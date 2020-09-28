https://ria.ru/20200928/kurily-1577861293.html

Японский министр провел осмотр Южных Курил издалека

Министр по делам Окинавы и Северных территорий, как в Японии называют южные острова Курильской гряды, Таро Коно провел дистанционный осмотр Курильских островов... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T02:37

2020-09-28T02:37

2020-09-28T02:37

есихидэ суга

россия

таро коно

синдзо абэ

курильские острова

япония

спор вокруг статуса курильских островов

в мире

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<strong>ТОКИО, 28 сен – РИА Новости.</strong> Министр по делам <a href="http://ria.ru/location_Okinawa_Prefecture/" target="_blank" data-auto="true">Окинавы</a> и Северных территорий, как в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> называют южные острова Курильской гряды, Таро Коно провел дистанционный осмотр <a href="http://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Курильских островов</a> с мыса Носаппу и выразил надежду на скорейшее возобновление безвизовых обменов с Россией."Хотели бы провести подготовку к незамедлительному возобновлению (обменов – ред.), как только это станет возможным", - цитирует слова Коно агентство Jiji.В ходе осмотра южных Курильских островов с самой северо-восточной точки Японии <a href="http://ria.ru/person_Taro_Kono/" target="_blank" data-auto="true">Коно</a> сделал несколько фотографий на свой телефон, а также выразил идею о том, чтобы повысить информирование молодого населения о существующем вопросе вокруг данных территорий с помощью социальных сетей."Все большее число молодых людей не осведомлены о вопросе вокруг Северных территорий. С развитием новых медиа, в том числе, социальных сетей, возможно, можно было бы что-то с этим сделать", - приводит, в свою очередь, слова Коно телеканал <a href="https://www.nhk.or.jp/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NHK</a>.Таро Коно был назначен министром по делам Окинавы и Северных территорий после того, как в Японии был избран новый премьер <a href="http://ria.ru/person_esikhide-suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суга</a>. В правительстве его предшественника – экс-премьера <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> – Коно занимал в разные годы должности главы МИД и министра обороны.Ежегодные безвизовые обмены в этом году не смогли состояться из-за пандемии коронавируса.Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами.Япония претендует на острова <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итуруп</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank" data-auto="true">Хабомаи</a>, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a> поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и Япония подписали совместную декларацию, в которой <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/kurily-1577343527.html

https://ria.ru/20200914/kurily-1577206984.html

https://ria.ru/20200818/1575917078.html

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россия

курильские острова

япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

есихидэ суга, россия, таро коно, синдзо абэ, курильские острова, япония, спор вокруг статуса курильских островов, в мире