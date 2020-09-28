Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200928/krym-1577896613.html
В Госдуме отреагировали на полеты американских беспилотников у Крыма
Украина в последнее время превращается в полигон НАТО, где отрабатываются враждебные военные действия против России, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:11
2020-09-28T16:11
b-52
дмитрий белик
ввс сша
миг-29
су-27
госдума рф
нато
николаевская область
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131545_0:200:3072:1928_1400x0_80_0_0_33280f4a87eea21d8d372e972c3d121b.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> в последнее время превращается в полигон <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, где отрабатываются враждебные военные действия против России, заявил РИА Новости депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы РФ</a> от Крыма <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Belik/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Белик</a>.Ранее в понедельник источник в силовых структурах Крыма сообщил, что активность разведывательных полетов украинских дронов у границ Крыма с начала 2020 года фактически прекратилась, их заменили тяжелые американские беспилотники типа Global Hawk."Украина стала техническим придатком военной структуры Североатлантического альянса, страна находится под внешним управлением как в политическом, так и военном аспекте. Предоставление своего воздушного пространства и территории под полигоны стран НАТО, которые отрабатывают враждебные действия против России, - тому подтверждение", - сказал Белик.По его словам, "сегодня Украина - это вассал, который передал господину все свое имущество до последнего клочка земли"."Думаю, ни в одной стране мира военные стран НАТО не чувствуют себя так вольготно, как на Украине. К их услугам все: воздух, земля, морское побережье, только бы вели разведку у берегов полуострова и планировали агрессивные действия против России. Это такая своеобразная плата за украинское "гостеприимство", - сказал депутат."Следует заметить, что при всех своих провокациях военные стран НАТО не переходят красные линии, потому что на украинских примерах удостоверились - ответ будет жёстким и незамедлительным", - отметил депутат.В начале сентября стратегические бомбардировщики <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> <a href="http://ria.ru/product_B-52/" target="_blank" data-auto="true">B-52</a> Stratofortress проводили учения при интеграции с украинскими истребителями в воздушном пространстве Украины. По сообщению пресс-службы украинского минобороны, 23 сентября они снова вошли в воздушное пространство страны и совершили полет над <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киевом</a> в сопровождении украинских истребителей <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> и <a href="http://ria.ru/product_MiG_29/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-29</a>.Кроме того, первый этап военных маневров "Объединенные усилия-2020", которые Украина организовала в ответ на российские учения "Кавказ-2020", начался с высадки британских и украинских десантников в <a href="http://ria.ru/location_Mykolaiv_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Николаевской области</a>.
https://ria.ru/20200928/krym-1577882442.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/bespilotnik-1577872784.html
2
николаевская область
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131545_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_05358360543191d5c8268e87736c2ffd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
b-52, дмитрий белик, ввс сша, миг-29, су-27, госдума рф, нато, николаевская область, киев, украина, в мире

В Госдуме отреагировали на полеты американских беспилотников у Крыма

16:11 28.09.2020
1280
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украина в последнее время превращается в полигон НАТО, где отрабатываются враждебные военные действия против России, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от Крыма Дмитрий Белик.
Ранее в понедельник источник в силовых структурах Крыма сообщил, что активность разведывательных полетов украинских дронов у границ Крыма с начала 2020 года фактически прекратилась, их заменили тяжелые американские беспилотники типа Global Hawk.
"Украина стала техническим придатком военной структуры Североатлантического альянса, страна находится под внешним управлением как в политическом, так и военном аспекте. Предоставление своего воздушного пространства и территории под полигоны стран НАТО, которые отрабатывают враждебные действия против России, - тому подтверждение", - сказал Белик.
По его словам, "сегодня Украина - это вассал, который передал господину все свое имущество до последнего клочка земли".
Крым - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 13:10
В Крыму отреагировали на появление у границ американских беспилотников
"Думаю, ни в одной стране мира военные стран НАТО не чувствуют себя так вольготно, как на Украине. К их услугам все: воздух, земля, морское побережье, только бы вели разведку у берегов полуострова и планировали агрессивные действия против России. Это такая своеобразная плата за украинское "гостеприимство", - сказал депутат.
"Следует заметить, что при всех своих провокациях военные стран НАТО не переходят красные линии, потому что на украинских примерах удостоверились - ответ будет жёстким и незамедлительным", - отметил депутат.
В начале сентября стратегические бомбардировщики ВВС США B-52 Stratofortress проводили учения при интеграции с украинскими истребителями в воздушном пространстве Украины. По сообщению пресс-службы украинского минобороны, 23 сентября они снова вошли в воздушное пространство страны и совершили полет над Киевом в сопровождении украинских истребителей Су-27 и МиГ-29.
Кроме того, первый этап военных маневров "Объединенные усилия-2020", которые Украина организовала в ответ на российские учения "Кавказ-2020", начался с высадки британских и украинских десантников в Николаевской области.
Российские истребители сопроводили самолеты-разведчики США и Норвегии - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 11:17Сказано в эфире
"Дело не только в беспилотниках". Военный эксперт о действиях США у КрымаВ Крыму сообщили о появлении американских беспилотников у границ. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.
23821210
Обсудить2
B-52Дмитрий БеликВВС СШАМиГ-29Су-27Госдума РФНАТОНиколаевская областьКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области
Юрист не исключил возможный арест обвиняемого по делу MH17 в Нидерландах
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Пашинян рассказал о просьбе Алиева по Карабаху в 2018 году
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Поклонская рассказала, как сражалась со страхом в экстремальном шоу
Алексей Навальный
В бундестаге заявили о возможности прояснить ситуацию с Навальным
Алексей Навальный в Берлине
Российский постпред оценил данные ОЗХО о проверке анализов Навального
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном
Путин провел переговоры с Додоном
Празднование дня независимости Литвы в Вильнюсе
Историк объяснил, почему Литва не может говорить об оккупации в 1940 году
Автомобиль на подъемнике
В России могут изменить требования к эксплуатации автомобилей
В детском городке в московском парке имени 50-летия Октября
В Мурманской области ребенка ударили битой за езду на самокате
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
В бундестаге объяснили отказ создавать с Госдумой группу по Навальному
Волонтер раздает георгиевские ленточки
Косачев прокомментировал запрет георгиевской ленты в Латвии
ЗРПК Панцирь-С
США "уничтожили" российский "Панцирь" на учениях
Писательница Светлана Алексиевич в аэропорту Минска
КС белорусской оппозиции прокомментировал выезд Алексиевич за рубеж
Работа УМВД России
В Дагестане школьники избили одноклассника-инвалида
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
В Госдуме прокомментировали заявление Эрдогана по Карабаху
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Эксперт оценил пользу карантина в период COVID-19
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
23:23Итальянский депутат обвинил Эрдогана в эскалации в Карабахе
Лента новостейМолния