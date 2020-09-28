https://ria.ru/20200928/krushenie-1577876930.html

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК "Бук"

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук",... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:09

2020-09-28T12:09

2020-09-28T12:09

mh17. расследование

вооруженные силы рф

бук (зенитный ракетный комплекс)

дмитрий песков

владимир путин

нидерланды

украина

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/101646/60/1016466065_0:107:3076:1837_1400x0_80_0_0_3938034a5c44c7e1579cf6722f4a24d4.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Обвиняемый по делу о крушений Boeing (<a href="https://ria.ru/mh17" target="_blank">рейс МН17</a>) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в <a href="https://ria.ru/location_Netherlands" target="_blank">Нидерландах</a> в понедельник.Пулатов и трое других обвиняемых не присутствуют на заседаниях суда, которые с перерывами проходят с марта в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах. В понедельник суд возобновил слушания."У нас получилось совершить поездку в Россию... В России у нас был насыщенный и полезный разговор с нашим подзащитным", - сообщила тен Дуссхате.По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.<a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20200626/1573527995.html

https://ria.ru/20200723/1574812439.html

Игорь Черный Ждём заявление М. Захаровой, что ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок под условным названием "Бук" никогда не осуществлялось. 43

nakιs Kamakιs Сбили украинцы. Ждали самолет Путина, который, неожиданно поменял курс. Малазийский самолёт имеет похожую окраску, вот и перепутали. 42

10

нидерланды

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), дмитрий песков, владимир путин, нидерланды, украина, происшествия