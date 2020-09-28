https://ria.ru/20200928/latviya-1577885439.html

Служба финансовой разведки Латвии запустила проверку белорусских компаний

Служба финансовой разведки (СФР) Латвии запустила проверку белорусских компаний в связи с планируемым переводом деятельности ряда этих компаний на территорию... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:46

2020-09-28T13:46

2020-09-28T13:46

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<strong>РИГА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Служба финансовой разведки (СФР) <a href="https://ria.ru/location_Latvia" target="_blank">Латвии</a> запустила проверку белорусских компаний в связи с планируемым переводом деятельности ряда этих компаний на территорию балтийской республики, передает <a href="https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20200928/14426896/Sluzhba-finansovoy-razvedki-Latvii-zapustila-tschatelnuyu-proverku-belorusskikh-kompaniy.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Латвия</a>.Как отметили в СФР, тот факт, что белорусские компании переезжают в Латвию, может принести положительный фискальный эффект для экономики страны, а также показать возможности кредитных учреждений управлять рисками, связанными с обслуживанием белорусских предприятий, добавляет Sputnik.Как отмечает агентство, ранее стало известно, что Латвия серьезно настроена на перевод деятельности ряда белорусских компаний на свою территорию. "Правительство Латвии готово предоставить временный вид на жительство не только высококвалифицированным специалистам, но и всем членам их семей", - уточняет Sputnik.Ранее министр экономики республики Янис Витенбергс заявил, что 12 белорусских IT-компаний решили перенести свою деятельность в Латвию. Для того, чтобы белорусские IT-компании могли быстрее перенести бизнес в Латвию, сформирована специальная команда, куда входят представители министерства экономики и Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР).

https://ria.ru/20200923/latviya-1577660115.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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