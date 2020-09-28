https://ria.ru/20200928/krym-1577896613.html
В Госдуме отреагировали на полеты американских беспилотников у Крыма
Украина в последнее время превращается в полигон НАТО, где отрабатываются враждебные военные действия против России, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:11
2020-09-28T16:11
2020-09-28T16:11
b-52
дмитрий белик
ввс сша
миг-29
су-27
госдума рф
нато
николаевская область
киев
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> в последнее время превращается в полигон <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, где отрабатываются враждебные военные действия против России, заявил РИА Новости депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы РФ</a> от Крыма <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Belik/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Белик</a>.Ранее в понедельник источник в силовых структурах Крыма сообщил, что активность разведывательных полетов украинских дронов у границ Крыма с начала 2020 года фактически прекратилась, их заменили тяжелые американские беспилотники типа Global Hawk."Украина стала техническим придатком военной структуры Североатлантического альянса, страна находится под внешним управлением как в политическом, так и военном аспекте. Предоставление своего воздушного пространства и территории под полигоны стран НАТО, которые отрабатывают враждебные действия против России, - тому подтверждение", - сказал Белик.По его словам, "сегодня Украина - это вассал, который передал господину все свое имущество до последнего клочка земли"."Думаю, ни в одной стране мира военные стран НАТО не чувствуют себя так вольготно, как на Украине. К их услугам все: воздух, земля, морское побережье, только бы вели разведку у берегов полуострова и планировали агрессивные действия против России. Это такая своеобразная плата за украинское "гостеприимство", - сказал депутат."Следует заметить, что при всех своих провокациях военные стран НАТО не переходят красные линии, потому что на украинских примерах удостоверились - ответ будет жёстким и незамедлительным", - отметил депутат.В начале сентября стратегические бомбардировщики <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> <a href="http://ria.ru/product_B-52/" target="_blank" data-auto="true">B-52</a> Stratofortress проводили учения при интеграции с украинскими истребителями в воздушном пространстве Украины. По сообщению пресс-службы украинского минобороны, 23 сентября они снова вошли в воздушное пространство страны и совершили полет над <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киевом</a> в сопровождении украинских истребителей <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> и <a href="http://ria.ru/product_MiG_29/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-29</a>.Кроме того, первый этап военных маневров "Объединенные усилия-2020", которые Украина организовала в ответ на российские учения "Кавказ-2020", начался с высадки британских и украинских десантников в <a href="http://ria.ru/location_Mykolaiv_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Николаевской области</a>.
https://ria.ru/20200928/krym-1577882442.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/bespilotnik-1577872784.html
2
николаевская область
киев
украина
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
b-52, дмитрий белик, ввс сша, миг-29, су-27, госдума рф, нато, николаевская область, киев, украина, в мире
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украина
в последнее время превращается в полигон НАТО
, где отрабатываются враждебные военные действия против России, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ
от Крыма Дмитрий Белик
.
Ранее в понедельник источник в силовых структурах Крыма сообщил, что активность разведывательных полетов украинских дронов у границ Крыма с начала 2020 года фактически прекратилась, их заменили тяжелые американские беспилотники типа Global Hawk.
"Украина стала техническим придатком военной структуры Североатлантического альянса, страна находится под внешним управлением как в политическом, так и военном аспекте. Предоставление своего воздушного пространства и территории под полигоны стран НАТО, которые отрабатывают враждебные действия против России, - тому подтверждение", - сказал Белик.
По его словам, "сегодня Украина - это вассал, который передал господину все свое имущество до последнего клочка земли".
"Думаю, ни в одной стране мира военные стран НАТО не чувствуют себя так вольготно, как на Украине. К их услугам все: воздух, земля, морское побережье, только бы вели разведку у берегов полуострова и планировали агрессивные действия против России. Это такая своеобразная плата за украинское "гостеприимство", - сказал депутат.
"Следует заметить, что при всех своих провокациях военные стран НАТО не переходят красные линии, потому что на украинских примерах удостоверились - ответ будет жёстким и незамедлительным", - отметил депутат.
В начале сентября стратегические бомбардировщики ВВС США B-52
Stratofortress проводили учения при интеграции с украинскими истребителями в воздушном пространстве Украины. По сообщению пресс-службы украинского минобороны, 23 сентября они снова вошли в воздушное пространство страны и совершили полет над Киевом
в сопровождении украинских истребителей Су-27
и МиГ-29
.
Кроме того, первый этап военных маневров "Объединенные усилия-2020", которые Украина организовала в ответ на российские учения "Кавказ-2020", начался с высадки британских и украинских десантников в Николаевской области
.