, что Латвия серьезно настроена на перевод деятельности ряда белорусских компаний на свою территорию. "Правительство Латвии готово предоставить временный вид на жительство не только высококвалифицированным специалистам, но и всем членам их семей", - уточняет Sputnik.Ранее министр экономики республики Янис Витенбергс заявил, что 12 белорусских IT-компаний решили перенести свою деятельность в Латвию. Для того, чтобы белорусские IT-компании могли быстрее перенести бизнес в Латвию, сформирована специальная команда, куда входят представители министерства экономики и Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР).
https://ria.ru/20200923/latviya-1577660115.html
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латвия, белоруссия, в мире

Служба финансовой разведки Латвии запустила проверку белорусских компаний

13:46 28.09.2020
1690
© Depositphotos / Vitalez1988Город Рига
Город Рига - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Depositphotos / Vitalez1988
Читать ria.ru в
РИГА, 28 сен - РИА Новости. Служба финансовой разведки (СФР) Латвии запустила проверку белорусских компаний в связи с планируемым переводом деятельности ряда этих компаний на территорию балтийской республики, передает Sputnik Латвия.

"СФР начала работу по имеющимся в ее распоряжении данным в связи со сделками финансового сектора и предприятий Беларуси. С полученными выводами мы ознакомим финансовые учреждения и компетентные органы Латвии", – приводит Sputnik заявление учреждения.

Как отметили в СФР, тот факт, что белорусские компании переезжают в Латвию, может принести положительный фискальный эффект для экономики страны, а также показать возможности кредитных учреждений управлять рисками, связанными с обслуживанием белорусских предприятий, добавляет Sputnik.
Как отмечает агентство, ранее стало известно, что Латвия серьезно настроена на перевод деятельности ряда белорусских компаний на свою территорию. "Правительство Латвии готово предоставить временный вид на жительство не только высококвалифицированным специалистам, но и всем членам их семей", - уточняет Sputnik.
Ранее министр экономики республики Янис Витенбергс заявил, что 12 белорусских IT-компаний решили перенести свою деятельность в Латвию. Для того, чтобы белорусские IT-компании могли быстрее перенести бизнес в Латвию, сформирована специальная команда, куда входят представители министерства экономики и Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР).
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