https://ria.ru/20200928/kudrin-1577865471.html

Кудрин оценил вероятность новых санкций Запада против России

Запад не пойдет на новый уровень ограничений в отношении России, поскольку от них могут пострадать их собственные компании, скорее всего, мы и дальше будем... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T09:25

2020-09-28T09:25

2020-09-28T09:53

госпитализация алексея навального

россия

реакция на санкции

алексей кудрин

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Запад не пойдет на новый уровень ограничений в отношении России, поскольку от них могут пострадать их собственные компании, скорее всего, мы и дальше будем наблюдать "своего рода покусывание", уверен глава Счетной палаты России <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a>."Думаю, в ближайшее время в отношении России не будут вводить какие-то существенные санкции. То есть, надеюсь, мы не перейдем к какому-то другому уровню ограничений. Скорее всего, мы будем наблюдать своего рода покусывание, так же, как это было последнее время", - сказал Кудрин в интервью RT, отвечая на вопрос о возможном ужесточении санкций против РФ в связи с делом оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.При этом глава Счетной палаты признал, что любое новое ограничение будет иметь для России негативный эффект."Я бы не сказал, что у нас есть иммунитет к будущим санкциям. Каждое новое ограничение будет иметь новый негативный импульс. Однако к тем санкциям, которые уже были объявлены ранее, мы приспособились. В начале их отрицательное влияние было сильнее, но потом оно практически минимизировалось," - считает Кудрин."Бизнес перестроился и стал учитывать новые риски, правительство стало по-другому реагировать и поддерживать какие-то отрасли. В этом смысле - мы научились работать и жить в этих условиях", - резюмировал он.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, реакция на санкции, алексей кудрин, в мире