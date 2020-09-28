https://ria.ru/20200928/kruizy-1577902577.html
Эксперты рассказали, как изменятся правила отдыха на круизных лайнерах
Эксперты рассказали, как изменятся правила отдыха на круизных лайнерах, сообщает Express. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T20:02
2020-09-28T20:02
2020-09-28T20:02
туризм
коронавирус covid-19
туризм
средиземное море
новости - туризм
неаполь
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569170867_0:152:3102:1897_1400x0_80_0_0_255df7449e4433c41db083b45b15a66e.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. </strong>Эксперты рассказали, как изменятся правила отдыха на круизных лайнерах, <a href="https://www.express.co.uk/travel/cruise/1339968/cruise-holidays-coronavirus-rules-banned-excursions-cdc-healthy-sail-panel" target="_blank">сообщает</a> Express.Круизные компании представили Центру по контролю и профилактике заболеваний (CDC) новые правила, которые должны уменьшить риски пассажиров заразиться коронавирусом на судне.Для этого путешественникам придется отказаться от ряда привычек. В частности, чтобы минимизировать контакт с местным населением, участники рынка предлагают выпускать на берег для экскурсий по городам только тех, кто заранее купил прогулку в составе организованной группы. При этом гид с корабля будет следить за соблюдением социальной дистанции, ношением масок. Самостоятельное изучение городов или с нанятым на месте экскурсоводом может быть запрещено.Подобные правила уже были опробованы на одном из кораблей, который в августе совершал круиз по Средиземному морю. При этом одна семейная пара нарушила регламент, отправившись на самостоятельную прогулку в Неаполе. Им не позволили вернуться на борт судна и продолжить поездку.
https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html
средиземное море
неаполь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, средиземное море, новости - туризм, неаполь
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.
Эксперты рассказали, как изменятся правила отдыха на круизных лайнерах, сообщает
Express.
Круизные компании представили Центру по контролю и профилактике заболеваний (CDC) новые правила, которые должны уменьшить риски пассажиров заразиться коронавирусом на судне.
Для этого путешественникам придется отказаться от ряда привычек. В частности, чтобы минимизировать контакт с местным населением, участники рынка предлагают выпускать на берег для экскурсий по городам только тех, кто заранее купил прогулку в составе организованной группы. При этом гид с корабля будет следить за соблюдением социальной дистанции, ношением масок. Самостоятельное изучение городов или с нанятым на месте экскурсоводом может быть запрещено.
Подобные правила уже были опробованы на одном из кораблей, который в августе совершал круиз по Средиземному морю. При этом одна семейная пара нарушила регламент, отправившись на самостоятельную прогулку в Неаполе. Им не позволили вернуться на борт судна и продолжить поездку.