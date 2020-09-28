https://ria.ru/20200928/kruizy-1577902577.html

Эксперты рассказали, как изменятся правила отдыха на круизных лайнерах

Эксперты рассказали, как изменятся правила отдыха на круизных лайнерах, сообщает Express. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T20:02

2020-09-28T20:02

2020-09-28T20:02

туризм

коронавирус covid-19

туризм

средиземное море

новости - туризм

неаполь

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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. </strong>Эксперты рассказали, как изменятся правила отдыха на круизных лайнерах, <a href="https://www.express.co.uk/travel/cruise/1339968/cruise-holidays-coronavirus-rules-banned-excursions-cdc-healthy-sail-panel" target="_blank">сообщает</a> Express.Круизные компании представили Центру по контролю и профилактике заболеваний (CDC) новые правила, которые должны уменьшить риски пассажиров заразиться коронавирусом на судне.Для этого путешественникам придется отказаться от ряда привычек. В частности, чтобы минимизировать контакт с местным населением, участники рынка предлагают выпускать на берег для экскурсий по городам только тех, кто заранее купил прогулку в составе организованной группы. При этом гид с корабля будет следить за соблюдением социальной дистанции, ношением масок. Самостоятельное изучение городов или с нанятым на месте экскурсоводом может быть запрещено.Подобные правила уже были опробованы на одном из кораблей, который в августе совершал круиз по Средиземному морю. При этом одна семейная пара нарушила регламент, отправившись на самостоятельную прогулку в Неаполе. Им не позволили вернуться на борт судна и продолжить поездку.

https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html

средиземное море

неаполь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, средиземное море, новости - туризм, неаполь