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https://ria.ru/20200928/krushenie-1577876930.html
Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК "Бук"
Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук",... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:09
2020-09-28T12:09
mh17. расследование
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
дмитрий песков
владимир путин
нидерланды
украина
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Обвиняемый по делу о крушений Boeing (<a href="https://ria.ru/mh17" target="_blank">рейс МН17</a>) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в <a href="https://ria.ru/location_Netherlands" target="_blank">Нидерландах</a> в понедельник.Пулатов и трое других обвиняемых не присутствуют на заседаниях суда, которые с перерывами проходят с марта в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах. В понедельник суд возобновил слушания."У нас получилось совершить поездку в Россию... В России у нас был насыщенный и полезный разговор с нашим подзащитным", - сообщила тен Дуссхате.По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.<a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20200626/1573527995.html
https://ria.ru/20200723/1574812439.html
Ждём заявление М. Захаровой, что ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок под условным названием "Бук" никогда не осуществлялось.
43
Сбили украинцы. Ждали самолет Путина, который, неожиданно поменял курс. Малазийский самолёт имеет похожую окраску, вот и перепутали.
42
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нидерланды
украина
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mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), дмитрий песков, владимир путин, нидерланды, украина, происшествия

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК "Бук"

12:09 28.09.2020
43595
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКрушение малайзийского Boeing на Украине
Крушение малайзийского Boeing на Украине - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
Пулатов и трое других обвиняемых не присутствуют на заседаниях суда, которые с перерывами проходят с марта в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах. В понедельник суд возобновил слушания.
"У нас получилось совершить поездку в Россию... В России у нас был насыщенный и полезный разговор с нашим подзащитным", - сообщила тен Дуссхате.

По ее словам, это был первый раз, когда защита смогла обсудить досье со своим клиентом. "Мы получили много новой информации от нашего клиента.... Наш подзащитный заявил нам, что не причастен к транспортировке, охране ЗРК "Бук". Он также заявил, что не отдавал приказа о его запуске", - подчеркнула она.

По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 26.06.2020
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Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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86131119
Обсудить10
MH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Дмитрий ПесковВладимир ПутинНидерландыУкраинаПроисшествия
Популярные комментарии
Ждём заявление М. Захаровой, что ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок под условным названием "Бук" никогда не осуществлялось.
28 сентября, 14:01
Игорь ЧерныйИгорь Черный
7300132
Сбили украинцы. Ждали самолет Путина, который, неожиданно поменял курс. Малазийский самолёт имеет похожую окраску, вот и перепутали.
28 сентября, 12:18
nakιs Kamakιsnakιs Kamakιs
3900003
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