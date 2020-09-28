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https://ria.ru/20200928/kudrin-1577865471.html
Кудрин оценил вероятность новых санкций Запада против России
Запад не пойдет на новый уровень ограничений в отношении России, поскольку от них могут пострадать их собственные компании, скорее всего, мы и дальше будем... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T09:25
2020-09-28T09:53
госпитализация алексея навального
россия
реакция на санкции
алексей кудрин
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Запад не пойдет на новый уровень ограничений в отношении России, поскольку от них могут пострадать их собственные компании, скорее всего, мы и дальше будем наблюдать "своего рода покусывание", уверен глава Счетной палаты России <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a>."Думаю, в ближайшее время в отношении России не будут вводить какие-то существенные санкции. То есть, надеюсь, мы не перейдем к какому-то другому уровню ограничений. Скорее всего, мы будем наблюдать своего рода покусывание, так же, как это было последнее время", - сказал Кудрин в интервью RT, отвечая на вопрос о возможном ужесточении санкций против РФ в связи с делом оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.При этом глава Счетной палаты признал, что любое новое ограничение будет иметь для России негативный эффект."Я бы не сказал, что у нас есть иммунитет к будущим санкциям. Каждое новое ограничение будет иметь новый негативный импульс. Однако к тем санкциям, которые уже были объявлены ранее, мы приспособились. В начале их отрицательное влияние было сильнее, но потом оно практически минимизировалось," - считает Кудрин."Бизнес перестроился и стал учитывать новые риски, правительство стало по-другому реагировать и поддерживать какие-то отрасли. В этом смысле - мы научились работать и жить в этих условиях", - резюмировал он.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
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госпитализация алексея навального, россия, реакция на санкции, алексей кудрин, в мире

Кудрин оценил вероятность новых санкций Запада против России

09:25 28.09.2020 (обновлено: 09:53 28.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Запад не пойдет на новый уровень ограничений в отношении России, поскольку от них могут пострадать их собственные компании, скорее всего, мы и дальше будем наблюдать "своего рода покусывание", уверен глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
"Думаю, в ближайшее время в отношении России не будут вводить какие-то существенные санкции. То есть, надеюсь, мы не перейдем к какому-то другому уровню ограничений. Скорее всего, мы будем наблюдать своего рода покусывание, так же, как это было последнее время", - сказал Кудрин в интервью RT, отвечая на вопрос о возможном ужесточении санкций против РФ в связи с делом оппозиционера Алексея Навального.
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"В конечном счете от санкций могут пострадать и другие страны, наши партнеры, которые как раз и вводят ограничения. Поэтому, скажем так, какую-то пока невидимую черту все решили, похоже, не переходить", - пояснил он.
При этом глава Счетной палаты признал, что любое новое ограничение будет иметь для России негативный эффект.
"Я бы не сказал, что у нас есть иммунитет к будущим санкциям. Каждое новое ограничение будет иметь новый негативный импульс. Однако к тем санкциям, которые уже были объявлены ранее, мы приспособились. В начале их отрицательное влияние было сильнее, но потом оно практически минимизировалось," - считает Кудрин.
"Бизнес перестроился и стал учитывать новые риски, правительство стало по-другому реагировать и поддерживать какие-то отрасли. В этом смысле - мы научились работать и жить в этих условиях", - резюмировал он.
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